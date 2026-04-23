22.04.2026, 12:30 75271
Алматинца с ВИЧ осудили на пять лет за изнасилование коллеги
Приговор еще не вступил в законную силу
Рассказать друзьям
Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Районный суд № 2 Медеуского района города Алматы приговорил к пяти годам лишения свободы жителя мегаполиса за изнасилование коллеги, сообщает пресс-служба суда.
По части 1 статьи 120 УК (Изнасилование) Ш. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Судом установлено, что в марте 2025 года Ш., действуя умышленно, привел сотрудницу А. в беспомощное состояние путем предложения употребить неустановленное вещество, воздействующее на психофизиологическое состояние. После чего, используя ее беспомощное состояние и отсутствие добровольного согласия, совершил с ней половое сношение против ее воли. При этом Ш. вступил с потерпевшей в половой контакт, достоверно зная о наличии у него вируса иммунодефицита человека, тем самым заведомо поставив потерпевшую в опасность заражения ВИЧ", - добавили в суде.
Ранее ВИЧ-инфицированный насильник 13-летней девочки получил пожизненный срок в Алматы.
новости по теме
23.04.2026, 16:55 5881
Маскировались под скотоводов: в Жамбылской области пресекли канал незаконной миграции
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержаны жители Алматинской области и Меркенского района, подозреваемые в организации канала незаконной миграции на территории региона, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, во время обысков у подозреваемых изъяты фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более 1 млн тенге.
Также установлены граждане соседнего государства, которым задержанные оказывали содействие в незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан.
Участники преступной группы, маскируя свою деятельность под выпас скота, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее МВД провело спецоперацию по ликвидации канала незаконной миграции в Шымкенте.
23.04.2026, 16:32 4521
Подозреваемая в мошенничестве на $230 тыс. казахстанка экстрадирована из Греции
Ей грозит до 10 лет тюрьмы
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере экстрадирована из Греции, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По данным ведомства, подозреваемая в 2021 году, являясь бухгалтером транспортной компании в Алматы, получила от своего руководителя 230 000 долларов США и пообещала разместить их на хранение в банк. Но на самом деле злоумышленница деньги присвоила и скрылась, после чего была объявлена в международный розыск.
В июне 2024 года она была задержана на территории Греции, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована на Родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Ранее подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Германии.
23.04.2026, 09:55 16996
211 млн тенге похитили по программе льготного кредитования в области Абай
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай при координации прокуратуры завершил досудебное расследование в отношении руководителя крестьянского хозяйства по факту хищения бюджетных средств. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.
Используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства "Ыкыбай" получил два крупных кредита на общую сумму более 250 млн тенге для приобретения крупного рогатого скота. Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались. Ущерб государству составил 211 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в АФМ.
Напомним, проект "Агробизнес" предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области при строительстве набережной похитили 170 млн тенге.
22.04.2026, 21:12 47206
Задержаны все подозреваемые по делу об убийстве подростка в Туркестанской области
В следующем месяце дело передадут в суд
Рассказать друзьям
Туркестан. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержан второй фигурант по делу об убийстве 17-летнего подростка, дело говорят к передаче в суд, сообщает МИА "Казинформ".
Подозреваемые задержаны, проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело планируется направить в суд в следующем месяце", - прокомментировали в пресс-службе ДП области.
При этом в полиции уточнили, что официальный комментарий по обстоятельствам применения оружия и мотивам нападения будет предоставлен после полного завершения расследования.
Напомним, в ноябре прошлого года в Тюлькубасском районе Туркестанской области в результате стрельбы при нападении на молодых людей погиб один человек и трое пострадали.
22.04.2026, 15:00 71006
В Алматинской области расследуют жестокое убийство
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области расследуют жестокого убийство 20-летнего парня в селе Гульдала близ Талгара, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Возбуждены два уголовных дела по фактам убийства и хулиганства, имевшим место 12 апреля в одном из ресторанов села Гульдала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и благодаря своевременно разосланным ориентировкам был задержан 20-летний подозреваемый, который взят под стражу. Кроме того, по факту хулиганства задержаны еще трое подозреваемых, которые были водворены в ИВС. Вместе с тем судом в отношении двоих принята мера пресечения - домашний арест. В отношении несовершеннолетнего органом уголовного преследования применена мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - заявили в полицию.
Кроме того, отметили в пресс-службе, установлены все свидетели инцидента, они допрошены в рамках уголовного дела.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств происшествия. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - добавили в ДП.
Ранее об инциденте рассказала в Сети сестра погибшего.
На него напала группа из более чем 10 человек. Это было не случайное столкновение - это было хладнокровное групповое нападение. Его окружили и лишили шанса защититься", - написала она.
21.04.2026, 13:25 113851
В Акмолинской области при строительстве набережной похитили 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд города Кокшетау приговорил трех фигурантов к различным срокам лишения свободы по делу о хищении 170 млн тенге при строительстве набережной вдоль озера Копа, сообщает прокуратура региона.
Бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 частью 4 (Мошенничество в особо крупном размере), 361 частью 4 (Превышение должностных полномочий) и 218 (Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса (...) Виновные лица осуждены к реальным срокам лишения свободы: 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Установлено, что в 2020 году при строительстве набережной вдоль озера Копа вышеуказанные лица похитили бюджетные средства в размере более 170 млн тенге. В дальнейшем похищенные средства были легализованы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске.
21.04.2026, 09:37 118736
Хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в Петропавловск, сообщили в пресс-службе АФМ.
В августе 2023 года между отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска и ТОО "БУКА" заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Сообщается, что в ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ.
По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ. На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
По данным АФМ, с санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте выявили хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов.
20.04.2026, 20:56 129581
Беременную собаку убили ножом в Мангистауской области
У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо
Рассказать друзьям
Актау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области беременную собаку ранили ножом, на следующий день она скончалась в ветеринарной клинике, сообщает Lada.kz.
Собака долгое время жила в районе поселка ВСО-1 за ТОО "Магаш" и была известна местным жителям как спокойное и дружелюбное животное. Вчера вечером зоозащитники нашли собаку и погрузили ее в машину", - пишет издание.
Люди начали искать ветеринарную помощь. Некоторые специалисты предлагали провести эвтаназию, но откликнулась врач одной из ветклиник. Добровольцы привезли собаку к ветеринару, однако спасти ее не удалось. Утром животное скончалось.
В клинике подтвердили, что травма была нанесена ножом. В результате повреждений серьезно пострадала матка. Специалисты также не исключают, что рану мог нанести ребенок", - говорится в сообщении.
У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо. Спасенных щенков зоозащитники передали на выкармливание другой собаке, смешав их с ее потомством, чтобы увеличить шансы на выживание.
Активисты требуют найти и наказать виновных.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
Экспертное сообщество Казахстана пытается остановить "закон о смерти"
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.04.2026, 09:07Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги 23.04.2026, 09:2138531Ветропарк на 500 МВт запустят в Карагандинской области 23.04.2026, 10:2933291Кремль объяснил причину остановки транзита казахстанской нефти в Германию 23.04.2026, 11:0331671Казахстанские вузы презентовали экологические разработки на выставке RES 2026 EXPO 23.04.2026, 11:3330501Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория 16.04.2026, 18:49374271Минздрав проводит проверку по факту смерти ребенка в Мангистауской области 16.04.2026, 10:38351456В Экибастузе задержали троих подозреваемых в нападении на врача и медсестру 16.04.2026, 12:02339121Казахстан и США укрепляют сотрудничества в области мирного использования атомной энергии 16.04.2026, 15:42329626Проекты Казахстана с Ираном поставлены на паузу: бизнес занял выжидательную позицию 17.04.2026, 16:50329386Посетитель зоопарка Алматы кидал камни во льва 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1246196ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:401034126Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1032816Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации941321Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16604781ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?