29.04.2026
В Казахстане возбудили 15 дел за заражение ВИЧ
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
Начато 15 досудебных расследований за заражение ВИЧ и пять - за незаконное распространение порнографических материалов", - проинформировали в МВД.
Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяется выявлению лиц и групп, распространяющих противоправный контент и вовлекающих молодежь в деструктивные и аморальные процессы.
В рамках проводимых мероприятий в области Абай задержана семейная пара, организовавшая вебкам-студии в нескольких городах Казахстана. По данным МВД, они занимались поиском и вербовкой молодых девушек, а также созданием условий для съемок порнографического характера. По данному факту проводится досудебное расследование.
Кроме того, на территории городов Астана и Алматы, области Абай, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областей возбуждено 20 уголовных дел в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, активно вовлеченных в противоправную деятельность и развращение молодежи", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, алматинца с ВИЧ осудили на пять лет за изнасилование коллеги.
В сентябре прошлого года ВИЧ-инфицированный изнасиловал несовершеннолетнюю. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
В Атырау арестовали подозреваемого по делу об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.
30.04.2026
Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан
Петропавловск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратурой Казахстана.
Подозреваемый в 2023 году путем размещения на интернет-сайтах заведомо ложных объявлений о продаже иномарок похитил деньги семи граждан. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В июле 2025 года он был задержан в Белгородской области, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее из Греции экстрадировали подозреваемую в мошенничестве на $230 тыс. казахстанку.
29.04.2026
В Алматы похитили пенсионера в попытке завладеть его квартирой
Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожилого мужчину удерживали вне города, заставляя его переписать квартиру на мошенников, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В Турксибском районе Алматы сотрудники полиции пресекли тяжкое преступление, связанное с незаконным лишением свободы и попыткой совершения мошенничества в отношении мужчины", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что об исчезновении 81-летнего одиноко проживающего жителя Алматы в полицию сообщила знакомая пенсионера.
Пенсионера обнаружили в одном из пригородных поселков в доме у местных жителей. По подозрению в его похищении задержаны трое граждан", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись доверием потерпевшего и его уязвимым положением, ограничили его свободу, убеждая переписать недвижимость.
По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемые - двое мужчин и женщина водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП.
Ранее сообщалось, что нападавшие на пенсионера подростки получили от 5 до 7 лет лишения свободы.
29.04.2026
Жителя Шымкента остудили на четыре года по делу об организации онлайн-казино
В пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге
Шымкент. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд приговорил жителя Шымкента к четырем годам лишения свободы по делу об организации онлайн-казино в формате покерного клуба, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы условно (...) По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде четырех лет реального лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге - незаконный доход от онлайн-казино.
Ранее подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте.
29.04.2026
Один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ ликвидировало АФМ
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, специализировавшийся на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что по данном делу было проведено расследование, осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов", - рассказали в агентстве.
29.04.2026
Более 40 фактов торговли людьми выявили в Казахстане
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" зарегистрирован 41 факт торговли людьми, в том числе девять - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
По данным ведомства, в Кызылординской области выявлена схема продажи новорожденного ребенка. Установлено, что 25-летняя женщина, проживавшая в специализированном общественном фонде, отказалась от ребенка. Руководитель фонда, выступая посредником, предложила продать младенца 50-летней жительнице региона за 1 млн тенге. Все трое подозреваемых водворены в ИВС.
В Алматы начато досудебное расследование в отношении организованной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. По информации МВД, злоумышленники вербовали лиц без определенного места жительства, оформляли на них кредиты для покупки автомобилей с последующей перепродажей. Основные организаторы задержаны, расследование продолжается.
В области Жетысу пресечен факт принудительного труда в отношении двух молодых людей 2005 и 2007 годов рождения. По данным следствия, их похитили, удерживали и эксплуатировали на производстве бытовой химии. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Напомним, в Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми.
Как сообщалось ранее, также в ходе оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
28.04.2026
Полиция Туркестанской области начала расследование по заявлению о насилии над ребенком
В деле фигурирует пожилой мужчина, подозреваемый в изнасиловании внука
Туркестан. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По заявлению жительницы Отырарского района о возможных противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетнего сына проводится досудебное расследование, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
По результатам первоначальных следственных мероприятий факты противоправных действий не установлены, телесных повреждений не обнаружено. Вместе с тем продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены дополнительные экспертизы", - проинформировали в полиции.
По результатам расследования будет принято процессуальное решение в установленном законодательством порядке, отметили в ДП.
По данным СМИ, в деле фигурирует пожилой мужчина, подозреваемый в изнасиловании внука.
Напомним, в последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
28.04.2026
Избившего пенсионерку на остановке в Алматы арестовали
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в нападении на пожилую женщину на автобусной остановке арестовали, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Об аресте подозреваемого ходатайствовало следствие. Суд и прокуратура поддержали решение, рассказали в полиции.
Напомним, жестокое избиение пожилой женщины произошло на улице Санаторий "Алматы" в Бостандыкском районе города. Пострадавшая попала в больницу. Возбуждено уголовное дело.
28.04.2026
В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка
56 дольщиков вложили 3,9 млрд тенге в строительный проект, однако жилье они так и не получили
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
Отмечается, что на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными - возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить строительство до IV квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
В результате потерпевшими признаны 56 человек, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. Часть средств - 322 млн тенге - была перечислена на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичено.
Кроме того, выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован в качестве залога по личным обязательствам и впоследствии переоформлен на третьих лиц и перепродан.
Также установлено, что часть средств дольщиков направлялась на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса "Асылхан". При этом, как отмечают в АФМ, разрешительные документы на строительство отсутствовали.
В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, в Казахстане создадут реестр недобросовестных застройщиков.
