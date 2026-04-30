В Алматы покажут спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Аленой Хмельницкой и Алексеем Серебряковым

В Алматы открылась фотовыставка "Невидимый мир: город под водой", посвященная защите коралловых рифов, водных экосистем и редких животных Казахстана. Экспозиция объединяет фотоработы международных ученых и казахстанских исследователей, демонстрируя уязвимость морской природы и важность сохранения биоразнообразия, рассказали компания Canon.





Выставка переносит посетителей в подводный мир - от коралловых рифов Индийского океана до водоемов Казахстана - и показывает, насколько хрупкими являются экосистемы, от которых зависит природный баланс планеты. Через фотографии, научные истории и современные технологии у посетителей есть возможность буквально окунуться в мир, который обычно остается скрытым под водой.





На выставке гостям представили снимки кораллов, которые появились на свет и выросли в лаборатории по разведению кораллов.





Сооснователю Coral Spawning International, морскому биологу Джейми Крэггсу удалось в своей лаборатории воссоздать все природные условия, при которых происходит нерест кораллов. И в результате на одной из улиц Лондона в небольшом помещении с небывалым количеством аппаратуры и аквариумов кораллы стали размножаться. Затем лаборатория открыла еще один "филиал" на Сейшельских островах. Она была построена организацией Nature Seychelles в рамках программы содействия восстановлению кораллов. Перед лабораторией стоят важные задачи по формированию генетически разнообразного банка устойчивых видов кораллов. Контролируемая половая репродукция помогает выводить новые кораллы, которые не теряют цвет и способны выживать и размножаться даже под влиянием негативных климатических изменений. Это в свою очередь помогает восстановлению и защите коралловых рифов.





По словам морского биолога Джейми Крэггса, сплав науки и современных технологий визуализации дал свои положительные плоды. Первичные результаты воодушевляют, так как зафиксировано прикрепление и укоренение примерно 65 000 молодых кораллов, что указывает на потенциал увеличения генетического разнообразия и термоустойчивости рифов на Сейшелах. Этого удалось достичь за счет отказа от традиционных методов "кораллового садоводства", которые обычно приводят к появлению генетически идентичных кораллов.





Экспозиция выставки "Невидимый мир" также включает фотографии и истории водных и околоводных животных, занесенных в Красную книгу Казахстана. Генеральный директор Института зоологии РК Роман Ященко отметил, что тема сохранения морского биоразнообразия крайне важна не только для прибрежных стран, но и для внутриконтинентальных государств, включая и Казахстан. Поскольку океан не только формирует глобальные климатические условия, но и влияет на все континентальные экосистемы.





Казалось бы, Сейшельские острова далеко, как и океаны. Но сохранение их животного мира крайне важно и для Казахстана. Поскольку Мировой океан активно влияет на климат и природный баланс в Казахстане. У нас сегодня на выставке представлены не только кораллы, но и казахстанские животные, находящиеся в Красной книге нашей страны", - отмечает Роман Ященко.





Как отметил специалист, на сегодня около 200 видов животных фауны Казахстана подвержены угрозам исчезновения в различной степени.





По словам научного сотрудника Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, значительные экологические вызовы актуальны и для Каспийского региона.





Мы исследуем жизнедеятельность каспийского тюленя, включая его среду обитания, основные угрозы и факторы, влияющие на популяцию. Этот вид играет ключевую роль в экосистеме Каспийского моря, и его исчезновение может привести к серьезному природному дисбалансу", - отметила она.





В экспозиции представлены работы научных сотрудников Института зоологии РК Дмитрия Малахова и Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, фотографа-натуралиста Владислава Якушкина, бердвочера Геннадия Дякина, а также иллюстрации редких рыб, созданные дизайнерами Владимиром Тимохановым и Тимофеем Банниковым.





Отдельной частью выставки стала рельефная фотография коралла Акропора, выросшего в лабораторных условиях. Уникальность рельефной фотографии заключается в том, что такие технологии печати делают искусство тактильным, то есть доступным для людей с нарушениями зрения, так как они могут прикоснуться и тактильно познакомиться с изображением. Кроме того, гости выставки могут погрузиться в подводный мир с помощью технологий виртуальной реальности и "проплыть" по коралловым рифам.