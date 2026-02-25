24.02.2026, 18:56 31611

ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями

ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями
Фото: avrupahaberler.com
Евразийский банк развития сообщил, что открыт к расширению сотрудничества с турецкими компаниями и финансовыми институтами в реализации крупных инвестиционных проектов в странах-участницах банка, пишет издание Avrupa Haberler.

Старший управляющий директор ЕАБР Азамат Тулеубай в интервью агентству AA оценил роль турецких инвесторов в Евразийском регионе и развитие сотрудничества банка с Турцией.

По его словам, инвестиционное взаимодействие семи стран-участниц банка с Турцией активно развивается. В 2025 году Турция вышла на третье место по объему инвестиций в Евразийский регион после Китая и стран Персидского залива.

Совокупный объем турецких инвестиций в регионе в прошлом году достиг 18,6 млрд долларов, увеличившись вдвое. В то же время инвестиции стран евразийского региона в Турцию в 2025 году превысили 44 млрд долларов.

Тулеубай подчеркнул, что иностранные инвестиции играют важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии государств - членов банка. Они способствуют модернизации инфраструктуры, внедрению современных технологий и управленческих практик, интеграции региональных рынков и созданию новых рабочих мест.

Он отметил, что турецкие инвесторы зарекомендовали себя как надежные партнеры, эффективно сотрудничающие с международными финансовыми организациями, особенно в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) и проектного финансирования. По его словам, банк реализовал в регионе ряд крупных инфраструктурных проектов совместно с турецкими инвесторами.

В частности, в Алматинской области Казахстана был реализован проект Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) в рамках международного консорциума с участием турецких компаний Alsim Alarko и Makyol. В настоящее время БАКАД является крупнейшим проектом ГЧП в Центральной Азии.

В сфере авиационной инфраструктуры в качестве примера был приведен проект Международного аэропорта Алматы, оператором которого является TAV Airports Holding. В синдицированном финансировании проекта, направленного на увеличение пропускной способности до 14 млн пассажиров в год, приняли участие ЕАБР, Международная финансовая корпорация (IFC) и DEG.

Кроме того, Международный аэропорт Туркестана в Казахстане был построен с нуля турецкой компанией YDA Group и в настоящее время вносит вклад в развитие туристической и транспортной инфраструктуры региона.

Тулеубай отметил, что развитие транспортной инфраструктуры Центральной Азии занимает важное место в стратегии банка. По его словам, Турция укрепляет позиции логистического центра между Азией и Европой в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

В среднесрочной перспективе банк открыт к расширению сотрудничества с турецкими компаниями и финансовыми институтами, включая софинансирование и синдицированные кредиты. Приоритет будет отдаваться проектам, направленным на укрепление межрегиональной связанности, развитие деловой активности и повышение качества инфраструктурных услуг.

Евразийский банк развития был создан 12 января 2006 года на основании соглашения между правительствами Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Армении и Таджикистана.

Штаб-квартира банка расположена в Алматы. В настоящее время его участниками являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Узбекистан. Банк поддерживает инфраструктурные проекты, направленные на развитие экономических, торговых и иных связей в регионе.
 
новости по теме

20.02.2026, 13:05

В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года

В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития, программа развития ООН и программный офис ОБСЕ в Бишкеке выступят партнерами в разработке программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики до 2030 года. Документ определит долгосрочную стратегию развития сектора МСП, включая меры финансовой поддержки, цифровизацию, развитие экспорта и правовую защиту бизнеса, сообщает пресс-служба ЕАБР.

Разработка программы ведется Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, и 12 февраля 2026 года проект документа был опубликован на официальном портале программы. Основная цель программы - переход от точечных мер к созданию единой, прозрачной и измеримой системы поддержки предпринимательства в масштабах всей страны. Поступившие от бизнеса и экспертов предложения будут учтены при доработке финального текста программы.

Как разрабатывается программа

Обсуждение ключевых направлений и механизмов будущей программы прошло 19 февраля 2026 года в Бишкеке в рамках стратегической сессии, организованной при поддержке ЕАБР. Мероприятие объединило представителей Министерства экономики и коммерции КР, международных партнеров и бизнес-сообщества страны.

Финальному обсуждению в Бишкеке предшествовала серия выездных встреч экспертов Министерства экономики и коммерции и международных партнеров с бизнес-сообществом в Баткене, Оше, Таласе, Нарыне и Караколе. В ходе региональных диалогов были обсуждены проблемы и приняты предложения от местных предпринимателей, которые легли в основу проекта программы МСП-2030.

Ранее согласно указу президента Кыргызской Республики был создан Консорциум институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который призван синхронизировать усилия государства, финансовых структур и международных партнеров.

Партнеры о программе

Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков подчеркнул, что государство последовательно усиливает поддержку предпринимательства:

Мы ясно понимаем: без сильного малого и среднего бизнеса невозможно обеспечить долгосрочный рост и повышение благосостояния граждан. Наша цель проста: чтобы каждый, у кого есть идея и желание работать, мог начать и развивать бизнес - независимо от возраста, региона или стартовых возможностей".


Заместитель председателя Правления ЕАБР Ярослав Мандрон:

Содействие развитию малого и среднего бизнеса в Кыргызстане находится в фокусе Евразийского банка развития. Совместно с международными партнерами мы поддерживаем разработку стратегически важного документа для МСП - Программы развития до 2030 года. Убежден, что ее реализация позволит перейти к системной архитектуре развития малого и среднего бизнеса и укрепить деловую среду страны".


Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Посол д-р Фолькер Фробарт:

Только совместными усилиями можно создать эффективную систему поддержки МСП, способную обеспечить устойчивый, конкурентоспособный и инклюзивный экономический рост. В этом контексте важную роль играют Центры поддержки предпринимательства, которые помогают снижать административные и информационные барьеры и повышать устойчивость бизнеса".


Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева:

Мы рады внести вклад в создание современной и устойчивой экосистемы малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане. Для ПРООН это направление является естественным продолжением многолетней работы по поддержке экономических реформ, развитию предпринимательства, цифровизации государственных услуг, продвижению зеленых практик, укреплению регионов и расширению экономических возможностей женщин и молодежи".


Шесть направлений поддержки

В ходе обсуждения представители бизнеса приняли участие в профильных рабочих группах, где были сформированы предложения по шести ключевым направлениям:

  • Финансовые инструменты: развитие льготного кредитования, гарантийных механизмов и привлечение инвестиций.
  • Развитие регионов и экспорт: поддержка региональных инициатив, специализация территорий и создание добавленной стоимости в сельском хозяйстве и переработке, сопровождение производителей Кыргызстана при выходе на внешние рынки.
  • Цифровая трансформация: внедрение платформы "МСП Хаб" для упрощения доступа бизнеса к государственным услугам и онлайн-консультациям.
  • Правовая защита: снижение административных барьеров, упрощение регулирования и обеспечение гарантий неприкосновенности частной собственности.
  • Инновации и креативная экономика: поддержка женского предпринимательства, молодежных стартапов и креативной экономики.
  • Предложения, сформированные участниками в результате стратегической сессии, будут учтены в финальном тексте Программы развития МСП до 2030 года.

Справочно:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
03.02.2026, 19:26

Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с постоянным представителем Азиатского Банка Развития (АБР) в Казахстане Утсавом Кумаром, сообщает МИД РК.

Азиатский банк развития является одним из ключевых международных партнеров Казахстана, сотрудничество с которым на протяжении более чем 30 лет обрело долгосрочный и стратегический характер.

Проекты АБР в Казахстане оказывают ощутимое и позитивное влияние, вносят значимый вклад в устойчивое экономическое развитие страны, модернизацию инфраструктуры и проведение институциональных реформ. Мы ценим поддержку АБР в таких приоритетных областях, как транспортное сообщение и региональная интеграция, энергетика и возобновляемые источники энергии, модернизация энергетической инфраструктуры, поддержка малых и средних предприятий и расширение доступа к финансовым услугам", - сообщил в ходе встречи Ержан Ашикбаев.


Вместе с тем он подчеркнул важность повышения эффективности реализуемых проектов и обеспечения их практической отдачи для дальнейшего социально-экономического развития Казахстана.

Первый заместитель министра проинформировал постоянного представителя АБР о проводимых в Казахстане масштабных экономических и конституционных реформах, подчеркнув важность выстраивания работы по отбору проектов с учетом приоритетов проводимых в нашей стране преобразований.

В свою очередь, Утсав Кумар отметил тесное и конструктивное взаимодействие АБР с правительством Казахстана, подчеркнув, что за годы сотрудничества банк инвестировал в экономику страны более 7,5 млрд долларов США. При этом он выразил готовность АБР к дальнейшему углублению партнерства и наращиванию объема социально и экономически значимых проектов.

Стороны обсудили предстоящий весной 2026 года визит президента АБР Масато Канды в Казахстан, который рассматривается как подтверждение стратегического характера партнерства между РК и АБР.

В завершение встречи Министерство иностранных дел РК подтвердило готовность к дальнейшему взаимодействию с АБР и его представительством в РК по вопросам, представляющим взаимный интерес.
 
03.02.2026, 12:35

В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана

Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провёл переговоры с председателем Исследовательского центра залива, авторитетным региональным экспертом Абдулазизом Сагером.

В ходе встречи Посол проинформировал собеседника об основных направлениях выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, а также о масштабных конституционных реформах, выносимых на общенациональный референдум.

М.Менилбеков представил подробную информацию о переходе к однопалатному парламенту, введении должности вице-президента и создании "Народного совета".

В свою очередь, А.Сагер выразил заинтересованность конституционными реформами в Казахстане и дал положительную оценку процессам политической и социально-экономической модернизации в стране. Было отмечено, что данные реформы станут одним из важнейших политических этапов в истории Казахстана.
 
03.02.2026, 12:02

Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество

В Сеуле состоялось мероприятие на тему "Содействие торговле между Центральной Азией и Республикой Корея", организованное Таможенной службой Республики Корея.

В ходе мероприятия обсуждены ключевые направления таможенного взаимодействия, а также практические меры по содействию торговле и упрощению таможенных процедур.

Выступая на мероприятии, Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов акцентировал важность дальнейшего развития таможенного сотрудничества и формирования благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что будет способствовать росту взаимной торговли и деловой активности между странами. В этом контексте он также отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придаёт особое значение развитию транспортно-транзитного потенциала страны как ключевого элемента укрепления торгово-экономических связей между Азией и Европой.

Стороны также подчеркнули значимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере цифровизации таможенных процедур, включая применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также выразили готовность к обмену опытом и лучшими практиками.

Глава Таможенной службы Республики Корея Мён Гу Ли, в свою очередь, указал на высокий транспортно-логистический потенциал стран Центральной Азии, обозначив их роль как важного моста между Азией и Европой, а также на важность продвижения концепции Digital Silk Road в целях развития безбумажной торговли.

В целом мероприятие подтвердило позитивную динамику взаимодействия между Казахстаном и Республикой Корея и нацеленность сторон на дальнейшее углубление сотрудничества, ориентированного на упрощение процедур и развитие взаимной торговли.

Следует отметить, что между Казахстаном и Республикой Корея действует Совместный комитет по таможенному сотрудничеству, в рамках которого рассматриваются актуальные практические вопросы таможенного администрирования. По итогам 2025 года объём товарооборота между двумя странами составил 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 1,4 %.

Источник: МИД РК


03.02.2026, 12:00

Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу

В целях дальнейшего расширения межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Китаем, Генереальный консул Казахстана в городе Шанхай Нурлан Аккошкаров посетил с рабочим визитом город Нанкин (провинция Цзянсу).

В рамках поездки Н.Аккошкаров провёл встречи с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем и Заместителем руководителя Канцелярией иностранных дел пров. Цзянсу Цзинь Шанцзюнем. В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между регионами Казахстана и пров. Цзянсу.

Кроме того, казахский дипломат ознакомил китайскую сторону о реформах, предложенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая 20 января 2026 г. в г.Кызылорде. Доведена основная цель поправок в Конституцию страны, касающихся реорганизации Парламента, создания новой платформы общенационального диалога "Қазақстанның Халық Кеңесі", а также учреждения института Вице-Президента Республики Казахстан.

Н.Аккошкаров проинформировал, что окончательное решение о принятии новой Конституции будет принято по итогам предстоящего общенационального референдума.

Китайская сторона выразила понимание важности проведения политических преобразований в Казахстане во благо стабильного регионального развития в условиях геополитической турбулентности.

Во время рабочего визита в Нанкин также проведены ряд встреч с руководителями Департамента коммерции, Департамента общественной безопасности и Департамента образования Народного правительства провинции Цзянсу.

Цзянсу является одной из самых динамично развитых провинций. По объемам ВРП она занимает 2-ое место среди регионов Китая (2,03 трлн. долл. США в 2025 году). Взаимный товарооборот между Казахстаном и Цзянсу составил 2,94 млрд. долл. США (рост 1,7%).

Источник: МИД РК


03.02.2026, 11:58

В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном

Генконсул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провёл ряд встреч с представителями деловых кругов и институтами развития Гонконга для активизации делового сотрудничества в инвестиционных проектах Казахстана.

В частности, состоялись переговоры с представителями компании "China Kingstone Mining Holdings Limited", в ходе которых гонконгской компании были представлены проекты в горнодобывающей сфере. Учитывая опыт компании в управлении проектами от стадии разработки до производства и продаж, достигнута предварительная договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

На встрече с региональным директором по Центральной Азии и Европе Гонконгского совета по развитию торговли (HKTDC) Крисом Ло и заместителем главы по международному рынку, консульств и торговых палат Агентства по привлечению инвестиций при Правительстве САР Гонконг (InvestHK) Кейси Ламом, ключевой темой переговоров стали практические шаги по активизации двустороннего делового сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам увеличения товарооборота между Казахстаном и Гонконгом, путем повышения экспорта из Казахстана. Генконсул представил более 200 экспортных позиций АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", в свою очередь, гонконгская сторона предложила казахстанским производителям принять активное участие на выставке "Hong Kong Food Expo" организованными HKTDC в 2026 года.

Также стороны подчеркнули растущую важность таких секторов, как искусственный интеллект (ИИ), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а также развитие современной торговой инфраструктуры и логистики. В связи с этим, представители HKTDC пригласили ряд казахстанских компаний к участию в форуме "InnoEX", который будет проходить в апреле 2026 года.

Генконсул отметил большой приток иностранных туристов в Казахстан в последующие годы, в связи с этим, представители InvestHK выразили заинтересованность в строительстве гостиничных комплексов в Казахстане, подчеркнув потенциал этого направления для развития туристической инфраструктуры.

По итогам встреч достигнута договорённость об организации визита предпринимателей Гонконга в Казахстан в первой половине 2026 года и дальнейшем продвижении совместных инициатив.

China Kingstone Mining Holdings Limited является инвестиционной холдинговой компанией, занимающаяся добычей полезных ископаемых, а также переработкой и торговлей мрамором. Компания владеет крупнейшим в Китае рудником по добыче мрамора, месторождениями в Чили и Монголии.

Hong Kong Food Expo - крупнейшая ежегодная выставка продуктов питания и напитков в Азии, ориентированная на продвижение новых продуктов, установление деловых контактов между участниками отрасли и обмен знаний о последних тенденциях на рынке пищевой продукции.

InnoEX - крупный гонконгский выставочный форум, посвященный инновациям, передовым технологиям (AI, умные города, цифровая инфраструктура), которые объединяют экспертов, предпринимателей и инвесторов для сотрудничества и обсуждения будущих трендов.

Источник: МИД РК


03.02.2026, 11:56

Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество

Состоялись встречи Посла Казахстана в Кении Барлыбая Садыкова с Директором Департамента Европы и Содружества Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Джуди Нжау, Шефом протокола Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Северин Люяли и Президентом Национальной торгово-промышленной палаты Кении (KNCCI) Эриком Рутто.

В ходе встречи казахский дипломат информировал собеседников об объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, направленные на дальнейшее повышение эффективности государственного управления и строительство "Справедливого Казахстана", которые будут вынесены на всенародный референдум.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, подтвердив приверженность тесному взаимодействию в рамках многосторонних структур.

По итогам встречи достигнута договорённость укреплять сотрудничество по всему спектру двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития информационных и финансовых технологии, космоса, транзитно-транспортных маршрутов, включая использования портов Кении, сельского хозяйства, туризма, научно-культурных обменов.

Достигнута договорённость продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, согласованы дальнейшие совместные меры по расширению сотрудничества, в том числе в рамках, созданных четырех экспертных групп Казахстана и Кении в сфере торговли и инвестиции, транспорта, информационных технологий и туризма.

Источник: МИД РК


03.02.2026, 11:54

В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений

Cостоялась встреча Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с Заместителем министра иностранных дел Армении Мнацаканом Сафаряном.

В ходе переговоров стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год, отметив устойчивую положительную динамику и практическую ориентированность казахско-армянских отношений. Подчёркнуто, что регулярный политический диалог и последовательная реализация достигнутых договорённостей способствовали расширению взаимодействия по широкому кругу направлений и выводу отношений на уровень стратегического партнёрства.

Посол Казахстана представил ключевые направления конституционной реформы, отметив их ориентированность на модернизацию системы государственного управления и укрепление устойчивости государственных институтов.

Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимного товарооборота, стимулирование инвестиционной активности, расширение промышленной и технологической кооперации, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере. Сторонами был рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан. В данном контексте подтверждена актуальность возобновления прямых авиарейсов между странами, как важного элемента активизации деловых, гуманитарных и туристических контактов.

Стороны обсудили план совместных мероприятий в текущем году и подтвердили готовность продолжить регулярные контакты и практическую работу, направленную на дальнейшее укрепление и поступательное развитие казахско-армянских отношений.

Источник: МИД РК


