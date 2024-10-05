Перестрелка в Талгаре: один человек скончался
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группа молодых людей устроила перестрелку в Талгаре, один из них скончался от огнестрельных ранений, сообщает департамент полиции Алматинской области.
В ночь на 4 октября в городе Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении", - сообщили в ДП.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - уточнили в полиции.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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