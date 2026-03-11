10.03.2026, 17:32 39566
Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до конца марта
Фото: Depositphotos
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до 31 марта включительно, сообщает пресс-служба компании.
В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно. Пассажирам отмененных рейсов предлагается полный возврат без штрафов или бесплатное перебронирование на рейсы, выполняемые в период с 1 апреля по 31 мая включительно. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанцев призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток.
10.03.2026, 19:58 23901
Более 4 тысяч случаев кори зафиксировано с начала года
Фото: depositphotos.com
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2026 года в стране зарегистрировано 4 184 случая кори, среди заболевших 83,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Несмотря на принимаемые меры, эпидемиологический мониторинг фиксирует рост числа инфицированных, что обусловлено недостаточным охватом вакцинацией детей целевых возрастных групп. За прошедшую неделю показатель заболеваемости вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Анализ прививочного статуса заболевших показывает, что 77% инфицированных - это лица, не имевшие прививок. Основной причиной отсутствия вакцинации (55% случаев) остаются отказы родителей. В связи с этим считаем необходимым подчеркнуть: вакцинация остается единственным эффективным способом предотвращения тяжелых последствий заболевания", - проинформировали в министерстве.
Как отметили в ведомстве, продолжается плановая и наверстывающая вакцинация детей. В очагах заболевания оперативно проводится экстренная вакцинация контактных лиц. Также организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток. При регистрации случаев кори в детских дошкольных организациях временно ограничивается посещение непривитыми детьми.
Стоит отметить, что за последние 8 лет число отказов от вакцинации в стране возросло в 4,8 раза. Данная тенденция напрямую влияет на снижение коллективного иммунитета и препятствует полной стабилизации ситуации", - рассказали в Минздраве.
10.03.2026, 16:36 42896
Конфликт на Ближнем Востоке: есть ли среди погибших и пострадавших казахстанцы
Фото: depositphotos.com
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерство иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев в ходе брифинга рассказал, есть ли среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке казахстанцы, передает корреспондент агентства.
До настоящего времени информация о пострадавших или погибших гражданах Казахстана не поступала. Всего с начала эвакуации при содействии компетентных государственных органов, авиакомпаний, резидентов и нерезидентов на родину возвращены более 8585 казахстанцев", - заявил он.
По словам спикера, на ближайшие дни готовится эвакуация казахстанцев из Израиля - 78 граждан, Катара - около 350 человек, Объединенных Арабских Эмиратов - около 550 человек, Саудовской Аравии - около 300 человек
Ранее в МИД сообщили сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 16:17 44816
В Алматы камеры будут фиксировать новые виды нарушений на дорогах
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с 12 марта автоматические камеры будут фиксировать новые виды нарушений в сфере дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним - меняется только способ фиксации нарушений. Наша задача повысить дисциплину на дорогах и обеспечить безопасность граждан за счет современных технологий", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.
По его словам, ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение разметки и дорожных знаков, неправильную остановку или стоянку, нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь функционал расширяется.
Камеры автоматической фиксации смогут выявлять дополнительные нарушения, в том числе использование телефона за рулем и управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами - отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.
Все принимаемые меры носят профилактический характер. Главная цель - защитить жизнь и здоровье жителей и гостей Алматы, своевременно выявлять опасное поведение водителей и формировать культуру законопослушного участия в дорожном движении", - подчеркнул Серик Шумаев.
Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о ключевых нововведениях в правила дорожного движения.
10.03.2026, 12:50 54866
В аэропорту Астаны из-за непогоды отменены и задерживаются рейсы
На прилет задерживаются 11 рейсов, на вылет - 9, еще 11 рейсов отменены
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на текущий момент в аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
На прилет задерживаются 11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Орал, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса — в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта", - сказано в сообщении.
Кроме того, на вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные - в связи с поздним прибытием воздушных судов.
Также сообщается об отмене рейсов. 3 рейса на прилет и 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане.
Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, днем местами до 23 метров в секунду.
Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz", - добавили в пресс-службе.
10.03.2026, 12:46 58531
Казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве заявила, что в казахстанцам могут вернуть возможность использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов, передает корреспондент агентства.
То что касается лечения, да, мы сейчас находимся в тесном контакте с министерством здравоохранения. Наша задача сделать эту услугу доступной, но сделать ее полностью прозрачной. Обидно что из-за 10% населения, которые использовали не по целевому назначению, 90% людей лишились этой функции. Я считаю что это несправедливо", - высказалась Ибраимова.
Она отметила, что до конца текущего года будет идти работа по переводу этого процесса в онлайн режим.
Предполагается что в системе будет находиться и стоматологические клиники, и все клиники которые будут предоставлять услуги в онлайн-формате. Будет оформляться акт выполненных работ, будет интеграция с министерством здравоохранения, все будет прозрачно, все будет понятно. Как раз люди докопят до того порога, который сейчас в 2006 году есть, и я думаю что активно дальше будет пользоваться этой услугой", - добавила глава "Отбасы банка".
Напомним, в 2025 году власти Казахстана приняли решение ограничить использование излишков пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Мера была связана с выявлением масштабных мошеннических схем при использовании средств Единого накопительного пенсионного фонда. С 2021 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тыс. транзакций на стоматологические услуги на общую сумму 757 млрд тенге. При этом значительная часть средств концентрировалась в ограниченном числе клиник: 222 млрд тенге были перечислены в топ-20 стоматологических организаций.
В ходе проверок были выявлены многочисленные случаи: фальсификации медицинских документов; фиктивных заключений врачебных комиссий; вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологические клиники. По данным следствия, часть клиник фактически существовала только на бумаге и не имела ни оборудования, ни квалифицированных специалистов.
Решение властей запретить использовать пенсионные накопления на лечение зубов вызвало дискуссии среди специалистов и населения. По мнению ряда экспертов, такая мера может ограничивать право граждан распоряжаться собственными накоплениями и получать медицинскую помощь.
Медицинское сообщество также подчеркивает, что стоматологическое лечение остается одной из самых дорогих медицинских услуг и для многих граждан возможность использовать пенсионные средства была единственным способом получить лечение.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов.
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
Опрос, проведенный на сайте Kazakhstan Today, показал, что около 80% респондентов не поддерживают запрет и считают, что граждане не должны нести ответственность за действия мошенников.
09.03.2026, 20:05 124066
Казгидромет прокомментировал сообщения о движущихся из Ирана "кислотных облаках"
При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центром по борьбе с дезинформацией зафиксировано распространение в соцсетях, а также в отдельных казахстанских и иностранных СМИ информации о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые кислотные облака, которые могут дойти до стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе центра.
В РГП "Казгидромет" прокомментировали, что такие сообщения не подтверждаются результатами наблюдений.
Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов", - проинформировали синоптики.
По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. Специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.
09.03.2026, 11:07 161351
Резкое понижение температуры ожидается в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в ряде регионов Казахстана ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков Казгидромета, в некоторых областях ночью температура может понизиться до минус 30 градусов.
В частности, 10 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, на западе, севере области - 33 градуса мороза. В Петропавловске - температура может понизиться ночью до 28-30 мороза.
В Павлодарской области завтра прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере области 15-20 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 25-30 мороза. В Павлодаре - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза, с дальнейшим понижением ночью до 26-28 мороза.
Также 10 марта в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, западе, севере области 23 мороза. В Атырау может похолодать до 13-15 градусов мороза.
Во вторник в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28 градусов, на севере области 31 мороза. В Актобе - понижение температуры воздуха ночью до 23-25 мороза.
10 марта в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе, севере области 25-30 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза. г. Кокшетау: 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25-27 мороза.
В Кызылординской области во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12 градусов мороза, на юге области 2 градуса, на западе, севере области 16-21 градус мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 10-15, на западе, севере области 18-23 мороза. В Кызылорде - 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-9 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 12-14 мороза.
11 марта в области Абай ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на юге области 10-15 мороза. В Семее - понижение температуры воздуха ночью до 20-22 мороза.
Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в среду ночью в Восточно-Казахстанской области - до минус 15-20, на юге области 10 мороза. В Усть-Каменогорске - понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.
11 марта в Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере, в горных районах области 15-20 мороза. В Таразе - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.
В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10, на севере, в горных районах области 15-20 мороза.
Сегодня, 9 марта 2026 года, на большей территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, юге страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.
Кроме того, в Казгидромете предупредили, что до 10 марта 2026 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, а также с ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Ранее сообщалось в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.
08.03.2026, 11:30 258511
Свыше 1,7 тысячи казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока за последние сутки
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 1,7 тысячи граждан Казахстана вернулись на родину из стран Ближнего Востока за последние сутки, сообщает Комитет гражданской авиации.
В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1786 пассажиров. На 8 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по возврату граждан в Республику Казахстан. С 3 марта с Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в нашу страну вернулись 6254 человека", - заявили в комитете.
В ведомстве заверили, что работа по возвращению граждан Казахстана продолжается.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
