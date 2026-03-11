Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до конца марта

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в ряде регионов Казахстана ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков Казгидромета, в некоторых областях ночью температура может понизиться до минус 30 градусов.

В частности, 10 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, на западе, севере области - 33 градуса мороза. В Петропавловске - температура может понизиться ночью до 28-30 мороза.

В Павлодарской области завтра прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере области 15-20 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 25-30 мороза. В Павлодаре - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза, с дальнейшим понижением ночью до 26-28 мороза.

Также 10 марта в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, западе, севере области 23 мороза. В Атырау может похолодать до 13-15 градусов мороза.

Во вторник в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28 градусов, на севере области 31 мороза. В Актобе - понижение температуры воздуха ночью до 23-25 мороза.

10 марта в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе, севере области 25-30 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза. г. Кокшетау: 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25-27 мороза.

В Кызылординской области во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12 градусов мороза, на юге области 2 градуса, на западе, севере области 16-21 градус мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 10-15, на западе, севере области 18-23 мороза. В Кызылорде - 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-9 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 12-14 мороза.

11 марта в области Абай ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на юге области 10-15 мороза. В Семее - понижение температуры воздуха ночью до 20-22 мороза.

Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в среду ночью в Восточно-Казахстанской области - до минус 15-20, на юге области 10 мороза. В Усть-Каменогорске - понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.

11 марта в Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере, в горных районах области 15-20 мороза. В Таразе - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.

В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10, на севере, в горных районах области 15-20 мороза.

Сегодня, 9 марта 2026 года, на большей территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, юге страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.

Кроме того, в Казгидромете предупредили, что до 10 марта 2026 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, а также с ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Ранее сообщалось в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.





