04.04.2026, 10:15 33616
Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с послами стран Залива и Иордании
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Cостоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с группой послов арабских стран Залива и Иордании, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в МИД РК.
Ермек Кошербаев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией, включая удары по территории дружественных арабских стран. Министр подчеркнул важность скорейшего прекращения всех боевых действий, которые приводят к жертвам среди мирного населения и наносят значительный урон гражданской инфраструктуре стран региона.
Казахстанский дипломат поблагодарил глав миссий за содействие в эвакуации граждан Казахстана и их благополучном возвращении на Родину.
Министр отметил, что казахстанская сторона приветствует усилия глав государств Залива в налаживании мирного политического диалога, совместную инициативу Китая и Пакистана по восстановлению мира и стабильности в регионе, а также обратил внимание на готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров в Туркестане.
В свою очередь арабские дипломаты отметили важность поддержания международных усилий по обеспечению региональной безопасности, включая дальнейшее укрепление контактов и координации с Астаной. Подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие с целью укрепления политического диалога, расширения всестороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
Из стран Ближнего Востока на родину были возвращены более 10 тысяч казахстанцев.
03.04.2026, 20:40 56251
МИД: Казахстан продолжает укреплять партнерство в дипломатии, экономике и науке
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана провели ряд дипломатических и деловых мероприятий за рубежом и внутри страны, включая встречи с иностранными партнерами, развитие межрегиональных связей, поддержку студентов и запуск совместных проектов в сферах транспорта, логистики, экологии и устойчивого развития, сообщает пресс-служба ведомства.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с госминистром экономики, торговли и индустрии Японии Кенджи Ямадой. Стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Японию, вопросы энергетической безопасности и перспективы сотрудничества в сферах энергетики, критических минералов, промышленности, цифровизации, транспорта и логистики. Японская сторона подтвердила заинтересованность в проведении в Астане заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в этом году.
Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова встретилась с французскими сенаторами в рамках подготовки их визита в Казахстан. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, политические реформы и новую Конституцию Казахстана, а также перспективы сотрудничества в политической, экономической, научной и культурной сферах. Подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении диалога, включая межпарламентское взаимодействие.
Среди казахстанских студентов в Турции прошел масштабный дебатный турнир Birlik Cup, организованный при поддержке дипломатических представительств Казахстана. В соревновании участвовали 12 фракций из разных городов, продемонстрировав высокий уровень дискуссий по актуальным темам. Турнир был направлен на развитие критического мышления, ораторских навыков и укрепление сотрудничества среди студентов, став важной площадкой для их интеллектуального и лидерского роста.
В Министерстве иностранных дел Армении прошли консультации между МИД Казахстана и МИД Армении по вопросам многостороннего сотрудничества. Обсуждались взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ, подготовка к региональному экологическому саммиту в Астане и COP-17 в Ереване, инициатива по созданию Международной организации по воде в структуре ООН и проект Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений. Стороны подтвердили готовность укреплять диалог и сотрудничество по ключевым международным вопросам.
Посол Казахстана в Австрии Мухтар Тлеуберди принял участие в бизнес-ланче, посвященном развитию транспортно-логистического сотрудничества и запуску Австрийско-Казахстанской платформы взаимосвязанности (АКПВ). Обсуждались Транскаспийский международный маршрут, мультимодальные перевозки и "зеленая" логистика, а также институциональные реформы и новая Конституция Казахстана. Австрийские участники подтвердили интерес к совместным проектам в сферах инфраструктуры, логистики, цифровизации и энергетики.
Посол Казахстана в ОАЭ Рауан Жумабек провел встречу с главой офиса международных отношений аппарата президента ОАЭ Марьям Аль-Мхейри. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, активный политический диалог и координацию по международным вопросам, включая ООН и ОИС. Особое внимание уделено экологическим инициативам, Международной водной организации и подготовке III Водной конференции в Абу-Даби. Также обсуждалось развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах устойчивой энергетики, технологий и обеспечения продовольственной и водной безопасности. Достигнута договоренность о дальнейшем активном взаимодействии.
Генеральный консул Казахстана в Астрахани Канат Хасенов посетил Краснодар, где встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым и обсудил развитие межрегионального сотрудничества, включая торговлю, агропромышленную кооперацию и межвузовские обмены. В ходе визита консул посетил предприятия "Юг Текстиль" и Si Mosaic, а также встретился с ректором Кубанского государственного университета и казахстанскими студентами, подчеркнув важность образования, профессионального развития и соблюдения законодательства РФ.
В МИД Казахстана прошел брифинг для дипломатического корпуса по подготовке к региональному экологическому саммиту в Астане 22-24 апреля 2026 года. Представлены инициативы Казахстана, включая создание Международной организации по воде и участие в выборных органах ООН. Первый замминистра Ержан Ашикбаев рассказал о мерах в климатической политике, развитии атомной энергетики, восстановлении Арала и сохранении биоразнообразия. Обсуждались региональные экологические проекты, привлечение инвестиций и выдвижение Ляззат Калтаевой в Комитет ООН по правам лиц с инвалидностью на 2027-2030 годы.
03.04.2026, 18:41 57836
Главы правительств Казахстана и России провели телефонный разговор
Премьеры отметили важность укрепления интеграционного взаимодействия в многосторонних форматах
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Главы правительств сверили часы по ходу реализации договоренностей, достигнутых на российско-казахстанских межправительственных переговорах 25 марта 2026 года в Астане. Особое внимание уделено наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин и Олжас Бектенов отметили важность укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.
Напомним, в текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.
02.04.2026, 20:01 73546
Министр иностранных дел Казахстана принял посла Монголии
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Монголии в Казахстане Доржа Баярхуу по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы казахстанско-монгольского сотрудничества. Подчеркнута позитивная динамика политического диалога, а также последовательное расширение взаимодействия в приоритетных сферах", - рассказали в МИД.
Отдельное внимание было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на различных уровнях, а также взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.
В свою очередь посол выразил признательность за оказанное содействие в период его дипломатической миссии и подтвердил готовность Монголии к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном на основе взаимного уважения и доверия.
В завершение встречи Ермек Кошербаев от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Доржу Баярхуу орден "Достық" II степени в знак признания его вклада в развитие двусторонних отношений.
02.04.2026, 18:12 74841
Страны СНГ будут улучшать совместные военные системы
Москва. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министры обороны стран СНГ подробно обсудили обстановку на пространстве стран Содружества и приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщает РИА Новости.
В Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Сегодня мы подробно обсудили военно-политическую обстановку на пространстве Содружества. Наметили практические шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности", - цитирует издание Белоусова.
Уточняется, что, по словам Белоусова, на заседании были приняты решения, направленные на развитие военного сотрудничества в рамках СНГ и совершенствование совместных систем военного назначения.
Ранее в СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества и программу противодействия терроризму.
02.04.2026, 10:01 81046
МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество и культурные контакты
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, направленных на развитие сотрудничества и продвижение культуры страны.
В частности, посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с председателем Японского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI) Ацуо Куродой перспективы инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия, а также возможности страховой и финансовой поддержки совместных проектов.
В Саудовской Аравии посол Казахстана Мадияр Менилбеков принял участие в Фестивале культур и народов в Медине, где представили национальные традиции и культуру более 170 стран. В рамках визита также состоялись встречи с руководством региона и Исламского университета Медины.
Кроме того, в Роттердаме прошло масштабное празднование Наурыза, организованное Нидерландским филиалом Всемирной ассоциации казахов. В программе были национальная музыка, танцы и традиционные угощения, познакомившие гостей с культурой и обычаями казахского народа.
Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел переговоры с главой учредительной группы Глобальной водной организации Фахдом Бальгунеймом. Стороны обсудили вопросы водной безопасности, рационального использования ресурсов и внедрения современных технологий в водном хозяйстве.
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин посетил регион Центральной Македонии, провел встречи с деловыми кругами и руководством Торгово-промышленной палаты Салоник, обсудив промышленную кооперацию, инвестиционные проекты и развитие академического сотрудничества.
Посол Казахстана в Албании Искандер Айсариев встретился с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Феритом Ходжа и обсудил расширение торгово-экономического взаимодействия, транспортно-транзитные направления и совместные проекты.
В Татарстане онлайн-встречу провели заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков и начальник экономического отдела Торгового представителя РФ Михаил Кладкин, обсудив промышленную кооперацию и инвестиционные инициативы.
Во Франции в посольстве Казахстана прошла встреча со студентами лицеев Парижа. В ходе мероприятия французские ученики были ознакомлены с направлениями развития Казахстана в сферах культуры, туризма и спорта. Кроме того, участникам была представлена информация об основных направлениях двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в области образования.
Между тем в рамках открытого дня фонда "Азия - Европа" состоялось культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз - символу обновления, весны и единства. Посольство Республики Казахстан в Сингапуре представило национальную культурную программу, вызвавшую большой интерес у гостей мероприятия. В частности, силами представителей местной казахстанской диаспоры был продемонстрирован традиционный казахский танец, отражающий изящество национальной хореографии, а также исполнен шедевр Курмангазы - кюй "Адай".
Посольство Казахстана в Таджикистане приняло участие в культурном мероприятии, посвященном празднику Наурыз, которое состоялось в Таджикском государственном институте культуры и искусств имени Мирзо Турсунзода. В рамках праздничной программы посольством был организован культурный уголок Казахстана, направленный на знакомство студентов, преподавателей и гостей мероприятия с богатым культурным наследием и традициями казахского народа.
Также посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов провел встречу с руководством компании Mambikom Agrar и Korali. В ходе встречи c руководителем Mambikom Agrar В. Теслой стороны обсудили текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта строительства завода по заморозке фруктов и ягод в Казахстане.
В посольстве Казахстана в Сербии прошло мероприятие, посвященное Наурызу, где гостям представили концепцию "Наурызнама", традиции и культуру казахского народа. Участники познакомились с национальными костюмами, бытом и кухней, а сам праздник, проводимый в Белграде с 2019 года, способствует укреплению культурных связей между двумя странами.
Казахстан и Словения обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и ИКТ. Посол Алтай Абибуллаев отметил приоритет цифровой трансформации, успехи Казахстана в eGov и финтехе, а также потенциал Astana Hub и экспорта IT-услуг. Стороны договорились расширять партнерство, о готовности к подписанию меморандума и обсудили проведение бизнес-форума AI Digital Bridge в Любляне.
Состоялся второй раунд казахстанско-черногорских политических консультаций, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и политическое сотрудничество. Отмечен потенциал взаимодействия в туризме, логистике, здравоохранении и цифровых технологиях, а также достигнуты договоренности о расширении правовой базы и углублении партнерства между странами.
01.04.2026, 20:09 90081
Министр иностранных дел Казахстана принял посла Саудовской Аравии
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Саудовская Аравия Файсал Аль-Кахтани, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, а также текущее состояние двустороннего сотрудничества.
Ермек Кошербаев, выразив обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе, отметил важность дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права. В этой связи была подчеркнута важная роль Королевства в деэскалации конфликта и стабилизации ситуации.
Глава МИД РК выразил благодарность послу КСА за содействие в эвакуации граждан Казахстана, находившихся на территории КСА. Отмечено, что обеспечение безопасности и возвращение соотечественников на родину являлось приоритетной задачей для нашей страны", - говорится в сообщении.
Со своей стороны саудовский дипломат подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с внешнеполитическим ведомством Казахстана в целях углубления многопланового партнерства.
01.04.2026, 18:00 92956
МИД: Казахстан укрепляет международные связи и культурное сотрудничество за рубежом
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
В частности, посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с министром экономики Финляндии Сакари Пуисто. Абдраимов проинформировал министра об итогах недавнего республиканского Референдума по принятию новой Конституции Казахстана.
Помимо этого, состоялась встреча посла Республики Казахстан Каната Тумыша с директором Института метеорологии, гидрологии, окружающей среды и морских наук Вьетнама Фам Тхи Тхань Нга. В ходе встречи обсуждались текущие направления двустороннего сотрудничества, а также перспективы совместной работы в научной и экологической сферах.
Кроме того, посол Казахстана в Сингапуре Аскар Куттыкадам провел встречу с директором департамента Америки, Европы и Центральной Азии Министерства торговли и промышленности Сингапура Джасмин Куа Зубаир. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной экономической повестки.
Также в Национальном музее азиатского искусства Смитсоновского института состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы - древнего праздника весеннего обновления, символизирующего единство и начало нового жизненного цикла. Мероприятие было организовано совместно дипломатическими миссиями стран Центральной Азии и стало площадкой для культурного диалога и продвижения публичной дипломатии.
Посольство Казахстана в Египте совместно с посольством Турецкой Республики отметили великий день Улуса - праздник Наурыз в резиденции посла Турции. В организованном праздничном мероприятии приняли участие более 120 гостей. Среди них были представители посольств Азербайджана, Узбекистана и других стран, от египетской стороны - высокопоставленные чиновники и ведущие местные СМИ.
Генеральное консульство Республики Казахстан в Шанхае провело мероприятие, посвященное празднованию Наурыза. В мероприятии, состоявшемся в здании государственной резиденции муниципалитета города Шанхая, приняли участие руководители канцелярий иностранных дел Шанхая и провинций, входящих в консульский округ, а также генеральные консулы государств, аккредитованных в Шанхае, представители китайских деловых кругов, казахской диаспоры, а также казахстанские студенты, обучающиеся в Восточном Китае.
При организационной поддержке Союза писателей Республики Татарстан состоялся круглый стол, посвященный расширению взаимодействия литераторов двух республик. Участники мероприятия обсудили вопросы расширения взаимодействия между литераторами двух республик, значимости литературы в формировании личности, сохранения языка, преемственности поколений и популяризации культурного наследия. Публикации национальных авторов дают представление о культуре, литературе, традициях и истории народов.
Также в рамках международной энергетической конференции CERAWeek казахстанская делегация приняла участие в сессии "Глобальный прогноз нефтяного рынка: фундаментальные факторы и геополитическая турбулентность". В ходе выступления министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов представил текущее состояние нефтяной отрасли Казахстана. Было подчеркнуто, что страна сохраняет позиции надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок.
В Вене по инициативе журнала "Society" прошло празднование Наурыза с участием 9 дипломатических миссий, включая Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Ирак, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Гости познакомились с национальной кухней, традиционными костюмами и декоративно-прикладным искусством, насладились казахскими кюями "Адай" и "Балбырауын" в исполнении Жасұлана Жұмазбая и Әділжана Ерзатұлы, а также оперным номером Айгул Шамшиденовой. Стенд Казахстана вызвал живой интерес, демонстрируя значение Наурыза как символа возрождения, гармонии и добра.
01.04.2026, 15:52 80256
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Саудовской Аравией и странами Персидского залива
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Файсалом Аль-Кахтани вновь подтвердил солидарность республики с королевством и всеми странами Персидского залива, сообщает Акорда.
Также лидер Казахстана заявил о готовности и далее оказывать содействие усилиям по обеспечению стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе. Глава государства особо отметил личный вклад наследного принца - премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в продвижение многогранного взаимодействия между нашими странами.
Наследный принц Мухаммед бен Салман по праву считается сильным и авторитетным лидером глобального масштаба. Его дальновидная и прогрессивная стратегия развития Саудовской Аравии, а также огромная роль в укреплении международной стабильности и безопасности заслуживают самой высокой оценки и уважения", - сказал президент Казахстана.
В свою очередь посол Файсал Аль-Кахтани выразил твердую приверженность его страны углублению стратегического партнерства с Республикой Казахстан. По его словам, подписанные недавно соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций, а также о создании межгосударственного Координационного совета открывают новые возможности для наращивания взаимовыгодных связей.
В завершение беседы президент передал теплые приветствия и наилучшие пожелания хранителю двух святынь - королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и наследному принцу - премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, а также пожелал благополучия и процветания братскому народу Саудовской Аравии. Глава государства подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману посетить Казахстан с государственным визитом.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, высказался об обострении обстановки на Ближнем Востоке.
