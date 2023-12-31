30.12.2023, 12:58 2566

Евразийский банк развития

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРинформациясправка

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18.12.2023, 18:27 22946

Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества

Мы, главы правительств государств - участников Содружества Независимых Государств, исходя из духа и в развитие заявления глав государств - участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры от 14 октября 2022 года, высоко оценивая взаимодействие в сфере культуры на основе существующих международных договоров, в том числе Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года, соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ от 26 августа 2005 года, Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры от 19 мая 2011 года, приветствуя деятельность Совета по культурному сотрудничеству и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, а также профильных организаций и структур государств - участников СНГ, нацеленную на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами, принимая во внимание учреждение заинтересованными странами Международной организации по русскому языку и проведение в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения, отмечая важность закрепления культурно-гуманитарных связей как одного из основных направлений сотрудничества в Содружестве на двусторонней и многосторонней основе, признавая высокий потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия для установления прочных связей между народами наших стран, развития отношений партнерства, дружбы и добрососедства между государствами - участниками СНГ, принимая во внимание, что основой для продуктивного культурного диалога стран Содружества являются прочные традиционные узы, основанные на исторической общности народов наших стран, а накопленный веками богатейший духовно-культурный опыт народов государств - участников СНГ предопределяет их уникальное место в глобальном культурном пространстве, выражая стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждая ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества,

будем содействовать:

  • углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
  • поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
  • сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
  • укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
  • повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
  • реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
  • поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
  • реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
  • реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.

Рассматриваем многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств - участников СНГ как прочную основу для всестороннего и поступательного развития наших стран и народов.

Выступаем за дальнейшее наращивание всего комплекса межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере на основе взаимного уважения и учета интересов всех государств - участников Содружества.
 
14.12.2023, 19:53 35126

ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии

Об итогах деятельности ЕАБР в малых странах в 2023 году рассказал на пресс-конференции в Алматы старший управляющий директор Евразийского банка Денис Ильин.

ЕАБР

По его словам, в 2023 году Евразийский банк запустил 27 новых проектов в Евразии. Объем инвестиций составил $1,7 млрд.

Наиболее крупные и значимые проекты помимо Казахстана реализуются в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

Проекты в Армении:

  • Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
  • Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".

По словам Ильина, в Армении проекты ЕАБР реализуются давно и успешно. Объем инвестиций ЕАБР по новым и действующим проектам составил уже $34 млн.

ЕАБР

Проекты в Кыргызстане:

  • ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.

Входит в мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". Проект позволит на 18% сократить дефицит энергии в Кыргызстане.

  • Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.

Одобренное финансирование проектов - $92 млн.

ЕАБР

Проекты в Таджикистане:

  • ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).

Расширение с 75 га до 150 га действующих фруктовых садов, приобретение необходимого автотранспорта и оборудования, производственных линий для макаронных изделий.

  • Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

По словам спикера, в 2023 году ЕАБР впервые реализовал в Таджикистане проект, содействующий повышению человеческого потенциала в республике. Банк организовал и провел обучающий семинар по подготовке и запуску проектов ГЧП в приоритетных отраслях экономики Таджикистана для госсотрудников.

Банк также прорабатывает возможность финансирования в Таджикистане проектов развития транспортной инфраструктуры, создания и модернизации промышленных предприятий.

ЕАБР

Ранее зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов рассказал, что лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР, является Казахстан. Всего банк реализует в стране около 100 проектов. Ежегодные инвестиции составляют 1 млрд долларов.

В ЕАБР также представили макроэкономический прогноз на 2024 год.
 
14.12.2023, 18:33 35596

Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня

Годовое собрание Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2024 году пройдет 27-28 июня. Впервые на мероприятие будет приглашен широкий круг партнеров и экспертов. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.


Участниками мероприятия станут руководители, члены правления, высокопоставленные должностные лица и представители институтов развития и инвестиционных фондов.

Кроме сессий в ходе мероприятия пройдут презентации новых докладов и исследований ЕАБР, состоится ряд встреч высокого уровня и деловых переговоров.

Справка
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 6147
[email protected]
www.eabr.org
 
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12.12.2023, 14:36 41071

ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.

Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.

BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.

ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.

Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.

Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.

"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.

"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.


04.12.2023, 17:20 56561

ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении

29 ноября 2023 года на полях 20-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) ЮНИДО и Евразийский банк развития (ЕАБР) подтвердили свою готовность совместно содействовать устойчивому промышленному росту Центральной Азии в совместной декларации, подписанной Гердом Мюллером, генеральным директором ЮНИДО, и Николаем Подгузовым, председателем правления ЕАБР.

Совместная декларация предполагает более тесное сотрудничество между ЮНИДО и ЕАБР, в частности в области развития производства и цепочек поставок, включая наращивание потенциала малых и средних предприятий (МСП) и предпринимателей; в области развития инфраструктуры, включая продвижение и разработку проектов цифровой трансформации; в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, включая повышение энерго- и ресурсоэффективности; а также в области исследований, консультирования по вопросам политики и укрепления институционального потенциала в направлениях, отвечающих основным приоритетам ЮНИДО и ключевым стратегическим задачам ЕАБР.

Уже сейчас партнеры рассматривают множество конкретных совместных мероприятий на 2024 и последующие годы, в том числе содействие цифровой трансформации МСП в Армении; содействие цифровой трансформации особых экономических зон (ОЭЗ) и кластеров в Таджикистане; и развитие инвестиций в Центральной Азии в сфере системных взаимосвязей "вода - энергия - продовольствие" в бассейне Аральского моря.

Обмен экземплярами совместной декларацией осуществили Гюнтер Бегер, управляющий директор ЮНИДО, и Денис Ильин, старший управляющий директор и глава делегации Евразийского банка развития, в присутствии Майкла Детлефсена, начальника отдела инновационных финансов и международных финансовых институтов ЮНИДО, и Лилии Хуснутдиновой, управляющего директора и начальника Департамента международного сотрудничества ЕАБР.

Совместная декларация прокладывает путь к более тесному сотрудничеству с Евразийским банком развития в регионе, имеющем большое значение для ЮНИДО, - отметил Гюнтер Бегер. - Она полностью соответствует основным приоритетам деятельности, обозначенным генеральным директором, включая поддержку устойчивых цепочек поставок и ограничение ухудшения климатических условий, а также сокращение послеуборочных потерь и развитие производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе".


Денис Ильин добавил: "Евразийский банк развития придает огромное значение углублению сотрудничества с ЮНИДО. Наши приоритеты совпадают во многих направлениях, таких как содействие развитию промышленности и инфраструктуры, цифровизация, энергоэффективность и водосбережение. Мы считаем, что объединение возможностей и компетенций наших организаций в этих и других областях позволяет нам наиболее эффективно помогать государствам-участникам ЕАБР в решении актуальных проблем климата и экономического развития, а также в достижении Целей устойчивого развития. Кроме того, ЕАБР и ЮНИДО намерены объединить усилия для оказания помощи странам Центральной Азии в реализации проектов в водно-энергетическом секторе и в области продовольственной безопасности. Хотелось бы отметить, что дефицит водных ресурсов является основным структурным ограничением социально-экономического развития стран Центральной Азии. Мы также приглашаем другие заинтересованные организации системы ООН к сотрудничеству с ЕАБР для решения этой жизненно важной задачи на благо жителей региона".

О ЮНИДО и ЕАБР

В 2017 году организации подписали соглашение о взаимоотношениях, которое в настоящее время подкрепляется Совместной декларацией. ЮНИДО и ЕАБР тесно сотрудничают в целях содействия устойчивому промышленному развитию в Центральной Азии и вносят совместный вклад в реализацию повестки дня в области развития на период до 2030 года и Парижского соглашения.

О ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, отвечающее в качестве своей основной задачи за содействие устойчивому промышленному развитию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер определил три основных приоритета в работе организации:

  • поддержка устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить справедливые условия производителям из развивающихся стран и сохранение ограниченных ресурсов;
  • ограничение ухудшения климатических условий за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в целях сокращения промышленных выбросов парниковых газов;
  • устранение голода путем сокращения послеуборочных потерь и развития производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе.
 
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30.11.2023, 18:07 68701

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ
Фото: пресс-служба ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на природный газ в качестве основного топлива. Соответствующее соглашение подписано сегодня ЕАБР и АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС).

Проект реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, реализуемый АО "Самрук-Энерго" (материнская организация АлЭС), предусматривает кардинальное обновление электростанции с увеличением ее мощности и маневренных возможностей на базе парогазовой установки 500 МВт. Обновленная ТЭЦ будет комбинированно генерировать электрическую и тепловую энергии.

В целях финансирования будут выпущены облигации устойчивого развития (Sustainability-Linked Bond, SLB) АлЭС на бирже международного финансового центра "Астана". Первая облигационная программа АлЭС, связанная с устойчивым развитием, общим номинальным объемом до 236,8 млрд тенге зарегистрирована в сентябре 2023 года. Андеррайтером выступает АО "Sky Bridge Invest". Программа - самый крупный выпуск облигаций устойчивого развития в Центральной Азии.

ЕАБР ориентирован на реализацию проектов, вроде реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, и в этом контексте мы выделяем несколько важных аспектов. Во-первых, замена изношенных угольных энергетических котлов, исчерпавших свой ресурс, на современные, экологически чистые парогазовые установки на природном газе, что существенно улучшит экологическую обстановку в крупнейшем городе Казахстана. Это в полной мере соответствует принципам устойчивого развития, которых придерживается Банк. Во-вторых, в ходе реализации нашего крупного инвестиционного мегапроекта по развитию водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, ЕАБР активно содействует странам в достижении энергетической безопасности, предоставляя финансирование и выделяя гранты на предпроектные работы. И, наконец, мы активно способствуем разработке новых механизмов привлечения капитала, с радостью участвуем в выпуске облигаций устойчивого развития - Sustainability-Linked Bond", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.


Справка:

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) - энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинской области. Входит в структуру электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". АлЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона. В составе компании - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС, Каскад Алматинских ГЭС, ПТО "Энергоремонт", ЦПВТ.

АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др. Холдинг создан в 2007 году. Акций (100%) принадлежат АО "Самрук-Казына".
 
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29.11.2023, 14:14 73056

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны
Фото: ЕАБР
В рамках празднования 25-летия совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов удостоен высокой почетной грамоты президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие и улучшение инвестиционного имиджа страны.

Почетная грамота была передана на промежуточном заседании совета иностранных инвесторов, проходившем под председательством премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

В своем обращении к инвесторам премьер-министр отметил амбициозные планы страны по увеличению экономики вдвое к 2029 году и привлечению не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, включая принципы ESG. Он также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества, приносящего взаимную пользу и открывающего новые перспективы.

За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное - созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", - отметил премьер-министр.


ЕАБР выражает благодарность за высокую оценку сотрудничества и вклад банка в реализацию ключевых проектов в стране.

Эта почетная грамота подчеркивает важность работы всего банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана", - отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.


Благодарственное письмо от премьер-министра Республики Казахстан получил также заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов за ценный вклад в работу совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан.

ЕАБР

ЕАБР в Казахстане уже реализовал в различных отраслях 104 проекта на 5,6 млрд долларов, включая строительство солнечной и ветровой генерации, модернизацию предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновление парка железнодорожного подвижного состава, развитие компаний сектора АПК, строительство аэропортов, магистрального газопровода и других значимых проектов.

Сегодня в состав совета иностранных инвесторов входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций, в том числе и Евразийского банка развития.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРнаграждениеСмаилов
11.09.2023, 19:16 142676

В МО РК ответили на запросы по ситуации вокруг ОПК

В социальных сетях и СМИ участились различные провокационные высказывания и домыслы о ситуации вокруг отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Министерством обороны приводятся ответы на запросы в адрес ведомства касательно ОПК, имеющие широкое общественное значение.

Глава государства в своем недавнем послании и во время посещения ТОО "КПИ" акцентировал внимание на необходимость поддержки отечественного ОПК, что выполнено, что делается и каковы намерения министерства в рамках исполнения данного поручения.

В соответствии с поручениями верховного главнокомандующего Вооруженными силами осуществляется плановое приобретение высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, отвечающих требованиям ведения современных боевых действий. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы армия оснащалась ВВТ отечественного производства, при условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям.

Оборонное ведомство активно взаимодействует и поддерживает ОПК, с уполномоченным органом проводятся регулярные консультативные совещания, с приглашением отечественных предприятий, в рамках компетенции решаются проблемные вопросы.

При планировании мероприятий по оснащению вооружением и военной техникой, в первую очередь предпочтение отдается тем образцам, производство и техническое сопровождение которых освоено на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и соответствующих заданным требованиям. Данного подхода оборонное ведомство намерено придерживаться и далее.

Почему МО РК ранее осуществляли заказ у ТОО "КПИ", а в дальнейшем не особо продолжает сотрудничать? Ведь был подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум был подписан в 2017 году. В соответствии с законодательством Казахстана, меморандум не является гражданско-правовым договором, и не влечет за собой юридических, финансовых и иных обязательств и последствий для подписавших его сторон. Это отмечено и в тексте самого меморандума.

Отмечаем, что завод был построен в 2015 году, первая поставка "Арланов" была осуществлена в 2016 году, а меморандум подписан в июле 2017 года, который предусматривает приобретение 274 ед. бронированных колесных машин "Арлан" и 106 ед. "Барыс" до 2030 года.

Министерство обороны осуществляет закуп бронемашин, согласно указанного в меморандуме срока. В меморандуме отражено, что техника может быть приобретена только после прохождения войсковых испытаний. Что касается бронемашины "Барыс", то в настоящее время она не прошла опытную войсковую эксплуатацию. Заводом устраняются недостатки.

На сегодняшний день в Вооруженных силах уже имеется 138 БКМ "Арлан" (110 ед. с боевым модулем и 28 - без боевого модуля).

На 2022-2023 годы запланировано приобретение еще 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. - без боевого модуля) с поставкой в 2023 году. Итого до конца 2023 года в Вооруженных Силах общее количество составит 158 ед. БКМ "Арлан" (128 ед. с боевым модулем и 30 - без боевого модуля).

Вместе с тем при исполнении оборонного заказа в 2022 году, КПИ установила на 10 БКМ "Арлан" боевой модуль нового образца WSE не принятого на вооружение согласно утвержденной процедуры.

Тем самым КПИ сорвало исполнение государственного оборонного заказа, так как акт приемки указанных 10 БКМ Вооруженными силами не подписан.

В настоящее время проведены демонстрационные испытания и с 11 сентября планируется опытная войсковая эксплуатация указанного боевого модуля в разных климатических условиях до конца 2023 года.

По той же причине под угрозой срыва и поставка в 2023 году

18 БКМ "Арлан", на которых также предполагается установка боевых модулей WSE.

На 2024-2025 годы запланировано приобретение 15 ед. БКМ "Арлан" (без боевого модуля) с поставкой в 2025 году. В случае исполнения КПИ всех требований, до конца 2025 года в Вооруженных силах составило бы 173 ед. БКМ "Арлан".

Отметим, что, несмотря на отсутствие юридической силы меморандума, Минобороны за 8 лет приобрело "Арланов" более 60% от количества, оговоренного в нем.

Ни у одного предприятия, как отечественного, так и иностранного не было приобретено столько техники.

По нашим данным, до настоящего времени не реализована на экспорт ни одна машина, что показывает ее низкую конкурентоспособность.

Кроме этого, ни одна из выпускаемых машин ТОО "КПИ" не способна преодолевать водные препятствия вплавь, бороться с бронеобъектами противника на больших дистанциях, действовать в период распутицы и в горной местности из-за низкой проходимости и устойчивости.

Чем завершились итоговые полевые испытания образцов БКМ ТОО "КПИ" и турецкой компании OTОKAR и что вы можете сказать по поводу ранее опубликованного видео о затоплении БКМ "Арма"?

В период с 15 по 30 мая 2023 года проведена третья опытная войсковая эксплуатация БКМ 8х8 "Барыс", по результатам которой установлено, что недостатки, выявленные в раннее проведенных опытных войсковых эксплуатаций устранены только по базовой шасси, при этом недостатки по боевому модулю не устранены. Данные недостатки влияют на боевое применение по предназначению. "Барыс" возвращен ТОО "КПИ" для устранения недостатков.

Важно отметить, что по огневой мощи БКМ "Барыс" сопоставима с БТР-82А. При этом ее стоимость значительно выше (около 1 млрд. тнг) российской машины (около 400 млн. тнг).

БКМ "Барыс" не плавающая, усиленная бронезащита отрицательно сказалась на маневренности и управляемости, скоростных характеристиках, габаритных размерах, что значительно ограничивает решаемые задачи.

В целях увеличения огневой мощи бронированных колесных машин, за счет применения боевых модулей со 100 мм пушкой и ПТРК с дальностью стрельбы до 5 км в период с июля по декабрь 2023 года проводится опытная войсковая эксплуатация турецкой бронированной колесной машины 8х8 "Арма" с боевым модулем VN-11 китайского производства. По результатам войсковой эксплуатации специалистами Вооруженных сил будет дано заключение соответствию "Арма" выполняемым задачам Сухопутных войск.

В свою очередь на официальный запрос Министерства обороны КПИ не предоставила на испытания аналогичный свой образец БКМ 8х8.

Относительно затопления "Армы".

24 августа т.г., дополнительно, вне рамок программы опытной войсковой эксплуатации, представителями производителя БКМ были проведены внутренние испытания для определения предельных возможностей машины при преодолении водных преград. Для этого была смоделирована нештатная ситуация с затоплением БКМ. Также прошло тестирование устойчивости двигателя, электроники, инженерных узлов к воде, готовности экипажа отработать аварийные действия в случае затопления машины. На момент перемещения БКМ на берег, все электрические системы отработали в штатном режиме.

В обществе бытует мнение о коррупционной составляющей при проведении закупка ВВТ для нужд армии, какие меры предпринимаются для исключения данных рисков?

Коррупционная составляющая для Министерства обороны при проведении закупа ВВТ исключена. Выбор исполнителя мероприятия ГОЗ осуществляется посредством проведения конкурса по выбору исполнителя ГОЗ. Непосредственное проведение конкурса осуществляется Комитетом ГОЗ Министерства промышленности и строительства (далее - МПС, уполномоченный орган), выбор исполнителя производится комиссией, состав и порядок работы которой определяется уполномоченным органом. Конкурс проводится из числа организаций, включенных в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа. В состав комиссии входят представители Комитета ГОЗ и МО, обладающих специальными знаниями по направлению деятельности. Решение принимается комиссионно. Решение считается принятым простым большинством голосов, в отношении предприятия предложившего наименьшую цену, при условии соответствия представленных предприятиями предложений параметрам и условиям, определенными техническими спецификациями.

Министерство обороны разрабатывает технические спецификации, определяет количество и сроки поставки продукции (услуг). За ценообразование отвечает уполномоченный орган (МПС).

Справочно: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 "Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа" (Правила).

Учитывая вышесказанное, лоббирование чьих-то интересов со стороны Министерства обороны невозможно.

В случае неисправности зарубежной техники каков порядок и стоимость их ремонта в сравнении с отечественными БКМ?

Современная техника является высокотехнологичной, в этой связи, в случае возникновения неисправностей ремонт ее производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующее оборудование и компетентных специалистов.

В целях поддержания боевой готовности имеющегося парка ВВТ предусмотрено проведение регламентированного технического обслуживании (технического сопровождения, текущего ремонта) в течение определенного периода (от 1 года до 3 лет) в рамках оборонного заказа.

При приобретении зарубежной техники на предконтрактных переговорах обсуждаются вопросы ее дальнейшего обслуживания и ремонта. Главным условием при этом является локализация отечественными предприятиями ОПК (лицензированных по виду деятельности) ремонта и обслуживания данной техники. Например: послегарантийное техническое сопровождение приобретенных современных ЗРК БУК-М2Э и ТОР-М2К, осуществляется отечественным предприятием ОПК ТОО "СКТБ Гранит".

В настоящее время текущий ремонт и обслуживание имеющихся в Вооруженных силах БКМ осуществляется самостоятельно силами инженерно-технического состава. Вопросы стоимости ремонта (технического сопровождения) на отечественных и зарубежных предприятиях находится в компетенции уполномоченного органа.

Введение санкций в отношении России могут ли как-то повлиять на дальнейшую эксплуатацию на ранее уже поставленные образцы ВВТ ввиду того, что казахстанская армия в основном оснащена образцами ВВТ российского (совместного) производства?

Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники, в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена.

Как правило, страна - получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как например, Китай или Индия.

Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности в Сербии, Чехии, Словакии и т.д.

В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно.

Вместе с тем это задача уполномоченного органа, которому Министерство обороны оказывает содействие.

По словам представителей ТОО "КПИ", БТР "Барыс" 8х8 почти ничем не уступает турецкому аналогу ARMA 8х8 и стоит на 40% меньше. Прокомментируйте, насколько правдоподобно заявление казахстанской компании.

БКМ "Барыс" в сравнении с "Армой" не плавающая.

Боевой модуль на "Барысе" оснащен 30 мм пушкой, в свою очередь на "Арме" установлены 100 и 30 мм пушки, и имеется возможность ведение стрельбы с ПТРК на дальность до 5 км, что существенно увеличивает огневые возможности в сравниваемых образцах.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" Министерство обороны является получателем, а уполномоченным органом в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, в том числе по ценообразованию, определен Комитет ГОЗ Министерства промышленности и строительства.

В 2022 г. министр обороны Казахстана Р. Жаксылыков отвечал на запрос депутатов мажилиса, где заявил, что в 2023 г. планируется поставить для нужд ВС РК 20 ед. БКМ "Арлан". Закуплена ли техника в т.г. у ТОО "КПИ"?

Как сказано выше, КПИ сорваны поставки 10 БКМ с боевым модулем в 2022 году, а также под угрозой срыва очередных аналогичных 18 единиц в 2023 году.

По вине КПИ из 20 БКМ до конца 2023 года возможно принять только 2 БКМ в комплектации без боевого модуля.

Остальные будут приниматься установленным порядком только в случае положительных результатов опытной войсковой эксплуатации.

Справочно: в 2023 году в рамках государственного оборонного заказа запланировано приобретение 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. без боевого модуля), исполнителем по договору является ТОО "КПИ". До настоящего времени не поставлены, срок поставки до 30 ноября 2023 года.

Какие были поставлены образцы бронированной техники отечественного и зарубежного производства в казахстанскую армию в течение последних 3 лет?

В период с 2020-2022 годы в Вооруженные силы приобретались только лишь БКМ "Арлан" (КПИ) в количестве 48 ед., из них в 2020 г. - 30 ед., 2021 г. - 18 ед. (в 2022 г. 10 ед. не приняты в связи с установленным боевым модулем не принятым на вооружение, проводится опытная войсковая эксплуатация).

Ассоциация предприятий ОПК утверждает, что действия МО РК и ранее МИИР (ныне МПС) в последние годы вредят отечественному ОПК и стране в целом (угроза экономической и военной безопасности страны, а также работники ТОО "КПИ" и их подрядчики останутся без работы). Как вы прокомментируете данное заявление?

Считаем необходимым отметить, что, как и во всех странах мира именно армия исходя из возможных сценариев вооруженных конфликтов, оценки вероятного противника, боевого состава и требований документов по боевому применению Вооруженных сил, утвержденных верховным главнокомандующим, определяет необходимые типы, виды вооружений и их количество, а задача оборонной промышленности - качественно и в срок обеспечить её потребности.

Маркетинговые просчеты, проблемные взаимоотношения с банками 2-го уровня, управленческие решения по диверсификации производства, ремонту техники, финансовые и производственные споры хозяйствующих субъектов не являются предметом обсуждения для Министерства обороны.

Проводилось ли демонстрационные испытания бронированных колесных машин отечественных и иностранных производителей? И какие конкретно предприятия приняли участие. Причины отсутствия других производителей?

С целью демонстрации ходовых и огневых возможностей бронированных колесных машин Министерство обороны планировало организовать демонстрационный показ (тест-драйв) бронированной колесной техники отечественного и иностранного производства в период с 21 по 25 августа т.г. на военных учебных полигонах.

Приглашения для участия были направлены отечественному ТОО "КПИ" (исх. № 27-01/27/3155 от 18.07.2023) и турецкой компании "Отокар", а также должностным лицам Совета безопасности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других войск и воинских формирований, и представителям АО "Атамекен".

Турецкая компания "Отокар" выставила на данный показ БКМ 8х8 "Арма".

ТОО "КПИ" отказалось от участия, мотивируя тем, что ранее уже неоднократно демонстрировали боевые возможности БКМ 8х8 "Барыс", а также износом установленного вооружения, что не позволяет провести полномасштабную демонстрацию боевых возможностей (исх. № 542-И от 7.08.2023).

Как будут строиться в последующем отношения МО РК и ТОО "КПИ" в свете последнего послания "Экономический курс Справедливого Казахстана"?

Придерживаясь политики поддержки отечественного производства, Министерство обороны ранее направляло в адрес ТОО "КПИ" технические задания на разработку на базе БКМ "Арлан" семейства машин для выполнения специальных задач (ведение РХБ разведки, управления огнем артиллерии и т.д.), а также предложения организовать ремонт и модернизацию бронетанковой, автомобильной и другой техники. Эти задачи предприятие до настоящего времени практически не выполнило.

Почему прежнее руководство Минобороны Казахстана отдавало предпочтение российскому БТР, а нынешнее турецкому производителю?

Данное мнение не соответствует действительности. Выбор необходимого вооружения и военной техники четко регламентирован Правилами принятия на вооружение и осуществляется специально созданным коллегиальным органом.

Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году.

В течение последних 10 лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, за исключением БКМ "Арлан" производства КПИ.

Специалистами Вооруженных Сил на постоянной основе проводятся мониторинг рынка и сравнительные анализы боевых возможностей современных образцов ВВТ. По результатам проводимой работы определяются конкретные образцы, соответствующие требованиям, способные выполнить боевые задачи.

Особо отметим, что данным ТОО (КПИ) в период с ноября 2022 г. по настоящее время проиграны 6 судебных процессов по исковым заявлениям, в которых претензии к Министерству обороны признаны судом необоснованными.

Кроме того, в августе 2022 г. в СМИ Министерством обороны был дан официальный комментарий касательно готовности к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе и ситуации вокруг ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг": https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/ press/news/details/408498?lang=ru.

Напоминаем, что 10 июля т.г. президент Казахстана подписал Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", направленный на регулирование деятельности в указанной сфере, в т.ч. и об ответственности за размещение и распространение ложной информации на онлайн-платформах, вступивший в силу 9 сентября.

Отмечаем, что публичная полемика и любое информационное давление на оборонное ведомство являются непродуктивными.

Также взаимодействие уполномоченного органа и субъектов предпринимательства регулируется ст. 20 Закона РК "О средствах массовой информации".

Министерство обороны готово к конструктивному диалогу и результативному сотрудничеству.

По всем вопросам обращаться в пресс-службу МО РК по тел.: 72-16-31, 72-15-59.
 
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