Более миллиарда тенге выделило правительство Казахстана на изучение и сохранение Каспия

Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента по комплексному изучению и сохранению Каспия, а также поддержанию экологической устойчивости региона из резерва правительства выделено 1,1 млрд тенге АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", - В рамках исполнения поручений президента по комплексному изучению и сохранению Каспия, а также поддержанию экологической устойчивости региона из резерва правительства выделено 1,1 млрд тенге АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщили в пресс-службе правительства.





Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно в акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря.





На сегодня для выработки эффективных мер НИИ активно интегрируется в международное научное сообщество, вступило в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.





Для реализации данного постановления Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, Министерству финансов - обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.