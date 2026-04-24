В Алматы за пособничество международным группам мошенников задержаны четыре человека

Задержанные вовлекались в преступные схемы через объявления о "легком заработке" в мессенджере Telegram

Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента полиции города Алматы задержали четверых граждан республики, оказывавших содействие международным мошенническим группам в обналичивании похищенных средств. О деталях спецоперации в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы Еркебулан Койшыбаев.





​"Нами задержаны четверо граждан нашей республики, которые занимались пособничеством интернет-мошенникам. Установлено, что они действовали осознанно: являясь курьерами, подозреваемые забирали у потерпевших наличность, после чего, оставляя себе определенный процент, переводили основную сумму заказчикам в виде криптовалюты", - сообщил Еркебулан Койшыбаев.





​​По данным следствия, задержанные вовлекались в преступные схемы через объявления о "легком заработке" в мессенджере Telegram. Спикер отметил, что основные call-центры, в интересах которых работали задержанные пособники, территориально располагаются в странах СНГ и Европы. На текущий момент полиция продолжает работу по установлению всей цепочки участников этих трансграничных преступных схем.





Еркебулан Койшыбаев подчеркнул, что использование криптовалюты для вывода средств не гарантирует злоумышленникам анонимности, а работа по выявлению таких курьеров (дропперов) ведется в мегаполисе непрерывно.



