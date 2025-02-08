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Вашингтон. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На "борьбу с дезинформацией" в Казахстане Соединенные Штаты Америки в период президентства Джо Байдена потратили $4,5 млн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.





$2 млн на смену пола в Гватемале, $6 млн на финансирование туризма в Египте, $20 млн на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке, $4,5 млн на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане", - заявила Каролин Левитт, говоря о расходах демократов.





Напомним, агентство USAID выделило Казахстану 8,1 млн долларов.





Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов подчеркнул , что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".





В 2022 году в USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.





Ранее RT заявил , что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.





Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.





USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".





RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.





Отметим, что в России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID.





У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - цитирует председателя комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева РИА Новости.





По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.





Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - добавил он.



