Резонансное убийство подростка в Талгаре: полиция изучает собранные доказательства
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Алматы. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция изучает все собранные доказательства по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка в городе Талгаре Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
По факту убийства несовершеннолетнего полицией возбуждено уголовное дело. Все виновные участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел и по его указанию работает специальная СОГ. В настоящее время изучаются все собранные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения", - проинформировал исполняющий обязанности начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.
По его словам, на данный момент установлена причастность к совершению преступления семерых лиц.
По доводам потерпевшей стороны касательно остальных лиц в рамках расследования проводится проверка. По каждому из них будет дана правовая оценка. Законные представители погибшего подростка осведомляется о ходе расследования", - добавил Серик Шалхаров.
Напомним, в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.