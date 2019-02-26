Лента новостей

Система среднего образования в Казахстане вызывает справедливую критику за ряд проблем, порожденных реформами, препятствующих собственно обучению детей, от учебников до системы оценок и неизбежности платных услуг репетиторов. Каким должно быть решение проблемы? Считаете ли Вы необходимым:
Консул Казахстана в Таджикистане увидел похожую девушку из окна автомобиля. В итоге после всех формальностей, Асель, это была действительно она, вернулась домой к родным. Сейчас ей помогают с оформлением документов.
По мнению лиц, пострадавших от коррупции, данный реестр позволит наглядно оценить реальные результаты по искоренению коррупции и недопущению повторного трудоустройства осужденных за коррупцию на государственную службу. Он создаст в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции, когда осуждение станет публичным и постыдным деянием.
Опыт Саудовской Аравии по дерадикализации и реабилитационной работе интересен Казахстану как государству, которое осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и выступает за принятие эффективных коллективных усилий для искоренения этого явления во всем мире.
Таким образом, в состав управляющего органа АО "Цеснабанк" в настоящее время входят: Шигео Катсу - председатель совета директоров, Ербол Орынбаев - член совета директоров, Болат Жамишев - независимый директор, Евгений Пан - член совета директоров, Даулет Кабылбаев - независимый директор.
В связи с прогнозом повышения температурного фона в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы и в Кызылординской области в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года ожидается таяние снега и формирование талого стока.
Не секрет, что мир стремительно меняется. 20 лет назад число интернет-пользователей не дотягивало до 3 миллионов, а сегодня их почти 2,5 миллиарда. Машины создаются роботами. А оружие можно напечатать на 3D-принтере.
Сегодня состоялось заседание Комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, на котором была согласована кандидатура Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра РК.
ДТП произошло в Карасайском районе. 15 февраля на трассе Жанатурмыс - Узынагаш неизвестная автомашина сбила 27-летнего мужчину, который через несколько часов, не приходя в сознание, скончался в больнице.