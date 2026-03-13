12.03.2026, 11:08 67561
В Казахстане камеры смогут выявлять дополнительные нарушения: вступили в силу поправки в КоАП
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта 2026 года вступают в силу поправки в КоАП, которые предусматривают привлечение к ответственности лиц за правонарушения, которые были установлены с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, передает корреспондент агентства.
Ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение разметки и дорожных знаков, неправильную остановку или стоянку, нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь функционал расширяется и камеры будут фиксировать новые виды нарушений в сфере дорожного движения.
В том числе использование телефона за рулем и управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами - отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По данным ведомства, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним - меняется только способ фиксации нарушений.
Отмечается, что в отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.
Кроме того, "умные" камеры смогут фиксировать такие правонарушения, как выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87).
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы также начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
12.03.2026, 18:28 33816
Мошенники выдают себя за организаторов референдума и просят коды из SMS
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии референдума активизировались телефонные мошенники, которые представляются организаторами голосования и просят у казахстанцев коды из SMS якобы для "регистрации бюллетеня", сообщили в центре по борьбе с дезинформацией.
Мошенники осуществляют телефонные звонки гражданам и просят сообщить код из SMS якобы для "регистрации бюллетеня" на предстоящем референдуме. Одновременно в некоторых мессенджерах фиксируется распространение сообщений о том, что некие лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и якобы проводят "регистрацию участников голосования" на референдуме по проекту Конституции", - проинформировали в центре.
В центре по борьбе с дезинформацией предупредили - ни голосование, ни связанные с ним процедуры не предусматривают обзвон граждан и запрос кодов из SMS по телефону. Голосование на референдуме предусмотрено исключительно на участках голосования с использованием бумажного бюллетеня.
Центр призывает граждан не сообщать персональные данные звонящим и доверять только официальным информационным уведомлениям центральной, территориальной и участковых комиссий по голосованию", - говорится в сообщении.
Ранее Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
12.03.2026, 14:41 53056
Названа стоимость проезда ЛРТ в Астане
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработало проект постановления "О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане", передает корреспондент агентства.
В частности, в постановлении предлагается установить следующие тарифы за проезд:
- при безналичной и наличной оплате - 200 тенге;
- при оплате льготной транспортной картой - 0 тенге.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
В сентябре прошлого года в кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.
12.03.2026, 12:38 59426
Почти десять тысяч казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока Дополнено
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии государственных органов и дипломатических представительств РК на родину возвращены 9926 казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана. Кроме того, 68 граждан РК были эвакуированы из Израиля", - заявили в ведомстве.
В МИД заверили, что дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие казахстанцам.
Дополнено 12.03.2026, 14.44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, выразил признательность лидерам ближневосточных государств за организацию "зеленых коридоров", сообщает Акорда.
Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников. Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила. Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан. Так государство действовало и в других критических ситуациях за рубежом. Во время чрезвычайных происшествий внутри страны, будь то техногенные аварии, паводки, пожары и другие бедствия, от которых, к сожалению, никто в этом мире не застрахован, наше государство также никого не оставило наедине с трудностями и всем гражданам оказало помощь, как и было обещано мной", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что "своих не бросаем" - это не лозунг, не популизм, а принцип нашей государственной политики.
Поэтому закономерно то, что данный принцип в усиленном варианте нашел свое отражение в проекте новой Конституции. Там четко сказано: "Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с законом". Все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой. Мощь нашего паспорта определяется силой государства, созидательной энергией народа, способностью воспринимать прогрессивные идеи, рождающиеся в современном мире", - добавил лидер Казахстана.
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
12.03.2026, 12:16 59831
В одном из элитных районов Алматы могут снести дома
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из элитных районов Алматы дома могут попасть под снос. На участках намерены построить дорогу. Акимат планирует соединить улицу Сатпаева с Восточной объездной автодорогой. Для этого властям придется выкупать земли, сообщает телеканал КТК.
Появляется дополнительный выезд на Восточную объездную автомобильную дорогу. Тем самым разгрузится проспект Аль-Фараби и улица Толе би. В данном проекте будет предусмотрена пробивка, пешеходные дорожки обязательно и полностью благоустройство с велодорожкой, со всеми удобствами", - сообщил руководитель отдела управления развития дорожной инфраструктуры Алматы Данияр Надырханов.
Сообщается, что акимат уже объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации. Из бюджета выделили 359 миллионов тенге.
Специалистам предстоит определить точную протяженность дороги, предусмотреть транспортную развязку и вынос инженерных сетей. Также проектировщики должны установить, какие земельные участки попадут в зону строительства. Только после этого станет ясно, сколько объектов придется выкупать.
Разработку проекта должны завершить до лета следующего года. А саму дорогу построить к 2029 году. Известно, что будущая магистраль пройдет через один из престижных районов Алматы.
Эксперты по недвижимости говорят, стоимость одного квадратного метра там начинается от 800 тысяч тенге.
Если мы говорим о цене за сотку, то есть за сколько продается эта недвижимость, то, как я говорил, это где-то идет в районе от 10 миллионов и до 50 миллионов доходит в зависимости от локации. То есть это одна из самых дорогих недвижимостей в Алматы", - сказал эксперт по недвижимости Александр Бикетов.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
12.03.2026, 09:28 71001
В Генпрокуратуре не планируют проверку 97 квартир казахстанцев в Дубае
В ведомстве напомнили, что владение недвижимостью за рубежом не запрещено законом
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по возврату активов Генеральной прокуратуры не видит оснований для проверки информации о 97 квартирах в Дубае, которые, по данным журналистов, могут принадлежать гражданам Казахстана, сообщили в ведомстве на запрос BES.media.
В ведомстве пояснили, что по действующему законодательству само по себе владение зарубежной недвижимостью не является нарушением.
Без официальных проверок, в том числе со стороны уполномоченных органов, правовая оценка опубликованной информации о вероятном приобретении и (или) владении зарубежной недвижимости невозможна", - сообщили в Генпрокуратуре.
В Генпрокуратуре также отметили, что, кроме как от журналистов, обращений по поводу этой недвижимости не поступало.
В ведомстве также рассказали о работе по возврату активов.
Прокуратура за 2,5 года вернула государству активов на сумму более 1,3 трлн тенге, из которых фактически возвращенные активы - 1,076 трлн тенге (деньгами - 968,5 млрд тенге, имуществом в натуре (в том числе зарубежным) - 107,7 млрд тенге)", - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, после падения беспилотника в районе отеля Fairmont The Palm в Дубае в Сети появилась информация, что в расположенном рядом жилом комплексе около 97 квартир могут быть оформлены на казахстанцев. Предположительно, среди владельцев могут быть судьи, бывшие министры, а также жены и дети государственных служащих.
11.03.2026, 16:35 137241
Жительница Актау заявила о жестоком обращении с ребенком в коррекционном центре
По данному факту возбудили уголовное дело
Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Актау заявила о жестоком обращении с ребенком в одном из коррекционных центров города. По данному факту начато расследование.
Мама ребенка с особыми образовательными потребностями опубликовала кадры, на которых запечатлено применение к несовершеннолетнему физической силы и жестокости.
В полиции сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяются все доводы заявительницы, а также тщательно изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится опрос всех сотрудников учреждения", - проинформировали в ДП.
Кроме того, по данным полиции, в управления образования и здравоохранения будет направлено представление для принятия необходимых мер в рамках их компетенции.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
Ранее родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы.
11.03.2026, 15:20 139641
Браконьеры убили более 10 сайгаков в Актюбинской области
Актобе. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий на территории Байганинского района пресечена деятельность браконьеров, сообщает Polisia.kz.
Полицейские остановили автомобиль УАЗ, в кузове которого обнаружены мотоцикл, а также 14 туш сайги. У находившихся в машине троих жителей Атырауской области изъяты охотничье ружье 12-го калибра, радиостанция, бинокль и ножи.
По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами животных. Проводятся необходимые следственные действия", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака.
Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
11.03.2026, 15:05 115721
КНБ проводит расследование в отношении сотрудника ДЭР
Рассказать друзьям
Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности проводит досудебное расследование после появившейся в Сети информации о возможном задержании сотрудника департамента экономических расследований. В спецслужбе подтвердили факт расследования, однако подробности дела не раскрывают, сообщает Kazinform.
Сообщения о задержании появились 2 марта в социальных сетях. Пользователи опубликовали фото, на котором мужчину удерживают сотрудники спецслужб возле автомобиля на обочине дороги.
В публикациях предполагалось, что сотрудники службы по противодействию коррупции КНБ задержали в Шымкенте сотрудника городского департамента экономических расследований по подозрению в получении взятки. Сумма могла составлять около 300 тысяч тенге.
В Комитете национальной безопасности подтвердили факт расследования.
Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ в ответе на официальный запрос.
За последнее время КНБ несколько раз сообщал о расследованиях в отношении сотрудников силовых структур и городских чиновников в Шымкенте. Ранее комитет подтвердил проведение досудебного расследования в отношении начальника управления полиции Аль-Фарабийского района города. Также КНБ сообщал о задержании бывшего руководителя управления жилья акимата Шымкента.
Ранее сообщалось о задержании бывшего председателя правления Фонда проблемных кредитов.
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?