Вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау

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АКТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - Неизвестные сделали надписи в пещере на Скальной тропе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Надписи баллончиком с краской запечатлел ночью 26 сентября местный житель Артур, который привел гостей города показать местную достопримечательность, пишет региональное издание " Лада ".

Не могу понять, как можно так взять и испортить красоту. Однозначно, они этого не ценят. Понимаю, если бы они сделали оригинальное граффити, а не это убожество. Мне было очень стыдно перед гостями", - возмущается Артур.

Личности "художников", как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, будут устанавливать. Им грозит административная ответственность.

Также в редакцию прислали видео, на котором девушка выцарапывает на стенах пещеры надписи. Автор видео возмутился ее действиями. Она проигнорировала его. Полиция также устанавливает ее личность.













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