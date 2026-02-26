Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.





Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.





Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны и не становилась ли она предметом кулуарных договоренностей в закрытых клубах сомнительной репутации. В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга - это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее 8 раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", - заявил Рахимжанов.





По его словам, внимание зарубежных СМИ также привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова в Нью-Йорке. Мажилисмен напомнил, что Келимбетов был заместителем премьер-министра и руководил Национальным банком.





В переписке обсуждаются контакты и встречи Масимова и Келимбетова с Джеффри Эпштейном, передаются личные приветствия, затрагиваются различные совместные мероприятия. Упоминаются и другие не названные лица, например некий высокопоставленный генерал, отвечавший за государственную безопасность. Кто этот человек? Вполне возможно, что это опять тот же Масимов? Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране", - предположил депутат.





Также в контексте расследований скандала в международных публикациях упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США при до конца не выясненных обстоятельствах.





Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшем устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", - подчеркнул Асхат Рахимжанов.





В связи с вышеизложенным мажилисмен потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в файлах Эпштейна. Выяснить, имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе рисков компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.





Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.





Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.





В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.





В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.