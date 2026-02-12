В Канаде при стрельбе в школе погибли не менее 10 человек

Признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником

Рассказать друзьям

Исламабад. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - При взрыве мечети в столице Пакистана погибли более 30 человек, десятки пострадали.





О взрыве в мечети в Исламабаде в пятницу днем сообщило издание "Синьхуа" со ссылкой на полицию Пакистана. Изначально сообщалось о десяти погибших и восьмидесяти пострадавших.





К настоящему времени стало известно, что число погибших выросло до 31, 169 человек получили ранения, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.





Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.





Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.





Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой "Фитна аль-Хаваридж", привел в действие взрывное устройство, после того как его остановили у ворот мечети.