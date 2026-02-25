24.02.2026, 09:29 50316
Более миллиарда тенге выделило правительство Казахстана на изучение и сохранение Каспия
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента по комплексному изучению и сохранению Каспия, а также поддержанию экологической устойчивости региона из резерва правительства выделено 1,1 млрд тенге АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщили в пресс-службе правительства.
Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно в акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря.
На сегодня для выработки эффективных мер НИИ активно интегрируется в международное научное сообщество, вступило в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.
Для реализации данного постановления Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, Министерству финансов - обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.
новости по теме
24.02.2026, 15:51 34901
Назначен новый замакима Мангистауской области
Им стал Малик Абдикадыров
Рассказать друзьям
Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Малик Абдикадыров назначен новым заместителем акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима области Малик Абдикадыров назначен на должность заместителя акима Мангистауской области", - говорится в сообщении.
Малик Абдикадыров окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция", а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова. Получил степень магистра права в университете Абердина. Он занимал должности заместителя акима города Актау, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО "Озенмунайгаз". Работал руководителем аппарата акима Мангистауской области.
Также назначен новый руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначена Асель Балманова", - заявили в пресс-службе.
Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова, Евразийскую академию, магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени Утемисова. В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по образовательной программе "Государственное управление".
Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарем и лаборантом в гимназии № 42 "Акниет". Она работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима Западно-Казахстанской области. С мая 2018 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.
Ранее был назначен председатель нового комитета МВД.
24.02.2026, 13:26 40301
Открытость и законность: президент дал поручения по проведению референдума
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова. Главе государства была представлена информация о ходе подготовки к республиканскому референдуму, сообщили в Акорде.
Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения открытости, законности и создания равных условий для всех граждан при проведении референдума.
Напомним, 11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
Центральная избирательная комиссия показала образцы бюллетеней, трафарет для голосования с использованием шрифта Брайля, а также открепительные удостоверения на право голосования.
24.02.2026, 10:38 47516
В Казахстане сократят посевные площади под пшеницу и увеличат посевы масличных
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждена структура посевных площадей на 2026 год. Она ориентирована на значительное сокращение доли пшеницы и увеличение посевов кормовых, масличных и бобовых культур. О ходе подготовки к весенним полевым работам, механизмах льготного кредитования и обеспечении аграриев ресурсами на заседании правительства доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Для обеспечения сырьевой базы перерабатывающих предприятий и снижения рисков ценовых колебаний общая посевная площадь в текущем году увеличена на 180 тыс. га - до 23,8 млн га.
Приоритет отдан высокорентабельным и засухоустойчивым культурам. Структура посевов на 2026 год предусматривает следующие изменения:
- кормовые культуры: рост на 242 тыс. га;
- ячмень: рост на 94 тыс. га;
- кукуруза: рост на 90 тыс. га (до 265 тыс. га);
- масличные культуры: рост на 55 тыс. га;
- картофель: рост на 10,3 тыс. га;
- пшеница: сокращение на 125 тыс. га (до 12,1 млн га).
В текущем году на льготное кредитование полевых работ выделено 700 млрд тенге. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на ВПР 2026 года прием заявок на кредитование начат еще в октябре прошлого года. Благодаря этому на сегодняшний день уже профинансировано порядка 1,9 тыс. СХТП на сумму 200 млрд тенге, или порядка 27% от общего объема финансирования, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - сообщил Айдарбек Сапаров.
Кроме того, по информации министра, для посевной кампании выделено 402 тыс. тонн льготного дизтоплива, а уровень обновления парка сельхозтехники планируется довести до 8%.
На 2026 год план по внесению удобрений составляет 2,3 млн тонн. В настоящее время производителями и поставщиками удобрений ведется работа по контрактации и созданию запасов на складах", - отметил Айдарбек Сапаров.
Как сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, объем финансирования на посевные и уборочные работы сохранен на уровне 1 трлн тенге, в том числе 300 млрд тенге будет направлено на лизинг техники.
Государственная поддержка должна предоставляться исключительно эффективным и добросовестным аграриям. Акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за целевым использованием выделенных средств. Для этого следует максимально применять цифровые технологии. Соответствующие поручения были даны главой государства на недавнем расширенном заседании правительства", - отметил премьер.
Он поручил продолжить работу по диверсификации посевов в текущем году.
Особое внимание следует уделить расширению площадей под высокорентабельные культуры, прежде всего ориентированные на экспорт и обладающие высоким рыночным спросом. Ранее я поручал принять все меры для снижения зависимости от влагозатратных культур. Необходимо продолжить разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые технологии с применением передовых научных подходов", - сказал Бектенов.
Также он поручил в ходе посевных работ обеспечить строгое соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и применение средств защиты растений. На текущий год план внесения удобрений составляет более 73% от научно обоснованной нормы, или 2,3 млн тонн.
Кроме того, премьер отметил необходимость стимулирования аграриев к более широкому применению цифровых решений.
23.02.2026, 15:45 79131
В Казахстане сократили расходы на проведение референдума по новой Конституции
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане были сокращены расходы на проведение референдума по новой Конституции, сообщил в ходе брифинга член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник.
На прошлом заседании мы объявили, что работаем с нашим правительством по разработанной схеме и смете затрат на референдум. Эта цифра была мною озвучена - 20,8 млрд тенге. После отработки с Минфином мы вышли на цифру 20,778 млн 515 тысяч тенге", - цитирует Михаила Бортника zakon.kz.
По его словам, эти средства делятся между Центральной комиссией референдума и Министерством иностранных дел. В частности, МИД для обозначенных функций получает 123 млн 634 тысячи тенге. Средства уже поступили на счета комиссий через Центральную комиссию по референдуму и в МИД.
Как отметил Бортник, примерно 75% бюджета, выделенного ЦИК, пойдет на оплату труда членов территориальных комиссий. Сокращение расходов коснулось ряда статей: информационной работы, командировок, транспортных затрат. Оптимизация проводилась совместно с регионами, а затем дополнительно урезана Минфином, сообщает bizmedia.kz.
Ранее сообщалось, что почти 20,8 млрд тенге потратят на референдум по новой Конституции Казахстане.
23.02.2026, 15:12 80926
Президент Казахстана поздравил хоккейную команду Astana Team с победой на международном турнире
Президент пожелал юным хоккеистам верить в свои силы
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил детскую хоккейную команду Astana Team с победой на международном турнире Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament в Канаде, сообщил советник - пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.
В частности, глава государства отметил, что сенсационный успех клуба из Казахстана стал знаменательным событием в истории отечественного спорта.
Команда продемонстрировала высокий уровень мастерства и волю к победе, в тяжелейшем финальном поединке превзойдя родоначальников хоккея - канадцев", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал юным хоккеистам верить в свои силы, упорно тренироваться и добиваться новых ярких побед.
Ранее Токаев поздравил императора Японии с днем рождения.
23.02.2026, 15:00 82161
Открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и США обсудили Токаев и Фостер
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки обсудили президент РК Касым-Жомарт Токаев и главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Питера Фостера, под руководством которого Air Astana превратилась в одного из ведущих авиаперевозчиков в Евразии. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретения дальнемагистральных воздушных судов, необходимых для выполнения таких рейсов", - говорится в сообщении.
В завершение встречи президент отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли страны.
Ранее президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний.
21.02.2026, 19:08 202141
Назначен председатель нового комитета МВД
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК председателем Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД назначен Дархан Молдаханов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в МВД, ранее он возглавлял соответствующий департамент, который впоследствии был преобразован в комитет.
Напомним, в МВД Казахстана провели ротацию руководителей департаментов полиции.
20.02.2026, 19:50 233376
"Казатомпром" заключил крупную сделку на поставку урана в Индию
Фото: Казатомпром
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НАК "Казатомпром" сообщили о заключении крупной сделки с правительством Индии о продаже концентратов природного урана, передает корреспондент агентства.
Между АО "НАК "Казатомпром" и Управлением закупок и материальных запасов Департамента атомной энергии правительства Республики Индия достигнута договоренность о продаже в адрес управления концентратов природного урана в форме U3O8 посредством физической поставки в Республику Индия. Стоимость сделки превышает пятьдесят процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании (рассчитанной на основе отдельной финансовой отчетности компании), и в этой связи, согласно требованиям действующего законодательства РК, данная сделка выносится на рассмотрение общего собрания акционеров компании", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что управление закупок и материальных запасов является централизованной организацией, отвечающей за закупки, материально-техническое обеспечение и управление складскими операциями для исследовательских центров и промышленных предприятий индийской ядерной отрасли.
Коммерческое предложение АО "НАК "Казатомпром" принято управлением в течение срока его действия. Однако детали заключаемой сделки в части ценообразования, объемов и сроков поставок не подлежат раскрытию ввиду конфиденциальности соответствующей информации и наличия коммерческой тайны согласно внутренним правилам компании. Управление также настаивает на сохранении максимальной конфиденциальности информации об условиях заключаемой сделки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанский уран планируют поставлять в Финляндию.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.02.2026, 09:29Более миллиарда тенге выделило правительство Казахстана на изучение и сохранение Каспия 24.02.2026, 10:3846971В Казахстане сократят посевные площади под пшеницу и увеличат посевы масличных 24.02.2026, 13:2639756Открытость и законность: президент дал поручения по проведению референдума 24.02.2026, 12:0035656Сирены включат в Алматы в среду 24.02.2026, 15:5134356Назначен новый замакима Мангистауской области 18.02.2026, 21:41439561В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 19.02.2026, 17:32438496В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину 19.02.2026, 19:46427231В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням 20.02.2026, 13:05415751В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 19.02.2026, 16:45412241Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 03.02.2026, 11:561675441Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581675011В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001674591Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021674171Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351672611В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?