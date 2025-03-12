11.03.2025, 11:30 59901
В СКО несколько чиновников лишились должности за участие в азартных играх
Несколько сотрудников акиматов уличили в том, что они делают ставки в букмекерских конторах
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Петропавловск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько госслужащих уволили прокуроры Северо-Казахстанской области за участие в азартных играх, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что в июле прошлого года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О противодействии коррупции", согласно которым госслужащим запрещено играть в азартные игры, в противном случае они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.
В рамках анализа выявлены факты несоблюдения антикоррупционных ограничений государственными служащими по участию в азартных играх", - отметили в прокуратуре.
В частности, главный специалист отдела строительства и архитектуры акимата Акжарского района систематически делал ставки в букмекерской конторе 1XBET.
Такие же нарушения выявлены в отношении главных специалистов аппарата акима Уялинского сельского округа и отдела образования Акжарского района.
По актам прокурорского надзора вышеназванные должностные лица уволены, всем государственным служащим строго указано на соблюдение антикоррупционных ограничений", - сообщили в ведомстве.
В надзорном органе еще раз напомнили государственным служащим о дисциплинарной ответственности и призвали соблюдать требования действующего законодательства.
Ранее в Актюбинской области директоров двух спортивных школ осудили за растраченные в букмекерских конторах бюджетные деньги.
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12.03.2025, 18:27 8221
Новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан рассмотрели в правительстве
Рассмотрен переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили совершенствование системы социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба кабмина.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу "социальной справедливости", - говорится в сообщении.
По состоянию на март, в Казахстане более 4 млн получают различные виды соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др.
При этом анализ данных "Цифровой карты семьи" демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости", - пояснили в правительстве.
В правительстве также намерены решить проблему региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.
Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом данной работы является переход граждан из категории нуждающихся в категорию с удовлетворительным уровнем жизни.
Он поручил Министерству труда и соцзащиты населения и Министерству цифрового развития в ближайшее время завершить работу по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, которые не отражены в системе нуждающихся.
12.03.2025, 17:56 10706
Подготовка к параду в честь юбилея Победы: в Минобороны предупредили о переброске военной техники
Фото: МО РК
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщает Министерство обороны РК.
На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения. Также, с 22 апреля по 7 мая 2025 года, в городе Астана будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах", - предупредили в военном ведомстве.
Казахстанцев просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам.
Напомним, военный парад, посвященный 80-летию Победы, пройдет 7 мая в Астане.
12.03.2025, 17:04 13491
Заявление таксопарков по поводу повышения НДС прокомментировали в Миннацэкономики
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики прокомментировало заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность.
В ведомстве напомнили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленном на рассмотрение в мажилис 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.
Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы ("Яндекс" и т.д.) без посредничества таксопарков.
В ведомстве также отметили, что, по данным КГД, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге.
То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС", - пояснили в МНЭ.
Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС, напомнили в министерстве, отметив, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений.
Ранее глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил, что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
12.03.2025, 15:47 20021
В МВД прокомментировали действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы
Фото: Кадр из видео
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента вице-министра внутренних дел РК Санжара Адилова попросили прокомментировать действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.
Сотрудники полиции находились на месте происшествия, ситуация была очень опасная - это многолюдный стратегический объект. Подозреваемый прямо заявил, что он произведет взрыв. Никаких фактов того, что "они прятались за спинами", - это полная дезинформация. Полицейские находились на месте, исполняли свои служебные обязанности", - заявил вице-министр.
Он отметил, что проводится служебное расследование.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
12.03.2025, 11:44 42141
Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе
Фото: ФОМС
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли в работу законопроект по вопросам обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП", - выступил депутат нижней палаты Асхат Аймагамбетов.
При этом, согласно документу, уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. На расширенном заседании правительства в начале года глава государства поручил проработать законопроект по совершенствованию системы ОСМС до конца текущей сессии.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
12.03.2025, 11:15 38181
Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: в Казахстане планируют пересмотреть алгоритмы по обеспечению безопасности
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах мажилиса заявил, что в Казахстане планируют пересмотреть алгоритмы по обеспечению безопасности после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы, передает корреспондент агентства.
Многие законодательные меры, поправки, которые ранее были приняты, мы будем пересматривать, и по результатам как расследования уголовного дела, так и проверки по поручению министра внутренних дел будет внесено представление в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, и, конечно, мы поставим вопрос о пересмотре действующих алгоритмов", - заявил Санжар Адилов.
Он подчеркнул, что сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки, и по результатам проверок сообщат о принятых мерах.
По поручению министра мы проводим тщательную проверку работы служб безопасности, авиационных служб безопасности, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Мы видим, что необходимо принять соответствующие поправки в нормативно-правовую деятельность. Например, нахождение (...) системы обнаружения колющих и режущих (предметов. - Прим. ред.) непосредственно на входе в аэропорты и железнодорожные вокзалы, а уже не на второй линии", - добавил заместитель министра внутренних дел.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
Позже в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
12.03.2025, 10:51 42056
В области Жетысу руководителя департамента по регулированию естественных монополий подозревают в получении взятки
Расследование продолжается
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Талдыкорган. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий подозревается в коррупции. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
12.03.2025, 10:15 43851
Суд Астаны принял решение о ликвидации фонда Кайрат Перизат
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Кайрат Перизат. В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Кайрат Перизат. Юридическое лицо может быть ликвидировано в силу статьи 49 Гражданского кодекса, по решению суда в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что регистрация (перерегистрация) юридического лица с указанием руководителя и (или) учредителя (участника) - физического лица, который не причастен к его созданию (перерегистрации), является основанием для ликвидации (признания недействительной перерегистрации) юридического лица.
Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030". Решение не вступило в законную силу", - сообщили в суде.
Напомним, Министерство юстиции Казахстана 14 февраля подало иск в суд о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения, созданного Перизат Кайрат, Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.
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