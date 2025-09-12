Собаку протащили привязанной к машине в ВКО

Фото: акимат Алматы

Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2025 года Алматы принял свыше 1,14 млн туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает управление туризма города Алматы.





Среди туристов - 323,5 тыс. иностранных гостей и 816,5 тыс. внутренних туристов.





Существенный рост показал въездной туризм из Китая: за шесть месяцев Алматы посетили 54,1 тыс. граждан этой страны, что на 33,4% больше прошлогоднего показателя. Китайцы стали второй по численности группой иностранных туристов после Индии (56,2 тыс. человек). В топ также вошли туристы из таких стран, как Турция (17,9 тыс.), Республика Корея (9,7 тыс.), США (9,6 тыс.), ОАЭ (6,7 тыс.) и Германия (6,5 тыс.)", - уточнили в управлении.





Напомним, что в 2025 году Алматы вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com.





Между тем в городе требуют незамедлительного решения вопросы экологии и транспортной загруженности. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы и поручил решить проблемы.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков , а также во время ремонта дорог





Местные исполнительные органы перешли на новый график работы для сокращения транспортной нагрузки на улицах города в часы пик. Госслужащие теперь начинают рабочий день в 8.30. Рассматривается вопрос и их перехода на удаленный формат - закон позволяет переводить не более 30% сотрудников на дистанционку. Пересмотреть режим учебы предлагают и студентам, информирует портал InAlmaty. Также власти города поддержали предложение маслихата о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим.





Напомним, в начале августа в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик.





Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.



