ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями

Евразийский банк развития сообщил, что открыт к расширению сотрудничества с турецкими компаниями и финансовыми институтами в реализации крупных инвестиционных проектов в странах-участницах банка, пишет издание Avrupa Haberler





Старший управляющий директор ЕАБР Азамат Тулеубай в интервью агентству AA оценил роль турецких инвесторов в Евразийском регионе и развитие сотрудничества банка с Турцией.





По его словам, инвестиционное взаимодействие семи стран-участниц банка с Турцией активно развивается. В 2025 году Турция вышла на третье место по объему инвестиций в Евразийский регион после Китая и стран Персидского залива.





Совокупный объем турецких инвестиций в регионе в прошлом году достиг 18,6 млрд долларов, увеличившись вдвое. В то же время инвестиции стран евразийского региона в Турцию в 2025 году превысили 44 млрд долларов.





Тулеубай подчеркнул, что иностранные инвестиции играют важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии государств - членов банка. Они способствуют модернизации инфраструктуры, внедрению современных технологий и управленческих практик, интеграции региональных рынков и созданию новых рабочих мест.





Он отметил, что турецкие инвесторы зарекомендовали себя как надежные партнеры, эффективно сотрудничающие с международными финансовыми организациями, особенно в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) и проектного финансирования. По его словам, банк реализовал в регионе ряд крупных инфраструктурных проектов совместно с турецкими инвесторами.





В частности, в Алматинской области Казахстана был реализован проект Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) в рамках международного консорциума с участием турецких компаний Alsim Alarko и Makyol. В настоящее время БАКАД является крупнейшим проектом ГЧП в Центральной Азии.





В сфере авиационной инфраструктуры в качестве примера был приведен проект Международного аэропорта Алматы, оператором которого является TAV Airports Holding. В синдицированном финансировании проекта, направленного на увеличение пропускной способности до 14 млн пассажиров в год, приняли участие ЕАБР, Международная финансовая корпорация (IFC) и DEG.





Кроме того, Международный аэропорт Туркестана в Казахстане был построен с нуля турецкой компанией YDA Group и в настоящее время вносит вклад в развитие туристической и транспортной инфраструктуры региона.





Тулеубай отметил, что развитие транспортной инфраструктуры Центральной Азии занимает важное место в стратегии банка. По его словам, Турция укрепляет позиции логистического центра между Азией и Европой в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).





В среднесрочной перспективе банк открыт к расширению сотрудничества с турецкими компаниями и финансовыми институтами, включая софинансирование и синдицированные кредиты. Приоритет будет отдаваться проектам, направленным на укрепление межрегиональной связанности, развитие деловой активности и повышение качества инфраструктурных услуг.





Евразийский банк развития был создан 12 января 2006 года на основании соглашения между правительствами Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Армении и Таджикистана.





Штаб-квартира банка расположена в Алматы. В настоящее время его участниками являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Узбекистан. Банк поддерживает инфраструктурные проекты, направленные на развитие экономических, торговых и иных связей в регионе.