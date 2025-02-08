Масштабные изменения - политолог высказался о ситуации с USAID

По мнению Марата Шибутова, наибольшие изменения затронут не только USAID, но и госдепартамент США

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Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию.





Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов. Исключение сделано только для гуманитарных программ и то после кучи жалоб. Президент США заявил о грядущих кадровых перестановках в руководстве агентства, назвав его деятельность несовместимой с текущим внешнеполитическим курсом. Сегодня стало известно об увольнении 60 сотрудников, которые, по данным администрации, пытались обойти указ о заморозке финансирования", - заявил политолог в своем телеграм-канале.





По его мнению, наибольшие изменения затронут не только USAID, но и госдепартамент, который также лишен права предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.





В 2023 году на эти ведомства приходилось $64,69 млрд - почти треть от общего объема глобальной помощи, выделенной развитыми странами. Все эти меры могут коренным образом изменить механизмы распределения американских средств за рубежом, а также отразиться на деятельности НПО и СМИ, получающих финансирование по линии USAID", - заявил Марат Шибутов.





Пока неизвестно, отметил он, каким будет окончательное решение Вашингтона, но очевидно, что Белый дом взял курс на пересмотр прежней политики.





Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов.





Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов также прокомментировал ситуацию с USAID.





Поскольку уже сам бывший директор USAID Джон Гиллиган признал, что агентство фактически является филиалом ЦРУ, то есть разведывательной сетью, предназначенной для сбора информации в странах, на которые хочет влиять США, возникает вопрос, откуда такая лояльность у властей Казахстана к данной организации?" - задается вопросом правозащитник на своей странице в Сети.





Он подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".





Приводили доказательства того, что агентство собирает информацию в Казахстане, сотрудничая с государственными органами, которые сами предоставляют информацию представителям агентства. Данная информация публиковалась открыто на сайтах агентства (...) Информация о рождаемости, эмиграции, здравоохранении, разработках в биологических лабораториях и много-много других данных. Десятки министерств Казахстана напрямую предоставляли информацию американским разведчикам из USAID. И продолжают предоставлять", - заявил Альжан Исмагулов.





Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил , что ей пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.





Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO - онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.





В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее "ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления".





Еще в одном сообщении Маск спросил своих подписчиков: "Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ деньги с налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" Доказательств в подтверждение своих слов он не привел.





Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, что "USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.





20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.





Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.





Позже Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID.





Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.





По ее словам, в USAID "в последние несколько лет" наблюдались "расточительность и злоупотребление полномочиями". Организация намечала в своей работе "безумные приоритеты", убеждена Ливитт.





Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".





Напомним, в 2023 году стало известно, что USAID выделит до 12 млн долларов на противодействие "дезинформации" в Центральной Азии.





В документе отмечалось, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня "медиаграмотности", по противодействию "дезинформации" и "ложным нарративам", по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.





По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.





В 2022 году RT сообщал, что USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".





RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.





В 2021 году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" - $800 тыс. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы".





В 2020 году на те же цели было потрачено $115 тыс.





Второй по объему транш в 2021 году - $400 тыс. - выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ".





На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили $150 тыс. (в 2020 на эти цели потратили $325 тыс). Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью $15 млн. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официально декларируемая цель - помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и обществе.





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