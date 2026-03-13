В Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге  

Фото: Depositphotos

Темиртау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, - В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, сообщили в департаменте АФМ по Карагандинской области.





По данным ведомства, осужденный в 2021 году организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел оборудование для майнинга и установил его на собственной производственной базе.





Добытые цифровые активы подсудимый аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге.





Сообщается, что общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.





Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге. Приговор вступил в законную силу", - уточнили в АФМ.









Напомним, в Казахстане майнинг цифровых активов разрешен только при наличии лицензии. Для легальной деятельности компании должны подтвердить наличие оборудования, заключить договор на энергоснабжение и выполнять налоговые обязательства.





По данным Комитета государственных доходов, за последние три года отрасль принесла в бюджет более 17 млрд тенге налоговых поступлений. В то же время власти продолжают бороться с нелегальными майнинговыми фермами, которые нередко подключаются к электросетям незаконно и создают дополнительную нагрузку на энергосистему страны.



