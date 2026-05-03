Трамп заявил о прекращении войны с Ираном

Вашингтон. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Белый дом официально уведомил конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной, сообщает - Белый дом официально уведомил конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной, сообщает РБК со ссылкой на западные СМИ.





С 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены", - написал президент США Дональд Трамп в письме, которое процитировало Politico.





Письмо было отправлено спикеру палаты представителей - республиканцу Майку Джонсону и сенатору от республиканцев Чаку Грассли, который временно исполняет обязанности председателя сената. В своем послании Трамп "ясно дал понять", что военный конфликт может быть далек от завершения.





Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной", - процитировало письмо агентство.





Послание отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против Ирана достигла 60-дневной отметки. Это крайний срок, в который, согласно принятой в 1973 году резолюции, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса. Таким образом Трамп попытался подавить спор о необходимости одобрения войны законодателями.





Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию конфликта, которое было передано через Пакистан. Тегеран, по его словам, выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться. При этом Трамп отметил, что Штаты продолжают взаимодействие с Пакистаном, который является главным посредником в переговорах США и Ирана.





Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.



