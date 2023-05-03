Массовая драка в Алматы: стали известны подробности   

Фото: Скрин с видео

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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Розыбакиева возле торгового центра произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.









Позже певица Say Mo опубликовала отрывок из ролика и записала видео в Stories, информирует портал "Мой город"





Один мужик очень сильно избивал свою девушку. И сын моей подруги и двое его друзей хотели заступиться за нее, попросили его не делать этого, хотели остановить избиение. Но этот мужчина позвонил своим друзьям, которые, как гиены, прибежали и начали толпой избивать сына моей подруги и его друзей", - сообщила девушка.





В социальных сетях очевидцы писали, что проезжавшие мимо водители остановились и пытались прекратить драку. Видео зафиксировало момент избиения парня, еще двое молодых людей лежали избитые на земле. Один из нападавших взял предмет, похожий на большой камень, который выбили из его рук очевидцы. Нападавшие, увидев пришедших на помощь прохожих, скрылись.





На место происшествия прибыла вызванная заступниками полиция, один из нападавших был найден и задержан. Пострадавшие были направлены в больницу.





В полиции прокомментировали инцидент, сообщив, что по факту массовой драки в Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).





Действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются", - проинформировали в полиции.





В пятницу пострадавшие от нападения обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы для освидетельствования по факту нанесения телесных повреждений.









Пострадавшие и их родители 28 апреля в 15.45 обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы по адресу: ул. Абдуллиных, 6, за освидетельствованием полученных травм к эксперту, который представился как Даулет Аубакиров. По словам пострадавших, данный специалист Института судебных экспертиз отказался проводить освидетельствование, сославшись на то, что у него закончился рабочий день, несмотря на то что график работы института на вывеске у входа в здание, свидетельствует о том, что учреждение работает с 09.00 до 18.30 с понедельника по пятницу. Более того, он в недопустимой форме высказался по поводу полученных пострадавшими повреждений, сказав, что не наблюдает повреждений, даже не начав процедуру освидетельствования.









При этом эксперт отказался дать пострадавшим письменный отказ с указаниями официальных причин и захлопнул дверь перед посетителями со словами, что он не желает ничего объяснять.





Между тем граждане обратились к эксперту в рабочее время для выполнения его служебных обязанностей, причем после получения всех медицинских справок, свидетельств и документов в правоохранительных органах, на которое у них ушла вся предыдущая часть дня.





Когда пострадавшие и их родители попытались еще раз на ходу уговорить эксперта принять их, тот на повышенных тонах заявил, что они "пытаются потрогать" его, и с этими словами удалился из служебного помещения.





Таким образом, по мнению посетителей, "эксперт, будучи сотрудником Министерства юстиции РК, не исполнил своих служебных обязанностей в рабочее время на рабочем месте, проявил неуважение к налогоплательщикам, пришедшим к должностному лицу, и, как нам кажется, нарушил требования к госслужащим по приему граждан", отметили пришедшие на прием.





Мы обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы для освидетельствования пострадавших на предмет нанесения телесных повреждений, один из них - с контузией глаза третьей степени, которая в Институте глазных болезней была отнесена к категории тяжких, в результате жестокого избиения уличными хулиганами", - рассказали заявители.





Стоит отметить, что после данного инцидента в тот же день указанных граждан приняли для освидетельствования в Институте судебных экспертиз Алматы по адресу: ул. Казыбек би, 117.