Страны СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки", сообщила пресс-служба Акорды.





Документ направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.





Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов, внедряется единый порядок обмена данными, обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки, а также предусматривается оперативное информирование при внештатных ситуациях.





Кроме того, главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".





Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки. Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран.





Предусматривается реализация совместных энергетических проектов. В том числе планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря, а также создание маршрута поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.



