Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта

Фото: ЕАБР

Рассказать друзьям

В рамках форума Digital Qazaqstan, проходящего в Шымкенте, Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан.





Документ направлен на развитие стратегического партнерства в области внедрения технологий искусственного интеллекта и поддержки цифровых проектов. В числе ключевых направлений сотрудничества - поиск и реализация совместных проектов в сфере ИИ, обмен экспертизой, а также усиление потенциала сторон как центров компетенций в сфере ИИ.





Подписание меморандума станет важным шагом в углублении партнерства и позволит вывести сотрудничество на новый уровень, соответствующий стратегическим задачам страны по развитию ИИ.





В рамках форума также проведена рабочая встреча заместителя председателя правления Тиграна Саркисяна с заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия, приоритетные проекты и инструменты поддержки внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.





Тигран Саркисян отметил, что 2025 год стал рекордным для Банка по числу реализуемых в Казахстане проектов, направленных на цифровизацию государственного управления, развитие платформенных решений и внедрение искусственного интеллекта.





В свою очередь Жаслан Мадиев поблагодарил Фонд за оказанную поддержку и предложил создать реестр казахстанских open-source решений-компонентов "электронного правительства" с целью их последующего тиражирования в государствах-участниках ЕАБР.





Евразийский банк развития продолжает системную работу по поддержке цифровой трансформации государств-участников и развитию технологий искусственного интеллекта в регионе.





Справка:





Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".