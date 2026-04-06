На жительницу Атырау завели уголовное дело за жестокое обращение с собакой

Атырау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на 39-летнюю женщину завели уголовное дело за жестокое обращение с собакой, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.





31 марта около 17.30 в полицию поступило сообщение о факте жестокого обращения с домашним животным. По указанному адресу установлена 39-летняя женщина. При прибытии сотрудников полиции она оказала сопротивление и не выполнила законные требования. За воспрепятствование законной деятельности сотрудников полиции привлечена к административной ответственности. Кроме того, по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении полиции.





В полиции также добавили, что животное изъято, ему оказана необходимая ветеринарная помощь. Все обстоятельства устанавливаются.





Ранее шокирующие кадры, на которых хозяйка лопатой избивает свою привязанную на цепь собаку, появились в соцсетях





Ранее в Алматы на мусорной площадке обнаружены мешки с обезображенными трупами животных. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает живодеров.





Отметим, что проблема жестокого обращения с животными в Казахстане регулярно поднимается в обществе на фоне резонансных случаев издевательств над животными и дискуссий о необходимости усиления ответственности за такие преступления.





В соцсетях регулярно появляются сообщения о конкретных фактах жестокого обращения с животными. Например, в ВКО местный житель привязал собаку цепью к автомобилю и протащил ее по дороге, после распространения видео в социальных сетях он был оштрафован. Житель Семея оставил щенков в пакете в общественном месте и уехал, за что был привлечен к административной ответственности.