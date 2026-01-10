Обзор основных событий 2025 года по версии Kazakhstan Today

Фото: ЕАБР

Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы. Аналитики ожидают, что инвестиционная активность и внутренний спрос останутся ключевыми драйверами роста для большинства стран региона, несмотря на умеренный рост мировой экономики и сохранение повышенных процентных ставок.





Аналитики ЕАБР прогнозируют, что темп роста агрегированного ВВП семи государствах участницах составит 2,3% в 2026 году. При этом большинство стран сохранит высокую экономическую активность. Рост ВВП прогнозируется в 2026 году: в Армении - 5,3%, в Беларуси - 1,8%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 9,3%, в России - 1,4%, в Таджикистане - 8,1% и в Узбекистане - 6,8%.





По мнению экспертов, мировая экономика будет расти несколько меньшими темпами, чем в 2024-2025 гг., и постепенно приспособится к новым торговым ограничениям. В США в 2026 году ожидается рост около 1,6% на фоне тарифного конфликта и высокого уровня долга. Экономика еврозоны прибавит 1,1%, в основном благодаря увеличению госрасходов на оборону и инфраструктуру. Китай останется драйвером: экономика страны может вырасти на 4,6% в 2026 году, чему будет способствовать стимулирование внутреннего спроса властями.





Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней в 2026-2028 гг. При этом динамика процентных ставок будет различаться. В США снижение ставок будет идти медленно из-за роста издержек на фоне тарифных конфликтов. В то время как ЕЦБ, по мнению аналитиков ЕАБР, завершил цикл снижения ставок в 2025 году, и начнет постепенно повышать их в 2026-2027 гг.





В макропрогнозе отмечается, что после периода низких ставок в 2010-е годы экономики вернулись к более высокому, "нормальному" уровню процентных ставок, характерному для периода до эпохи сверхдешевых денег. Это создает дополнительные риски для финансовой стабильности и инвестиций, так как компаниям и государствам приходится рефинансировать значительные объемы долга. Как результат, уровень процентных ставок будет сдерживать рост мировой экономики из-за увеличения процентных платежей и снижения доступности средств для инвестиций.





В 2025-2027 гг. на сырьевых рынках ожидается разнонаправленная динамика: нефть немного подешевеет из-за роста предложения, тогда как цены на металлы вырастут благодаря увеличению инфраструктурных проектов и развитию "зеленой" энергетики. Стоимость золота останется на повышенном уровне из-за повышенного спроса на него в качестве резервного актива в условиях геополитической нестабильности и тенденции к дедолларизации.





Евразийский регион





Прогнозируемая динамика мировой экономики и сырьевых рынков не создаст серьезных препятствий для экономического роста в Евразийском регионе, но и не станет драйвером роста.





Пониженные цены на нефть ограничат экспортную выручку стран - экспортеров энергоносителей (Казахстан, Россия), но не окажут серьезного давления на их экономический рост. Для стран - нетто-импортеров нефти (Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) более низкие цены улучшат условия торговли и помогут сдержать рост внутренних цен. Высокие цены на золото повысят валютные поступления у региональных экспортеров (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).





В 2025 году экономика региона операций ЕАБР возвращается к умеренному, равновесному уровню после двух лет рекордного роста. По оценкам аналитиков ЕАБР, ВВП региона увеличится на 1,9% по итогам 2025 г. после 4,5% в 2024 гг. Замедление объясняется в первую очередь охлаждением экономики России. В то же время в ряде стран Центральной Азии ожидаются рекордные темпы роста по итогам 2025 г. Высокие темпы роста позволили странам Центральной Азии удержать внешний долг на стабильном уровне, несмотря на активное привлечение капитала. Это повышает их инвестиционную привлекательность по сравнению с другими развивающимися экономиками, где долговая нагрузка заметно возросла.





В 2026 году экономика региона продолжит развиваться устойчивыми темпами - на 2,3%. В большинстве стран рост останется высоким благодаря активным инвестициям. Инфляция будет постепенно снижаться в направлении целевого уровня. Рост цен в регионе замедлится до 6,4% в 2026 году с 7,5% в 2025 году при отсутствии дополнительных шоков благодаря взвешенной денежно-кредитной политике регуляторов стран-участниц ЕАБР.





Прогноз основных макроэкономических показателей государств - участников ЕАБР на 2026 год





Казахстан





Аналитики ЕАБР ожидают сохранение устойчивого роста экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2026 году. Реализация Национального инфраструктурного плана и запуск государственной программы "Заказ на инвестиции" смягчат негативное влияние пониженных цен на нефть. Экономику также поддержит наращивание несырьевого экспорта. Прогнозируется снижение инфляции после пика в начале 2026 г. на фоне повышения НДС. При этом умеренно жесткие денежно-кредитные условия обеспечат снижение инфляции до 9,7% на конец 2026 г. По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге в среднем в 2026 году составит 535 тенге/долл. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и рост несырьевого экспорта.





Армения





Темпы экономического роста Армении, по прогнозам ЕАБР, останутся высокими и составят 5,3%. Основным фактором остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос, поддерживаемый высоким уровнем накоплений и растущим кредитованием. Инфляция стабилизируется около целевого уровня, 3±1%, и составит 3,3% на конец 2026 г. Среднегодовой курс драма ожидается на уровне 393 за доллар из-за роста импорта на фоне высокого внутреннего спроса.





Беларусь





В Беларуси прогнозируется сохранение темпов роста в 2026 г. на уровне 1,8% с последующим ускорением. Сдерживающим фактором остается снижение спроса на белорусскую продукцию из-за замедления экономики ключевого торгового партнера - России. При этом высокая инвестиционная и потребительская активность поддерживают рост экономики. Инфляция в Беларуси будет находиться около обновленной целевой отметки - 7%. Ее более быстрому замедлению будут препятствовать импорт ценового давления из России и дефицит трудовых ресурсов. Средний курс белорусского рубля в 2026 г. прогнозируется на уровне 3,32 бел.руб./долл. Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс.





Кыргызская Республика





В 2026 г. экономика Кыргызской Республики сохранит лидерство в регионе по росту ВВП - около 9,3%. Такая динамика будет сформирована за счет наращивания инвестиций в транспорт, энергетику и водоснабжение, а также - в жилищное строительство. Аналитики ЕАБР ожидают замедления инфляции до 8,3% на конец 2026 года. Более быстрое снижение инфляции будет ограничивать рост тарифов и акцизов. Курс сома в среднем в 2026 году ожидается на уровне 89,2, поддержку окажут рост денежных переводов и высокая стоимость золота, ключевого экспортного товара республики.





Россия





В России в 2026 году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим возвращением к устойчивым темпам роста благодаря сохранению бюджетного стимулирования и восстановлению кредитования. Инфляция продолжит снижаться в направлении целевого уровня и составит 5,7% на конец 2026 г. Повышение НДС и дефицит рабочей силы будут удерживать инфляцию выше цели. Аналитики ЕАБР ожидают ослабления обменного курса российского рубля до 97 руб./долл. на конец 2026 г. в условиях пониженных цен на нефть, постепенного снижения ставок и сокращения валютных продаж Банком России.





Таджикистан





Экономика Таджикистана сохранит высокие темпы роста ВВП в 2026 году - около 8,1%. Основные драйверы - расширение мощностей в энергетике и обрабатывающей промышленности, повышенные цены на золото и цветные металлы. Инфляция повысится до 4,5% г/г к концу 2026 года и останется в целевом диапазоне, 5±2%. Курс сомони будет стабильным благодаря увеличению экспорта и денежных переводов трудовых мигрантов. По прогнозам аналитиков ЕАБР, средний курс сомони в 2026 году составит примерно 9,8 сомони/долл.





Узбекистан





Аналитики ЕАБР ожидают, что экономика Узбекистана продолжит расти устойчиво высокими темпами - около 6,8% в 2026 году. Рост обеспечат высокие инвестиции и благоприятные цены на золото. Инфляция продолжит снижаться в направлении цели ЦБ РУ и может замедлиться до 6,7% на конец 2026 г. Этому будут способствовать относительно жесткие денежно-кредитные условия и стабильность курса сума -примерно 12 800 сумов за доллар в среднем за год. Поддержку национальной валюте окажут сохранение высокого уровня денежных переводов и рост экспорта металлов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.





Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".







