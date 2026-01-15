14.01.2026, 10:32 72426
Убийство девушки в Шымкенте: родные погибшей рассказали подробности
Они настаивают, чтобы расследование взяла на контроль Генеральная прокуратура
Рассказать друзьям
Шымкент. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал Нурай Серикбай, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось, сообщает телеканал КТК.
Родственники погибшей рассказали, что с подозреваемым девушка познакомилась около года назад на чужой свадьбе. Через время мужчина выкрал ее, однако Нурай от него сбежала. С тех пор он начал ее преследовать.
Девушка и парень были знакомы. Но он ей не нравился. Она рассказала родителям, что он ее преследует, постоянно звонит, угрожает, пугает. Он выслеживал ее у подъезда. Родители даже обращались в полицию и прокуратуру", - рассказал родственник погибшей Каримжан Кенжетаев.
Девушка училась на дизайнера в Алматы, а на зимние каникулы приехала к родным в Шымкент. В тот роковой вечер 11 января вышла в магазин. Мужчина снова караулил ее. Камера запечатлела, как девушка пыталась сбежать от преследователя. Но он ее догнал и жестоко убил. Родные говорят, у несчастной были такие раны, что тело даже не могли показать матери.
Убийца сразу скрылся с места преступления. Полиция искала его больше суток. В поисках был задействован весь личный состав департамента. Сотрудники прочесывали местность и усилили контроль на выездах из Шымкента. В результате подозреваемого нашли за городом.
Нурай была младшей в семье, у нее остались родители и два брата. Родные девушки настаивают, чтобы расследование взяла на контроль Генеральная прокуратура.
новости по теме
15.01.2026, 10:56 9096
АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
Наложен арест на загородный дом в Испании, квартиру в Астане и автомашину
Рассказать друзьям
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, сообщили в агентстве.
В 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда. После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг. Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов. В результате клиники незаконно получили выплаты из средств фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что "в январе 2024 года часть преступного дохода - 364 млн тенге - выведена на личные счета руководителя и его супруги".
Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в Астане, а также автомашину. Расследование продолжается", - отметили в АФМ.
14.01.2026, 20:53 51391
Астанчанина задержали за выстрел из охотничьего ружья в человека
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные полицейские задержали мужчину, выстрелившего из охотничьего ружья в водителя проезжающего авто, сообщили в департаменте полиции Астаны.
Житель города Астаны произвел выстрел из охотничьего ружья в водителя проезжавшего мимо автомобиля, после чего скрылся с места происшествия. О случившемся пострадавший сообщил по каналу "102". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний подозреваемый", - проинформировали в полиции.
Как рассказали в ДП, в настоящее время проводится досудебное расследование. Ружье изъято.
Пострадавший является сотрудником правоохранительных органов и на момент инцидента находился в трудовом отпуске", - отметили в департаменте полиции.
14.01.2026, 18:50 54911
В Алматы пресекли незаконное хранение синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе оперативных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности задержан 49-летний мужчина, сообщает Polisia.kz.
В ходе личного обыска у подозреваемого обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое является синтетическим наркотическим средством. Общий вес составил более 7 граммов", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
14.01.2026, 14:02 65426
На жителя Уральска завели уголовное дело после нападения на медработника
Медик получил ушибы лица и ссадины на шее
Рассказать друзьям
Уральск. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - По факту нападения пациента на медработника многопрофильной больницы Уральска возбуждено уголовное дело, сообщает 24.kz.
Как рассказали в клинике, в приемный покой поступил мужчина с приступом острого панкреатита. Он отказывался предъявлять свои данные и грубо выражался. Словесная перепалка переросла в физическую - посетитель несколько раз толкнул сотрудника больницы. В результате медработник получил ушибы лица и ссадины на шее.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Сотрудники больницы вызвали полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
Напомним, 3 января президент подписал дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, которые направлены на усиление защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей. За насилие, опасное для жизни и здоровья медработника, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет.
14.01.2026, 12:06 68511
Число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным международной медиаплатформы World Population Review, в прошлом году Казахстан занимал 61-е место среди 157 стран по индексу рабства с показателем в 43 балла - лучше, чем в большинстве государств СНГ и Центральной Азии. По данным источника, распространенность рабства в Казахстане составляет 1,9 на 100 тыс. человек. Оценка реакции правительства - ниже среднего: всего 36 из 100 возможных баллов, сообщает ranking.kz.
Согласно информации комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, последние несколько лет в едином реестре досудебных расследований уголовных дел ежегодно регистрируется более 150 уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Если быть точнее, это минимальный уровень, зафиксированный в 2022 году. Максимальное количество подобных уголовных правонарушений было зарегистрировано в 2024 году: 357 случаев. В 2025 году наблюдалось сокращение их количества на 16,5% - 298 случаев.
В группу правонарушений, связанных с торговлей людьми, входит девять видов преступлений. Одно из них - принуждение к вступлению в брак, ставшее уголовно наказуемым деянием с 16 сентября 2025 года. За 3,5 месяца в стране было зарегистрировано пять таких уголовных правонарушений. Непосредственно на торговлю людьми в 2025 году пришлось 12 случаев - на 20% меньше, чем годом ранее. Количество же уголовных правонарушений, относящихся к торговле детьми, в прошлом году выросло втрое, с 9 до 31 случая.
Такой резкий скачок - результат раскрытия крупной преступной сети по продаже младенцев. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В целом на Алматы за 2025 год пришлось 26 из 31 случаев торговли детьми.
Аналитики отметили, что все уголовные правонарушения, связанные с торговлей людьми, делятся по видам в зависимости от целей преступников. Людей похищают либо ради рабского труда, либо с целью перепродажи (как в случае с младенцами), либо для сексуальной эксплуатации. В прошлом году доля пострадавших женского пола составляла 46,5%, в 2024 году - 35,5%. Пострадавших женщин за прошедший год стало больше на 21,3%.
Всего жертвами уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, в прошлом году стали 159 человек. Из них 90%, или 143 человека, пришлось на граждан Казахстана. Остальные пострадавшие были иностранцами или лицами без гражданства.
Несмотря на то что похищение, рабство, сексуальная эксплуатация - неимущественные преступления, они наносят тяжкий вред психологическому и физическому здоровью человека и тоже требуют денежного возмещения ущерба. КПСиСУ ГП РК предоставляет данные о нанесенном преступниками ущербе, однако цифры разнятся год от года. Например, в 2024 году в Казахстане жертвами похищения были признаны 59 человек, сумма установленного ущерба составила 42,4 млн тенге. В прошлом же году было похищено 37 человек, а ущерб составил всего 3 млн тенге. Не исключено, что итоговая сумма ущерба зависит от тяжести преступления, намерения жертвы продолжать судебные тяжбы и других факторов", - предположили обозреватели.
В целом по итогам прошлого года общая установленная сумма ущерба по уголовным правонарушениям в секторе составила всего 5 млн тенге, из них по статье "Торговля людьми" - всего 500 тыс. тенге. По преступлениям, относящимся к торговле несовершеннолетними (29 пострадавших) ущерб и вовсе не был установлен, заключили аналитики.
Напомним, в 2024 году стало известно о вопиющем случае издевательства над несовершеннолетней: школьницу из Кызылорды заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией.
14.01.2026, 11:11 70946
Похищенное при январских событиях оружие изъято в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 12 января в стране проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қару". По итогам мероприятия из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия. В том числе изъято похищенное при январских событиях оружие, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
По итогам мероприятия из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия, а также свыше 2 тысяч боеприпасов и 10 взрывных устройств. Также изъято 14 единиц криминального оружия: 8 единиц похищенного в ходе январских событий и 6 единиц - ранее утерянного. В числе изъятого криминального оружия, 31 нарезное и 225 гладкоствольных, а также служебная экипировка", - проинформировали в МВД РК.
Кроме того, в отдаленных фермерских хозяйствах изъято 70 единиц огнестрельного оружия. Жителями страны добровольно сдано 35 единиц оружия.
Министерство внутренних дел РК напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.
13.01.2026, 17:45 99861
Использовали ИИ для подделки чеков: в области Жетісу несовершеннолетних подозревают в мошенничестве
Начато досудебное расследование
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу троих несовершеннолетних подозревают в мошенничестве с использование искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Трое несовершеннолетних, используя искусственный интеллект для генерации поддельных банковских чеков, ввели в заблуждение продавцов местных торговых точек и неоднократно похищали товары. Факт противоправной деятельности был оперативно выявлен после обращений предпринимателей, заметивших критические расхождения между фактическими поступлениями денежных средств на счета и предъявленными покупателями электронными чеками", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту незамедлительно начато досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору и неоднократно.
Ранее в Астане вынесен приговор по громкому делу о мошенничестве.
13.01.2026, 12:37 103901
Порядка 49 тонн наркотиков изъяты в 2025 году в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году всеми правоохранительными и специальными госорганами пресечено 4 тыс. наркопреступлений, в том числе 2700 фактов сбыта наркотиков, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан.
Всего изъято около 49 тонн различных наркотиков. Особо заметен прогресс по "синтетике", объем изъятия данного вида наркотика составил почти 1,5 тонны. А это 4,5 млн разовых доз не допущено в оборот (...) ликвидировано 128 нарколабораторий, из них 28 по производству "синтетики", - сказал спикер.
Представитель МВД также подчеркнул результаты реализации комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Актуализированы перечни наркотических средств и прекурсоров, увеличены объемы изъятия синтетических наркотиков, увеличено количество заблокированных наркосайтов и противоправного контента.
Напомним, в Казахстане приняли комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы. Это системный межведомственный документ, направленный на снижение уровня наркотизации общества, защиту молодежи, сокращение доступности наркотиков и ликвидацию организованных наркоканалов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.01.2026, 09:19Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 15.01.2026, 09:3830951В Минторговли РК сообщили о первых результатах расширения списка СЗПТ 15.01.2026, 11:0713371В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 15.01.2026, 10:567156АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС 15.01.2026, 12:016751Токаев обсудил с главой FIS развитие лыжного спорта в Казахстане 08.01.2026, 16:59450326Парламентская дипломатия - проводник казахско-португальского сотрудничества 08.01.2026, 16:57449386В Шанхае обсуждены приоритеты политики Казахстана и роль студенческого сообщества 09.01.2026, 14:36437621МЧС предостерегает казахстанцев от походов в горы 09.01.2026, 12:08429326На участке автодороги Ушарал - Достык в области Жетысу ограничили движение автотранспорта 09.01.2026, 15:45374116Астана и Любляна укрепляют побратимские связи 30.12.2025, 19:18729166В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47625181Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42614106Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52614071В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12611336Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?