В Казахстане впервые в истории проведут административную амнистию
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после процедуры подписания новой Конституции заявил, что в стране впервые в истории проведут административную амнистию, сообщает Акорда.
Народная Конституция - это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса. Поэтому можно уверенно сказать: наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан. В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона", - заявил глава государства.
По его словам, новая Конституция - яркий символ единства и солидарности народа.
В ее статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков. Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества. Новая Конституция Казахстана - это прочная, незыблемая платформа для восхождения нашей нации к вершинам мировой цивилизации. В этом у меня и, полагаю, у вас сомнений нет", - добавил глава государства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Сегодня Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
В Алматы выявлен завозной случай малярии
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжают фиксировать завозные случаи малярии. Последний из них выявили в марте этого года в Алматы, сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения.
За последние пять лет в стране зарегистрировано 13 случаев завозной малярии, преимущественно тропической формы. Последний случай был выявлен в марте этого года в Алматы у женщины, вернувшейся из Африки", - проинформировали в центре.
Данные эпидемиологических расследований показали, что во всех зарегистрированных случаях заболевшие не проводили химиопрофилактику перед поездкой в страны, неблагополучные по малярии.
Химиопрофилактика представляет собой прием специальных противомалярийных препаратов, назначаемых врачом перед поездкой в регионы с высоким риском заражения. Такие препараты принимают до поездки, во время пребывания в стране и в течение определенного времени после возвращения. Это позволяет предотвратить развитие заболевания даже в случае укуса инфицированного комара", - говорится в сообщении.
В НЦОЗ отмечают, что в условиях активного развития международного туризма и трудовой миграции риск завоза тропических паразитарных заболеваний в Казахстан сохраняется. При этом малярия остается одной из наиболее опасных инфекций: при несвоевременной диагностике и лечении заболевание может приводить к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу.
Осужденной за коррупцию экс-замакима Атырауской области смягчили наказание
Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Городской суд Атырау смягчил наказание бывшему заместителю акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой после истечения трехлетней отсрочки, предоставленной из-за наличия малолетнего ребенка.
6 марта суд № 2 города Атырау рассмотрел представление службы пробации. Отсрочка исполнения наказания действовала до 10 марта 2026 года, сообщает издание "Ак Жайык".
По данным службы пробации, Хаменова не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребенка. С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.
Напомним, в ноябре 2022 года суд признал бывшего заместителя Атырауской области Бакытгуль Хаменову виновной в получении взятки в 4,5 млн тенге и приговорил ее к семи годам лишения свободы. В рамках этого же дела суд приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего главу областного управления культуры Акылбека Рыскалиева. Умиртай Адамов - директор ТОО "Балқыту" приговорен к четырем годам лишения свободы за дачу взятки.
Более 21 тысячи молодых казахстанцев призовут в ряды армии весной 2026 года
Повестки гражданам направляются через SMS-сообщения и уведомления на портале eGov
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 21 тысячи молодых казахстанцев призовут в ряды армии в рамках весеннего призыва в 2026 году, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них свыше 11 тысяч человек будут направлены в Вооруженные силы, более 7 000 - в Национальную гвардию, 2 000 - в Пограничную службу КНБ, около 400 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям и 300 - в Службу государственной охраны", - отметил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК Алмас Исабеков.
Он также напомнил, что повестки гражданам направляются посредством SMS-сообщений и уведомлений на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки.
Такое сообщение считается официальной повесткой, и получивший его гражданин обязан явиться в военный комиссариат или на призывной пункт. Министерством обороны реализуется проект "Smart военкомат", предусматривающий автоматизацию процессов воинского учета. Система обеспечивает персональный учет призывников и военнообязанных, автоматическую постановку граждан на учет при смене места жительства, приписку 17-летних юношей, а также автоматическое предоставление отсрочек и освобождений от призыва", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года".
Также в Казахстане планируется призвать на воинскую службу в 2026 году свыше 850 офицеров запаса. Согласно постановлению правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 - в Пограничную службу, 64 - в Национальную гвардию и 15 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям. При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет. Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья. Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.
Kaspi.kz упрощает оптовые закупки товаров из Китая: оплата в тенге, проверка качества и доставка до двери
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый онлайн-сервис "Оптовые покупки", который помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества и полным пакетом официальных документов. Оплата всех товаров и услуг - в тенге.
Сервис доступен в приложении Kaspi Pay предпринимателям из всех регионов Казахстана. Заказ можно оформить в несколько кликов, а весь процесс - оплата, таможенное оформление и доставка до двери - берет на себя Kaspi.kz. При необходимости можно заказать крупные партии с учетом индивидуальных требований.
Благодаря официальному ввозу и документам предприниматели могут без лишних рисков реализовывать закупленные товары - в рознице, онлайн, через любые маркетплейсы и торговые точки - и спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
Сервис "Оптовые покупки" позволяет нашим партнерам заказывать партии товаров с контролем качества, быстрой доставкой до двери и полным пакетом официальных документов. Это помогает бизнесу быстрее развиваться, расширять ассортимент и создавать новые рабочие места, внося вклад в развитие предпринимательства и рост экономики Казахстана. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!"
Подробнее о новом сервисе - в разделе Гид для партнеров.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 16 миллионов казахстанцев.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
Нарушения на десятки миллиардов тенге в строительстве дорог выявили в Казахстане
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана выявил нарушения на десятки миллиардов тенге, сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы.
Анализ коррупционных рисков, проведенный в 2025 году и охвативший все этапы жизненного цикла автомобильных дорог, выявил завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.
Выявлено 362 неактуальных ПСД, на разработку которых нерационально затрачено 23 млрд тенге, а также 324 объекта стоимостью 27 млрд тенге, не прошедших обязательную государственную экспертизу. Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
В рамках исполнения рекомендаций внесены изменения в закон "О противодействии коррупции", предусматривающие приравнивание лиц, осуществляющих технический и авторский надзор на объектах автомобильных дорог, к лицам, выполняющим государственные функции. Также введен прямой запрет на ввод дорог в эксплуатацию без устранения замечаний Национального центра качества дорожных активов.
Принятые меры позволят обеспечить прозрачное освоение свыше 360 млрд тенге бюджетных средств, предусмотренных на 2026 год", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на состояние дорожного покрытия пожаловались жители Алматы и Алматинской области. В акиматах ситуацию объяснили благоустройством. Ранее в Алматы компанию технадзора лишили аккредитации из-за провалов на дороге.
В Алматы временно перекроют улицы из-за Наурыза и дорожного ремонта
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с подготовкой к празднованию Наурыза и проведением дорожных работ на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта. Ограничения затронут участки улицы Толе би и проспекта Назарбаева, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В частности, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз, с 03.00 16 марта 2026 года до 00.00 23 марта 2026 года участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей.
Кроме того, как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, с 16 марта будут вестись работы по подъему дорожных люков на проспекте Назарбаева, на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Толе би.
В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", - отметили в управлении.
Напомним, на Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
Генконсул КНР в Алматы назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Су Фанцю в ходе посещения избирательного участка № 254, расположенного в здании Национальной библиотеки, назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Мы побывали на трех избирательных участках, этот уже четвертый. Мы очень рады принимать участие в качестве международных наблюдателей по приглашению казахстанской стороны. Нарушений мы не заметили, процесс проходит спокойно и организованно. Считаем, что это большое политическое событие в Республике Казахстан, и желаем успешного проведения референдума по проекту новой Конституции", - заявил Су Фанцю.
По его словам, китайская сторона всегда готова участвовать в международных наблюдательных миссиях, если получает соответствующее приглашение. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы подчеркнул, что китайские дипломаты и представители государственных структур регулярно принимают участие в наблюдении за важными политическими событиями в разных странах.
Кроме того, заявил он, отношения между Казахстаном и Китаем остаются близкими и дружественными, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по новой Конституции. Избирательные участки будут работать до 20.00.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14.00 часов явка граждан в регионах составила 51,93%.
Референдум по новой Конституции: явка на 12.00 составила 37,54%
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12.00 часов явка граждан в регионах составила 37,54%, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
В том числе в разрезе регионов:
- по области Абай - 41,93%;
- по Акмолинской области - 44,66%;
- по Актюбинской области - 45,73%;
- по Алматинской области - 40,41%;
- по Атырауской области - 42,29%;
- по Западно-Казахстанской области - 36,59%;
- по Жамбылской области - 35,86%;
- по области Жетісу - 43,32%;
- по Карагандинской области - 42,95%;
- по Костанайской область - 37,10%;
- по Кызылординской области - 43,18%;
- по Мангистауской области - 34,57%;
- по Павлодарской области - 36,57%;
- по Северо-Казахстанской области - 41,64%;
- по Туркестанской области - 44,13%;
- по области Ұлытау - 36,59%;
- по Восточно-Казахстанская области - 42,88%;
- городу Астане - 31,23%;
- городу Алматы - 14,85%;
- городу Шымкенту - 42,59%.
В общем по стране на 12.00 получили бюллетени 4 677 595 граждан, что составляет 37,54 % от числа включенных в списки для голосования. На 106 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование", - добавили в ЦИК.
Напомним, 11 февраля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года.
Избирательные участки будут работать до 20.00. По состоянию на 07.00 открыто 10 388 избирательных участков. На 92 участках голосование началось в 06.00. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
