Британская полиция задержала экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Карл III готов оказать содействие в расследовании связей его брата с уличенным в педофилии американским финансистом
Лондон. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна.
О задержании принца Эндрю сообщают британские СМИ.
Полиция отказалась назвать имя задержанного, сославшись на регламент, но сообщила, что это мужчина в возрасте "около 60 лет из Норфолка". Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переехал в это графство и поселился в поместье Сандрингем после того, как был лишен титулов. 19 февраля ему исполняется 66 лет. Как сообщила полиция, задержанный подозревается в совершении должностного преступления. По данным The Telegraph, задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу Джеффри Эпштейна", - информирует РБК.
Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC) объявил о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна. Под прицелом правоохранителей оказались бывший министр и экс-посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, а также принц Эндрю, герцог Йоркский, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.
Скотленд-Ярд изучает обвинения в том, что лорд Мандельсон совершил должностное преступление. По версии следствия, занимая пост министра по делам бизнеса, он мог передавать финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную правительственную информацию. Полиция Темз-Вэлли, в свою очередь, оценивает аналогичные заявления против принца Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Отдельные обвинения в адрес принца Эндрю также рассматривает полиция Суррея", - сказано в материале.
Между тем британский король Карл III заявил о готовности оказать содействие в расследовании связей его брата с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном. Монарх уполномочил своих чиновников оказать необходимую поддержку сотрудникам полиции.
Издание напоминает, что в 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.