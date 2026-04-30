В Казахстане до 1 декабря отменят госрегулирование цен на лекарства

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О платформах цифровых активов, работающих без лицензии, предупредили участников финансового рынка в комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).





Регулятор отметил, что ряд зарубежных платформ продолжают рекламировать свои услуги гражданам Казахстана без необходимого разрешения. В частности, предупреждение касается таких площадок, как OKX, HTX, Bitget и MEXC.





В комитете напомнили, что оборот цифровых активов на территории Казахстана запрещен без соответствующей лицензии или разрешения, выданных в соответствии с правом МФЦА или законодательством.





По данным регулятора, использование нелицензированных платформ связано с рядом рисков для потребителей. Среди них - отсутствие механизмов правовой защиты из-за отсутствия надзора, вероятность вовлечения в мошеннические схемы и операции, связанные с отмыванием доходов, а также высокий риск потери инвестиций вследствие агрессивной или вводящей в заблуждение рекламы.





Кроме того, пользователи могут столкнуться с утечками персональных данных, техническими сбоями и ограничениями доступа к собственным средствам. В AFSA также указали, что такие платформы нередко предоставляют доступ к высокорисковым инструментам, включая маржинальную торговлю, деривативы и P2P-сервисы, без должного раскрытия рисков и механизмов защиты инвесторов.





AFSA рекомендует проверять регуляторный статус компании через официальный публичный реестр AFSA.



