В СКО несколько чиновников лишились должности за участие в азартных играх

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили совершенствование системы социальной поддержки населения, - В правительстве обсудили совершенствование системы социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба кабмина.





Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу "социальной справедливости", - говорится в сообщении.





По состоянию на март, в Казахстане более 4 млн получают различные виды соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др.





При этом анализ данных "Цифровой карты семьи" демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости", - пояснили в правительстве.





В правительстве также намерены решить проблему региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.





Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом данной работы является переход граждан из категории нуждающихся в категорию с удовлетворительным уровнем жизни.





Он поручил Министерству труда и соцзащиты населения и Министерству цифрового развития в ближайшее время завершить работу по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, которые не отражены в системе нуждающихся.