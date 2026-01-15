Убийство девушки в Шымкенте: родные погибшей рассказали подробности

Рассказать друзьям

В Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал Нурай Серикбай, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось, сообщает телеканал КТК





Родственники погибшей рассказали, что с подозреваемым девушка познакомилась около года назад на чужой свадьбе. Через время мужчина выкрал ее, однако Нурай от него сбежала. С тех пор он начал ее преследовать.





Девушка и парень были знакомы. Но он ей не нравился. Она рассказала родителям, что он ее преследует, постоянно звонит, угрожает, пугает. Он выслеживал ее у подъезда. Родители даже обращались в полицию и прокуратуру", - рассказал родственник погибшей Каримжан Кенжетаев.





Девушка училась на дизайнера в Алматы, а на зимние каникулы приехала к родным в Шымкент. В тот роковой вечер 11 января вышла в магазин. Мужчина снова караулил ее. Камера запечатлела, как девушка пыталась сбежать от преследователя. Но он ее догнал и жестоко убил. Родные говорят, у несчастной были такие раны, что тело даже не могли показать матери.





Убийца сразу скрылся с места преступления. Полиция искала его больше суток. В поисках был задействован весь личный состав департамента. Сотрудники прочесывали местность и усилили контроль на выездах из Шымкента. В результате подозреваемого нашли за городом.





Нурай была младшей в семье, у нее остались родители и два брата. Родные девушки настаивают, чтобы расследование взяла на контроль Генеральная прокуратура.