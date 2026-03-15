Казахстан завершил эвакуацию граждан из Ближневосточного региона

Фото: МИД РК

Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан из Ближневосточного региона возвращены 10 275 граждан, сообщает Министерство иностранных дел РК.





По данным ведомства, эвакуация завершена. Она проходила с использованием различных маршрутов, включая наземные и воздушные пути.





Дипломатические представительства Республики Казахстан на местах координировали работу с компетентными органами иностранных государств, поддерживали постоянную связь с соотечественниками и оказывали необходимое содействие гражданам", - подчеркнули в министерстве.





МИД выразил благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за содействие в обеспечении безопасного возвращения казахстанцев на Родину.





Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.





На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.





По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.





Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.





МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.





Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.





Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".





В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.





После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.