27.03.2026, 18:29 20891

В Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве

Фото: pexels.com
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении трех подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.

По данным СМИ, на скамье подсудимых бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.

В суде проинформировали, что один из подсудимых организовал изготовление подложных документов и незаконно завладел 100-процентной долей компании. Кроме того, подсудимые, действуя по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств.

Как установил суд, схема заключалась в переоформлении общежития в жилой дом и последующем участии в государственных закупках. Несмотря на несоответствие установленным требованиям, объект был допущен к конкурсу и признан победителем. В результате государству был причинен ущерб на сумму 672 млн тенге - средства были выплачены за 70 квартир.

В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

Суд признал:

- одного подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. По эпизоду подделки документов он оправдан за отсутствием состава преступления;

- второго подсудимого - виновным в организации мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу;

- третьего подсудимого - виновным в пособничестве мошенничеству с использованием служебного положения. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом.

Гражданский иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме - 672 млн тенге подлежат взысканию.

Как сообщалось ранее, вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки.
 

28.03.2026, 10:18

В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе

Фото: Depositphotos
Туркестан. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения денежных средств в размере 928 миллионов тенге в деятельности ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба", сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в период с 2022 по 2025 год руководители и ответственные сотрудники Ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 млн тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках (товаров, услуг и других). При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования", - проинформировали в прокуратуре.


Отмечается, что фактически субъектами предпринимательства услуги для ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись. В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по 4 части статьи 189 Уголовного кодекса, досудебное расследование осуществляют спецпрокуроры (Управление уголовного преследования прокуратуры области). 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу", - говорится в сообщении.


В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.

Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.
 
27.03.2026, 20:52

В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет

Фото: Depositphotos
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.

Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте", - проинформировали в прокуратуре.


Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
 
27.03.2026, 14:33

Спецоперация МВД в Алматы: изъято около 500 боеприпасов и огнестрельное оружие   

Фото: polisia.kz
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках следственно-оперативных мероприятий по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью, из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, а также около 500 боеприпасов различного калибра, сообщает Polisia.kz.

В результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные лица. Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировалось использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса", - заявили в полиции.



Подчеркивается, что своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий.

Напомним, в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
 
27.03.2026, 14:12

В Караганде мать и дочь нашли мертвыми в квартире: возбуждено уголовное дело

Позже в полиции сообщили, что подозреваемый был найден мертвым
Фото: polisia.kz
Караганда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир на улице Крылова в городе Караганде нашли мертвыми 38-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Обнаружены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию", - заявили в ДП.


В полиции заверили, что следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Дополнено 27.03.2026, 17.50

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что разыскиваемый подозреваемый в двойном убийстве был найден мертвым. Тело 39-летнего мужчины было обнаружено на территории Актогайского района. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.

Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
 
27.03.2026, 14:02

В Жамбылской области женщину осудили на пять лет по делу о смертельном ДТП

Приговором суда Р. признана виновной по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отсутствием прав управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет", - заявили в пресс-службе.


При этом отмечается, что у подсудимой четверо детей в возрасте от двух до девяти лет, в связи с чем исполнение наказания отсрочено на пять лет. Как подчеркнули в суде, вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела. Приговор пока не вступил в законную силу.

27 июля 2025 года около 8.30 управляла автомашиной марки Toyota Land Cruiser на трассе Алматы - Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате 2 пассажира скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больнице", - добавили в суде.


По данным СМИ, подсудимая является супругой известного борца Шавката Рахмонова.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.

В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.

После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.
 
27.03.2026, 11:40

Астанчанин выдумал историю о насилии в армии и собирал деньги в соцсети

Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в мошенничестве и распространении ложной информации, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

23 февраля в социальной сети Threads некий пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуальному насилию при прохождении воинской службы и в настоящее время опасается преследования. Он рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих не может забыть случившуюся с ним ужасную историю. Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера. Пост содержал подробности, которые привлекли внимание тысяч пользователей", - проинформировали в МВД.


Сообщается, что подозреваемый попросил финансовую поддержку у пользователей, ссылаясь на угрозу и заявив о необходимости выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты, на которые граждан просили переводить деньги, якобы необходимые для выезда.

По данным МВД, один из пользователей обратился в полицию для проверки счета. Полицейские выяснили, что владельцем указанного банковского счета является 17-летний знакомый подозреваемого. Только за два дня на его счет поступило более 100 денежных переводов.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержан автор поста, объявивший сбор денежных средств. Установлено, что размещенная информация не соответствует действительности. Более того, автор контента никакого отношения к воинской службе не имеет и никогда не служил в армии. Своими незаконными действиями он также дискредитировал воинскую службу. Со слов 23-летнего горожанина, ложное сообщение было им размещено целенаправленно для сбора денежных средств. По фактам распространения заведомо ложной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. С санкции суда арестован", - сообщили в ведомстве.


Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.
 
26.03.2026, 16:56

Осужденный получил 11,5 года за убийство сокамерника в колонии в области Абай

Семей. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай рассмотрел уголовное дело в отношении осужденного Л., отбывавшего наказание в учреждении № 20 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

Судом установлено, что в апреле 2025 года в санитарно-бытовом помещении учреждения между Л. и другим осужденным У. произошел конфликт на почве личных и религиозных разногласий, сопровождавшийся взаимными оскорблениями. В ходе ссоры потерпевший нанес Л. удары и повалил его на пол.

В ответ Л. схватил деревянную швабру и нанес множественные удары по телу и голове оппонента, в том числе после того, как тот утратил возможность сопротивляться. После этого он покинул место происшествия. Потерпевший скончался в медицинском пункте учреждения, не приходя в сознание.

Действия подсудимого квалифицированы по статье "Убийство". С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору Л. назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством.
 
26.03.2026, 15:31

Поддельные документы и 164 млн тенге ущерба: приговор сотрудникам спецЦОНов вынесли в Алматы

Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро сотрудников спецЦОНов в Алматы получили сроки лишения свободы за незаконную регистрацию грузовиков с искажением года выпуска. Ущерб государству полностью возмещен, сообщили в прокуратуре города.

Специальными прокурорами завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении сотрудников спецЦОНов города Алматы.

Как показало расследование, в 2023 году пятеро сотрудников спецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовиков по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска. В результате бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств.

Комплекс проведенных следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность фигурантов.

В ходе досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Напомним, по данным Комитета национальной безопасности, только с начала 2026 года выявлены многочисленные нарушения: задокументировано более 60 коррупционных эпизодов на сумму свыше 100 млн тенге. В частности, в Астане бывший заместитель руководителя спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и оформлении водительских удостоверений, а в Кокшетау и Экибастузе пресечены схемы с использованием подставных лиц при сдаче экзаменов.

Махинации с регистрацией транспортных средств остаются одним из наиболее распространенных направлений нарушений, выявленных в спецЦОНах. Речь идет об оформлении автомобилей по поддельным документам, занижении или искажении года выпуска и уклонении от уплаты первичных регистрационных сборов. По информации правоохранительных органов, только за 2022-2023 годы было начато 23 уголовных дела, а общий ущерб государству превысил 14,3 млрд тенге. При этом проверялась причастность 59 должностных лиц спецЦОНов.
 

