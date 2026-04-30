29.04.2026
В Алматы покажут спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Аленой Хмельницкой и Алексеем Серебряковым
Фото: ZAKAZBILETOV.KZ
Рассказать друзьям
15 мая в 19.00 на сцене Almaty Theatre состоится показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита". Впервые вместе на одной сцене выступят Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков.
Постановку представляет театральное агентство ENTRACTE. Режиссером выступил Александр Марин, а пьесу написал Александр Гельман.
Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о взаимоотношениях Альберт Эйнштейн и Маргариты Коненковой - жены скульптора Сергея Коненкова. Их история разворачивается на фоне ключевых событий XX века.
Действие происходит в августе 1945 года в доме Эйнштейна в Принстоне - в период, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. По сюжету, Маргарита сообщает ученому о скором возвращении в СССР, что становится началом драматичного прощания. Постановка исследует тему любви, ответственности и последствий научных открытий.
Премьера спектакля состоялась 12 июня 2022 года.
Билеты можно приобрести на ZAKAZBILETOV.KZ.
новости по теме
06.04.2026
В Алматы состоялась фотовыставка, посвященная кораллам и редким животным
Фото: Геннадий Дякин
Рассказать друзьям
В Алматы открылась фотовыставка "Невидимый мир: город под водой", посвященная защите коралловых рифов, водных экосистем и редких животных Казахстана. Экспозиция объединяет фотоработы международных ученых и казахстанских исследователей, демонстрируя уязвимость морской природы и важность сохранения биоразнообразия, рассказали компания Canon.
Выставка переносит посетителей в подводный мир - от коралловых рифов Индийского океана до водоемов Казахстана - и показывает, насколько хрупкими являются экосистемы, от которых зависит природный баланс планеты. Через фотографии, научные истории и современные технологии у посетителей есть возможность буквально окунуться в мир, который обычно остается скрытым под водой.
На выставке гостям представили снимки кораллов, которые появились на свет и выросли в лаборатории по разведению кораллов.
Сооснователю Coral Spawning International, морскому биологу Джейми Крэггсу удалось в своей лаборатории воссоздать все природные условия, при которых происходит нерест кораллов. И в результате на одной из улиц Лондона в небольшом помещении с небывалым количеством аппаратуры и аквариумов кораллы стали размножаться. Затем лаборатория открыла еще один "филиал" на Сейшельских островах. Она была построена организацией Nature Seychelles в рамках программы содействия восстановлению кораллов. Перед лабораторией стоят важные задачи по формированию генетически разнообразного банка устойчивых видов кораллов. Контролируемая половая репродукция помогает выводить новые кораллы, которые не теряют цвет и способны выживать и размножаться даже под влиянием негативных климатических изменений. Это в свою очередь помогает восстановлению и защите коралловых рифов.
По словам морского биолога Джейми Крэггса, сплав науки и современных технологий визуализации дал свои положительные плоды. Первичные результаты воодушевляют, так как зафиксировано прикрепление и укоренение примерно 65 000 молодых кораллов, что указывает на потенциал увеличения генетического разнообразия и термоустойчивости рифов на Сейшелах. Этого удалось достичь за счет отказа от традиционных методов "кораллового садоводства", которые обычно приводят к появлению генетически идентичных кораллов.
Экспозиция выставки "Невидимый мир" также включает фотографии и истории водных и околоводных животных, занесенных в Красную книгу Казахстана. Генеральный директор Института зоологии РК Роман Ященко отметил, что тема сохранения морского биоразнообразия крайне важна не только для прибрежных стран, но и для внутриконтинентальных государств, включая и Казахстан. Поскольку океан не только формирует глобальные климатические условия, но и влияет на все континентальные экосистемы.
Казалось бы, Сейшельские острова далеко, как и океаны. Но сохранение их животного мира крайне важно и для Казахстана. Поскольку Мировой океан активно влияет на климат и природный баланс в Казахстане. У нас сегодня на выставке представлены не только кораллы, но и казахстанские животные, находящиеся в Красной книге нашей страны", - отмечает Роман Ященко.
Как отметил специалист, на сегодня около 200 видов животных фауны Казахстана подвержены угрозам исчезновения в различной степени.
По словам научного сотрудника Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, значительные экологические вызовы актуальны и для Каспийского региона.
Мы исследуем жизнедеятельность каспийского тюленя, включая его среду обитания, основные угрозы и факторы, влияющие на популяцию. Этот вид играет ключевую роль в экосистеме Каспийского моря, и его исчезновение может привести к серьезному природному дисбалансу", - отметила она.
В экспозиции представлены работы научных сотрудников Института зоологии РК Дмитрия Малахова и Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, фотографа-натуралиста Владислава Якушкина, бердвочера Геннадия Дякина, а также иллюстрации редких рыб, созданные дизайнерами Владимиром Тимохановым и Тимофеем Банниковым.
Отдельной частью выставки стала рельефная фотография коралла Акропора, выросшего в лабораторных условиях. Уникальность рельефной фотографии заключается в том, что такие технологии печати делают искусство тактильным, то есть доступным для людей с нарушениями зрения, так как они могут прикоснуться и тактильно познакомиться с изображением. Кроме того, гости выставки могут погрузиться в подводный мир с помощью технологий виртуальной реальности и "проплыть" по коралловым рифам.
11.03.2026
Легендарный Cirque du Soleil представит шоу OVO в Астане и Алматы
Фото: Фридом Финанс
Рассказать друзьям
С 4 по 7 июня в Астане в Barys Arena и с 11 по 15 июня в Алматы в Almaty Arena всемирно известный Cirque du Soleil представит грандиозную постановку OVO, сообщает "Фридом Финанс".
Это первые официальные гастроли Cirque du Soleil в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В 2026 году OVO отправляется в мировое турне в обновленной версии - и Казахстан станет частью этого большого путешествия. В каждом городе зрителей ждут семь шоу: четыре вечерних, два дневных и утреннее представление в выходные.
Cirque du Soleil появился в Канаде в 1984 году и со временем стал одним из самых известных цирковых брендов в мире. Проект изменил само представление о цирке, превратив его в синтез акробатики, театра, музыки и визуального искусства. За десятилетия работы шоу Cirque du Soleil увидели сотни миллионов зрителей по всему миру, а его постановки стали эталоном индустрии живых развлечений.
Организатором гастролей Cirque du Soleil в Казахстане выступает Freedom Events - новая платформа развития концертной индустрии. Freedom Events создаёт среду, в которой выигрывают все: зрители, артисты, партнеры, организаторы и страна. Как часть глобальной экосистемы Freedom Holding Corp., компания привносит в индустрию ивентов стандарты мирового бизнеса - масштаб, технологичность и финансовую прозрачность.
Freedom Events рассматривает каждое событие как инвестицию в эмоции зрителей и в имидж государства, стремясь реализовывать проекты по-настоящему масштабно и на высоком уровне.
Cirque du Soleil - один из лучших мировых развлекательных проектов для всей семьи. Это первые официальные гастроли цирка в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В рамках мирового турне артисты привезут программу OVO. Надеемся, что, организовывая проект такого высокого уровня, мы задаём планку и открываем путь новым мероприятиям подобного масштаба в Казахстане", - заявила CEO Freedom Events Виктория Торгунакова.
О шоу OVO
OVO - постановка Cirque du Soleil, представляющая зрителям мир колонии насекомых, наполненный постоянным движением, мир яркий и неожиданно трогательный. В основе спектакля - акробатические номера, раскрывающие особенности и характеры различных персонажей: от мощных сверчков, взмывающих с батутов, до пауков, изгибающихся в своей паутине. OVO сочетает выразительную пластику, технически сложные трюки и продуманную визуальную среду, создавая цельное и увлекательное сценическое действие для зрителей всех возрастов.
Первая премьера OVO состоялась в Монреале в 2009 году, после чего шоу объехало более 40 стран и было показано более чем 10 миллионам зрителей по всему миру. В 2024 году OVO было полностью обновлено: новый сценический дизайн, свет, проекции, музыка, костюмы и персонажи. Сегодня это масштабная версия, сочетающая акробатику высочайшего уровня, живую музыку и эффектную визуальную среду.
Название OVO означает "яйцо" на португальском языке - отсылка к бразильскому режиссеру и композитору проекта Берна Сеппасу. В постановке задействованы семь музыкантов, которые выступают в образах тараканов. Музыка OVO сочетает бразильские ритмы босса-новы и самбы с фанком и электронной музыкой, а в саундтреке используются реальные звуки насекомых.
О Cirque du Soleil Entertainment Group
Cirque du Soleil Entertainment Group - мировой лидер индустрии живых развлечений. На протяжении более чем четырех десятилетий компания расширяет границы творческого воображения, применяя свой креативный подход в различных форматах развлечений - от мультимедийных проектов и иммерсивных шоу до специальных событий.
В прошлом году Cirque du Soleil Entertainment Group отметила 40-летие, продолжая бросать вызов реальности, переосмысливать индустрию развлечений и вдохновлять мир искусством и творчеством. С момента основания в 1984 году шоу компании посмотрели более 400 миллионов зрителей на шести континентах и в 86 странах. Сегодня канадская компания насчитывает более 4000 сотрудников, включая 1200 артистов из 80 стран.
03.03.2026
В Алматы состоялось чествование участников XXV зимних Олимпийских игр
Рассказать друзьям
В Алматы прошла торжественная встреча с атлетами, представлявшими Казахстан на Олимпиаде-2026. Официальное мероприятие, состоявшееся на льду спортивного комплекса, было посвящено подведению итогов выступлений и чествованию шестерых спортсменов из Алматы, соревновавшихся в четырех дисциплинах в составе национальной сборной.
Алматинцы, заполнившие трибуны ледового дворца, горячо приветствовали олимпийцев. Особое внимание было уделено историческому достижению Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль в мужском одиночном фигурном катании.
"Наконец-то я дома! Это был долгий период, и вот я вернулся в Алматы - свой любимый город, где я родился и живу. Меня переполняют эмоции. Спасибо всем, кто меня ждал и кто пришёл сегодня, мне очень приятно, это не описать словами. Впереди большой путь, и я хочу, чтобы как можно больше детей приходило в этот вид спорта, чтобы они знали - у нас нет границ", - обратился чемпион к болельщикам с приветственной речью со сцены.
Также в ходе мероприятия были отмечены результаты Евгения Кошкина (топ-10 в конькобежном спорте) и Ильи Мизерных, занявшего рекордное для страны 8-е место в прыжках с большого трамплина.
Программа включала официальную церемонию награждения и праздничный концерт. Особым моментом вечера стало выступление Оксаны Тен, матери прославленного фигуриста Дениса Тена, подчеркнувшее преемственность поколений и неразрывную связь достижений казахстанского спорта.
02.03.2026
В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
При поддержке управления образования города Алматы состоялся городской конкурс юных музыкантов - значимое событие в культурной жизни города, объединившее около 1000 учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, передает корреспондент.
Управление образования города Алматы уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования и созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей, что находит практическое воплощение в проведении подобных масштабных проектов.
Данное событие объединило учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и стало значимым этапом в развитии системы дополнительного образования. Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и разных направлениях. Высокий статус конкурсу обеспечил профессиональный состав жюри. В течение нескольких дней юные исполнители демонстрировали свое мастерство в фортепианном и хоровом направлениях.
Хоровые выступления состоялись в актовом зале гимназии № 18. Важно подчеркнуть: организатором данного конкурса выступила детская музыкальная школа № 1 (хоровая). Данная школа располагается в здании гимназии № 18, что стало удобной площадкой для проведения масштабных конкурсных выступлений. Сотрудничество двух организаций образования обеспечило высокий уровень проведения конкурса, техническую готовность сцены и комфортные условия для выступления хоровых коллективов.
Организатор конкурса - детская музыкальная школа № 1 (хоровая) продемонстрировала высокий уровень управленческой и творческой координации: профессиональное сопровождение участников и слаженную работу педагогического коллектива. Ярким подтверждением системной работы школы стала победа старшего хора "Көктем", удостоенного Гран-при конкурса. По итогам прослушиваний старший хор "Көктем" детской музыкальной школы № 1 (хоровой) получил право представлять город Алматы на республиканском этапе конкурса, что является показателем высокого исполнительского уровня и эффективности образовательной модели школы.
Фортепианные прослушивания прошли в стенах детской музыкальной школы № 3 имени С.Прокофьева. Атмосфера в зале была наполнена особой сосредоточенностью - той самой тишиной, в которой возникает первый звук рояля. Здесь каждый исполнитель не только демонстрировал свое мастерство, но и воплощал индивидуальную интерпретацию произведений, осознавая личную ответственность перед слушателем. Каждый выход на сцену становился для участников не просто исполнением программы, а настоящим экзаменом на глубину художественного восприятия и уровень профессионального мастерства.
По итогам фортепианных прослушиваний лучшие исполнители были удостоены права представлять город Алматы на республиканском конкурсе:
Павленко Богдан, Ермолаева Василиса - детская музыкальная школа № 3 имени С.Прокофьева;
Абирхан Адия, Амиргумаров Ален - детская музыкальная школа № 5 имени М. Тулебаева;
Никонов Дмитрий - Школа искусств;
Калифолданов Искадер - детская музыкальная школа при гимназии № 83.
59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов стал важным событием в культурной жизни Алматы, предоставив юным талантам возможность продемонстрировать свои достижения и продвигаться на республиканский уровень. Этот конкурс стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также свидетельством успешной работы системы дополнительного образования города.
Слаженная работа детской музыкальной школы № 1 (хоровой), детской музыкальной школой № 3 имени С. Прокофьева, а также профессиональное сопровождение участников на всех этапах конкурса обеспечили организационный и технический успех мероприятия. Победители, удостоенные Гран-при и I мест, получили возможность представить Алматы на республиканском конкурсе, что является результатом не только их личного труда, но и высокого уровня преподавания и воспитания творческих способностей.
Организация и проведение таких конкурсов на уровне города создают необходимые условия для дальнейшего роста юных музыкантов и развития культурной среды, помогая формировать новые поколения талантливых исполнителей, которые будут радовать нас своими достижениями и в дальнейшем.
23.12.2025
Музыкальная страница КТ. Декабрьская
Рассказать друзьям
Музыка, стихи, исполнение - Katayama.
02.12.2025
В архиве крупнейшего кернохранилища России. Экскурсия по Научному центру недропользования
Фото: retinoids.ru
Рассказать друзьям
В рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан представителям ведущих СМИ Казахстана показали Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана и крупнейшее в России кернохранилище.
Центр был основан в 1993 года с целью аналитического и информационного сопровождения недропользования, лицензирования, геологоразведочных и ресурсных проектов. Сегодня это ведущая организация, отвечающая за построение геологических моделей региона, мониторинг недропользования, разработку рекомендаций по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых, а также подготовку прогнозов и стратегий ресурсного развития.
Экскурсия проходила в лаборатории и кернохранилище - там аккумулируются образцы керна и геологических материалов, необходимые для исследований и разработки новых месторождений. Это "сердце" геолого-аналитической работы, где на базе данных создаются карты, модели недр, прогнозы запасов и рекомендации по рациональному недропользованию.
Работа центра влияет на принятие решений о лицензировании, оценке запасов, планировании добычи и обеспечивает баланс интересов государства, недропользователей и региона.
27.11.2025
Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре
Фото: ugrakor.ru
Рассказать друзьям
Представители ведущих СМИ Казахстана посетили Ханты-Мансийск в рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан.
Одним из ключевых объектов программы стал Югорский колледж-интернат олимпийского резерва (ЮКИОР).
Гостям была представлена инфраструктура одного из ведущих спортивно-образовательных учреждений Югры. Делегация осмотрела спортивный и учебный корпуса, современную столовую, медицинский центр, учебные аудитории и Музей спортивной славы Югры.
Каждый из этих объектов является важным элементом комплексной подготовки будущих спортсменов: от образовательного процесса и условий проживания до восстановления и профессионального роста. Инфраструктура создана таким образом, чтобы обеспечивать полный цикл тренировочной, учебной и соревновательной деятельности.
ЮКИОР - автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, специализирующееся на подготовке спортивного резерва для сборных команд России и региона. Учреждение создает условия, позволяющие молодым талантам совмещать обучение с интенсивным тренировочным графиком, участвовать в соревнованиях и достигать высоких спортивных результатов.
Сегодня колледж выполняет важную миссию - подготовку спортсменов высокого уровня, а также отработку современных организационных и нормативных механизмов, необходимых для функционирования единой системы образования и подготовки спортивного резерва страны.
Визит казахстанской делегации стал возможностью представить опыт Югры в сфере спортивного образования, укрепить гуманитарные и информационные связи, а также обменяться практиками в развитии молодежного спорта.
22.11.2025
Уникальная красота Ханты-Мансийского края
Фото: скриншот
Рассказать друзьям
В ходе визита официальной делегации представителей ведущих средств массовой информации Республики Казахстан в рамках пресс-тура представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Ханты-Мансийск - столицу края удивительной природы, бескрайних лесов и северного великолепия, участники прикоснулись к его культурному наследию и истории, поразились природным богатствам.
Кроме того, журналисты познакомились с современными проектами и опережающим ростом в социально-экономической сфере региона.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.04.2026, 09:09Фонд "Самрук-Қазына" приобрел акции "Казахтелекома" 30.04.2026, 09:27835681 год назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы 30.04.2026, 10:015291Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан 30.04.2026, 10:314966Сенат предлагает пересмотреть нормы об эвтаназии бродячих животных 30.04.2026, 10:114086Министры иностранных дел Казахстана и России проведут переговоры 28.04.2026, 20:09579491Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 23.04.2026, 18:06483451Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд 24.04.2026, 18:20481681Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве 24.04.2026, 15:00470811Сложности при сдаче налоговой отчетности: КГД ответил на жалобы казахстанцев 25.04.2026, 19:48469551Картофель по завышенным ценам продавали на рынке в ЗКО 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации959806Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16623266ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн 28.04.2026, 20:09579491Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 09.04.2026, 13:59495476ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 23.04.2026, 18:06483451Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?