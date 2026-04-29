Страны СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки", сообщила пресс-служба Акорды.
Документ направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.
Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов, внедряется единый порядок обмена данными, обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки, а также предусматривается оперативное информирование при внештатных ситуациях.
Кроме того, главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".
Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки. Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран.
Предусматривается реализация совместных энергетических проектов. В том числе планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря, а также создание маршрута поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.
Напомним, сенат одобрил ратификацию данных документов в начале апреля.
29.04.2026, 14:25 22806
Вводится уголовная ответственность: в Казахстане ужесточают контроль за судебными исполнителями
В частности, уголовная ответственность вводится за присвоение чужих средств
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточат контроль за деятельностью судебных исполнителей, включая введение уголовной ответственности за присвоение чужих средств и другие нарушения, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.
Такая ответственность вводится, если они присваивают счета, если злоупотребляют своими полномочиями", - заявил он.
Представители СМИ поинтересовались, сколько приставов попалось на таких действиях в прошлом году.
Вице-министр юстиции конкретную цифру не назвал, однако отметил, что подобных нарушений было немало.
Теперь мы будем видеть, сколько денег на счету у него (у пристава. - Прим. ред.), сколько он их продержал у себя, куда направил и так далее. Раньше это было долго, сейчас мы работу перевели в проактивный формат", - пояснил Бекболат Молдабеков.
Напомним, в прошлом году в Министерстве юстиции заявили о необходимости совершенствования механизма совершения исполнительной надписи.
29.04.2026, 11:42 82106
Новую государственную награду учредили в Казахстане
Орден AI-Farabi будет присуждаться за выдающиеся достижения в гуманитарной и научной сферах
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 20 апреля 2026 года "Об ордене "AI-Farabi".
Учредить государственную награду - орден "Al-Farabi", - говорится в документе.
Сообщается, что награда будет вручаться казахстанцам и иностранным гражданам, добившимся значительных успехов в сферах образования, науки, культуры и духовной жизни.
Согласно подписанному указу, правительству поручено инициировать необходимые дополнения в действующий закон "О государственных наградах Республики Казахстан" и обеспечить реализацию прочих организационных мер. Ответственность за создание художественного оформления и разработку эскиза самого ордена возложена на Национальный банк РК.
Указ считается действующим с момента его подписания.
29.04.2026, 09:59 97741
Избран новый аким города Талгара
Талгар. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 апреля 2026 года прошли выборы акима города Талгара Талгарского района Алматинской области. По итогам выборов акимом города избран Нурхан Адильхан Лесханович, сообщили в акимате.
Адильхан Нурхан родился 23 декабря 1981 года в городе Таразе Жамбылской области. Имеет высшее образование. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям "Юриспруденция" и "Финансы и экономика".
В разные годы работал в органах по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями Жамбылской области, возглавлял Талгарское районное управление юстиции, занимал руководящие должности в департаменте юстиции Алматинской области, а также работал в государственном и частном секторах.
Напомним, ранее акимом города был Арыстанбек Абилхаирулы, который занимал должность с декабря 2024 года.
Ранее сообщалось о назначении нового замакима Тараза.
28.04.2026, 16:45 165431
Границы Актау планируют расширить за счет присоединения части Каспийского моря
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь Актау планируют увеличить почти в 4 раза за счет включения в черту города части Каспийского моря, следует из постановления правительства РК "Об изменении границ (черты) города Актау Мангистауской области".
Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 10 марта 2026 года № 26/309 и постановлением акимата Мангистауской области от 16 февраля 2026 года № 28 "Об изменении и установлении границ города Актау Мангистауской области" об изменении границ (черты) города Актау путем включения части земель Мангистауской области общей площадью 94642,2062 гектара в границы (черту) города Актау", - говорится в документе.
Как следует из приложения к постановлению, к территории Актау планируется присоединить 94,6 тыс. га земель водного фонда. На сегодняшний день площадь города составляет 29,8 тыс. га. Таким образом, территория города за счет включения в его границы части Каспия увеличится до 124,4 тыс. га.
28.04.2026, 15:02 171926
Верификацией мобильных устройств в Казахстане будет заниматься госкомпания
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги по верификации IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане планируют передать государственной компании, сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве.
По его словам, соответствующее решение уже принято на уровне правительства и предусматривает переход к государственной монополии в этой сфере. Верификацией будет заниматься организация со стопроцентным государственным участием, которая будет оказывать услуги по проверке мобильных устройств.
Отметим, что ранее верификацию IMEI-кодов в стране осуществляла на платной основе частная компания ATS Mediafon KZ. Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания, и потребовал прекратить данную практику.
Напомним, с марта 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные требования к обороту мобильных устройств. Согласно новым правилам, обязательной стала проверка всех телефонов, ввезенных из-за рубежа, одновременно был ужесточен контроль за их регистрацией в сетях операторов связи. Меры были приняты для борьбы с "серым" импортом мобильных устройств. Смартфоны, не прошедшие верификацию IMEI-кода, могут столкнуться с ограничениями при работе в мобильных сетях страны.
28.04.2026, 13:43 177731
Назначен новый замакима Тараза
Им стал Дамир Жаманбаев
Тараз. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дамир Жаманбаев назначен новым заместителем акима Тараза, сообщает пресс-служба городского акимата.
Дамир Жаманбаев родился 1 октября 1985 года в Жуалынском районе Жамбылской области. Окончил Жамбылский гуманитарно-технический университет и Таразский технический институт. Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности инспектора по делопроизводству отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района. Также занимал пост руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района. Работал главой отдела строительства акимата города Тараза.
Напомним, в марте текущего года был назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК.
28.04.2026, 09:45 195331
Казахстанцев в мае ждет 14 выходных
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня, передает корреспондент агентства.
1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.
7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.
На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
27.04.2026, 20:42 221041
В Оренбурге обсудили модернизацию приграничного пункта на казахстанско-российской границе
Оренбург. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Модернизацию и расширение пропускной способности приграничного пункта на казахстанско-российской границе обсудили в ходе визита казахстанской делегации во главе с вице-министром транспорта РК Жанибеком Тайжановым в Оренбург, сообщили в Министерстве транспорта РК.
На встрече с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым стороны обсудили перспективы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Особое внимание было уделено вопросам развития железнодорожной инфраструктуры, увеличения пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов и наращивания объемов грузоперевозок.
Отдельно рассмотрены вопросы функционирования и модернизации железнодорожного пункта пропуска Илецк. Казахстанская делегация ознакомилась с текущей операционной деятельностью объекта, а также обсудила с российскими коллегами меры по увеличению его пропускной способности, включая внедрение параллельных процедур досмотра и синхронизацию инфраструктурного развития", - сообщили в министерстве.
Также состоялась встреча с представителями торгово-промышленной палаты Оренбургской области, крупных промышленных предприятий-экспортеров и компаний зернового сектора. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития экспортного потенциала региона и увеличения объемов перевозок продукции через территорию Казахстана.
Стороны отметили устойчивую положительную динамику перевозок между Казахстаном и Оренбургской областью, а также значительный рост транзитных потоков.
По итогам визита достигнута договоренность о продолжении совместной работы по расширению пропускной способности приграничной инфраструктуры, развитию международных транспортных коридоров.
Как сообщалось ранее, по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 27,4 млрд долларов США.
