Убийство четырех членов одной семьи в Атырау: найдены тела сестры и брата

Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пригороде Атырау найдены тела взрослых сестры и брата - детей супружеской пары, чьи тела были обнаружены в январе текущего года. Речь идет о членах одной семьи, об исчезновении которых в декабре прошлого года заявила родственница.





В микрорайоне Геолог обнаружены тела пропавших детей, Наурыза и Мирамгуль. Ранее они числились без вести пропавшими, сообщает издание "Мой город"





Тела брата и сестры нашли во дворе дома, который арендовал подозреваемый зять ранее убитой супружеской пары вместе со своей супругой. Сообщается, что накануне подозреваемого вместе с супругой доставили в Алматы.





По данным следствия, подозреваемый признался в убийстве детей и указал место, где закопал их тела.





Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



