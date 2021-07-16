Один из директоров КТЖ задержан за взятки - Антикор

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АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - Антикоррупционная служба совместно с главной транспортной прокуратурой РК задержала одного из директоров КТЖ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Задержан директор департамента пути и сооружений филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети", который продолжительное время на системной основе получал денежные средства от руководителей территориальных подразделений за общее покровительство по службе", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Всего подозреваемый получил от подчинённых более 5 млн тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Окончательное решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению".

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