В Казахстане возбудили 15 дел за заражение ВИЧ

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz





Начато 15 досудебных расследований за заражение ВИЧ и пять - за незаконное распространение порнографических материалов", - проинформировали в МВД.





Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяется выявлению лиц и групп, распространяющих противоправный контент и вовлекающих молодежь в деструктивные и аморальные процессы.





В рамках проводимых мероприятий в области Абай задержана семейная пара, организовавшая вебкам-студии в нескольких городах Казахстана. По данным МВД, они занимались поиском и вербовкой молодых девушек, а также созданием условий для съемок порнографического характера. По данному факту проводится досудебное расследование.





Кроме того, на территории городов Астана и Алматы, области Абай, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областей возбуждено 20 уголовных дел в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, активно вовлеченных в противоправную деятельность и развращение молодежи", - говорится в сообщении.





Как сообщалось ранее, алматинца с ВИЧ осудили на пять лет за изнасилование коллеги.





В сентябре прошлого года ВИЧ-инфицированный изнасиловал несовершеннолетнюю. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.





В Атырау арестовали подозреваемого по делу об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.



