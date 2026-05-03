02.05.2026, 09:09
Переоборудованные авто использовали для вывоза топлива в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
Тараз. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области с начала года пресечено более 300 фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Кордайском районе раскрыта схема, при которой отдельные граждане умышленно переоборудовали автомобили, устанавливая дополнительные топливные баки. Это позволяло искусственно увеличивать объем топлива для последующего вывоза и перепродажи.
Водители привлечены к административной ответственности, государственные номерные знаки изъяты, а транспортные средства помещены на специализированные стоянки до полного устранения нарушений. Незаконно установленные конструкции были демонтированы.
Кроме того, к ответственности привлекли владельцев станций технического обслуживания, которые незаконного переоборудовали транспортные средства.
Напомним, Казахстан продлил запрет на вывоз ГСМ. Запрет продлится с 21 мая по 21 ноября 2026 года.
02.05.2026, 18:57
Пациент скончался в одной из стоматологических клиник Астаны
Полиция проводит расследование
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 20-летний пациент скончался в одной из стоматологических клиник Астаны. Предположительно ему сделали инъекцию без предварительной пробы.
По факту смерти 20-летнего жителя Астаны в одном из стоматологических центров города проводится досудебное расследование.
Назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.
Информация о трагическом случае появилась соцсетях. Автор поста рассказал, что предположительно практикант стоматологической клиники ввел пострадавшему препарат без аллергической пробы. После укола состояние пациента резко ухудшилось.
Несмотря на это, ему ввели препарат повторно. После этого пациент скончался", - сказано в публикации.
Напомним, около 400 частных медорганизаций прекратили работу в Казахстане из-за нарушений. В отношении стоматологических клиник проверено 313 объектов, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность.
02.05.2026, 09:47
Старшеклассник упал с высоты на территории гимназии в Таразе
Сообщается, что перед происшествием он написал одноклассникам сообщения прощального характера
Тараз. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Десятиклассник получил тяжелые травмы после падения с пожарной лестницы на территории школы в Таразе. Возбуждено уголовное дело.
Информация о несчастном случае появилась в соцсетях.
По предварительным данным, десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, после чего, потеряв равновесие, падает вниз", - сообщает Telegram-канал Halyqstan.
При этом отмечается, что перед происшествием подросток отправил одноклассникам сообщения прощального характера. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии: у него травма головного мозга, переломы и разрыв внутренних органов.
Известно, что школьник хорошо учился, но находился в группе риска. С ним работали психологи, от сопровождения которых мать впоследствии отказалась.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка.
01.05.2026, 17:39
В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка
Несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной и гибелью двух подростков, сообщает телеканал КТК.
По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. Подростки поссорились и вышли на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. В разгар потасовки один из участников достал нож. Двое несовершеннолетних получили ранения, которые оказались смертельными. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось.
Сообщается, что полиция задержала подозреваемых, по факту убийства завели уголовное дело.
Установлены лица, которые непосредственно наносили телесные повреждения. Они уже взяты под стражу. Действиям остальных участников преступления также будет дана правовая оценка. Уголовная ответственность за тяжкие преступления начинается с 14-летнего возраста", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, по данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре прошлого года несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
30.04.2026, 17:47
В Астане вынесли приговор по делу об убийстве бывшего замакима Алматы
Фото: pexels.com
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по делу об убийстве бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова.
Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сообщили МИА "Казинформ" в пресс-службе суда.
Отмечается, что главное судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому дополнительные сведения по делу не раскрываются.
Напомним, 30 октября прошлого года в Астане был убит бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. По данным полиции, между ранее знакомыми лицами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался.
30.04.2026, 10:01
Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Петропавловск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратурой Казахстана.
Подозреваемый в 2023 году путем размещения на интернет-сайтах заведомо ложных объявлений о продаже иномарок похитил деньги семи граждан. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В июле 2025 года он был задержан в Белгородской области, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее из Греции экстрадировали подозреваемую в мошенничестве на $230 тыс. казахстанку.
29.04.2026, 18:24
В Алматы похитили пенсионера в попытке завладеть его квартирой
Фото: Depositphotos
Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожилого мужчину удерживали вне города, заставляя его переписать квартиру на мошенников, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В Турксибском районе Алматы сотрудники полиции пресекли тяжкое преступление, связанное с незаконным лишением свободы и попыткой совершения мошенничества в отношении мужчины", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что об исчезновении 81-летнего одиноко проживающего жителя Алматы в полицию сообщила знакомая пенсионера.
Пенсионера обнаружили в одном из пригородных поселков в доме у местных жителей. По подозрению в его похищении задержаны трое граждан", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись доверием потерпевшего и его уязвимым положением, ограничили его свободу, убеждая переписать недвижимость.
По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемые - двое мужчин и женщина водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП.
Ранее сообщалось, что нападавшие на пенсионера подростки получили от 5 до 7 лет лишения свободы.
29.04.2026, 12:30
Жителя Шымкента осудили на четыре года по делу об организации онлайн-казино
В пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге
Шымкент. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд приговорил жителя Шымкента к четырем годам лишения свободы по делу об организации онлайн-казино в формате покерного клуба, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы условно (...) По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде четырех лет реального лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге - незаконный доход от онлайн-казино.
Ранее подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте.
29.04.2026, 11:30
Один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ ликвидировало АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, специализировавшийся на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что по данном делу было проведено расследование, осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов", - рассказали в агентстве.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?