Лента новостей

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Система среднего образования в Казахстане вызывает справедливую критику за ряд проблем, порожденных реформами, препятствующих собственно обучению детей, от учебников до системы оценок и неизбежности платных услуг репетиторов. Каким должно быть решение проблемы? Считаете ли Вы необходимым:

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