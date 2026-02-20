19.02.2026, 14:07 96546
Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом
Фото: Kaspi.kz
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило инвестиционные рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank. Прогноз - стабильный.
Moody’s отметило сильные финансовые показатели Kaspi, включая высокую эффективность, достаточный запас капитала и ликвидность, а также лидирующие позиции на рынке и устойчивость к экономическим циклам.
Долгосрочные рейтинги АО Kaspi.kz в иностранной и национальной валюте и рейтинг необеспеченных облигаций в иностранной валюте подтверждены на уровне Baa3. Долгосрочный рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне A2.kz.
Долгосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента АО Kaspi Bank также подтверждены на уровне Baa3. Краткосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента - на уровне Prime-3.
20.02.2026, 11:25
В Казахстане услуги такси подорожали на 17%
Фото: Depositphotos
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2025 года казахстанские такси перевезли 174,5 млн пассажиров - в 2,4 раза больше, чем годом ранее, и в 3,5 раза больше, чем за январь-декабрь 2023 года. Рост носит устойчивый характер и не является разовым всплеском. Для сравнения: в январе 2026 года было перевезено 22,9 млн человек - в 2,1 раза больше, чем в январе 2025 года. Таким образом, тенденция сохраняется и в начале текущего года, сообщает energyprom.kz.
Рынок такси в Казахстане крайне неравномерно распределен по регионам (напомним: речь идет именно об официальных данных). В Алматы и Астане за январь-декабрь прошлого года суммарно перевезли 60,7 млн человек из всех 174,5 млн пассажиров по стране, то есть более трети общего пассажиропотока. Лидером стал Алматы: 33,2 млн человек. Астана заняла второе место: 27,6 млн человек. Следом идут Алматинская (13,7 млн человек) и Мангистауская (12,1 млн человек) области, а также Шымкент (10,4 млн человек).
Меньше всего пассажиров было перевезено на такси в Улытауской области: лишь 1,4 млн человек за январь-декабрь 2025 года. Следом идут Северо-Казахстанская (2,7 млн человек) и Восточно-Казахстанская (3,5 млн человек) области. Эти регионы отличаются меньшей плотностью населения и слабее охвачены агрегаторами такси.
Совокупный доход предприятий такси по всему Казахстану за январь-декабрь 2025 года составил 186,1 млрд тг. Из них почти половина - 46,6% - всех доходов в секторе совокупно сформировали лишь два города - Алматы (47,4 млрд тг) и Астана (39,4 млрд тг). Значительные объемы также пришлись на Алматинскую (16,7 млрд тг) и Карагандинскую (9,4 млрд тг) области.
Средний чек одной поездки в такси по итогам 2025 года составил 1,1 тыс. тг по Казахстану. В Алматы и Астане ожидаемо наблюдались один из самых высоких показателей: 1,4 тыс. тг в каждом из городов. Дороже всего поездка в такси обходилась в Карагандинской области (средний чек - 1,5 тыс. тг), а дешевле всего - в Кызылординской (540 тг).
Услуги такси в РК по итогам декабря прошлого года подорожали на 1,8% за месяц. На протяжении 2025-го цены повышались почти ежемесячно. Единственным исключением стал август, когда было зафиксировано снижение, но лишь на 0,3%. Самый резкий скачок произошел в июне: сразу на 4,7% за месяц.
За год цены увеличились на 17%, а годом ранее был отмечен рост на 8,4%. В региональном разрезе наибольшее удорожание поездки в такси было отмечено в Туркестанской области: сразу на 42,9%. Следом идут Акмолинская и Жетысуская области: на 37,7% и на 21,2% соответственно.
Единственным регионом, где цены услуги на такси не изменились, стала Павлодарская область. Наименьшее удорожание наблюдалось в Актюбинской (на 2,7%), Западно-Казахстанской (на 3,3%) и Северо-Казахстанской (на 3,4%) областях.
20.02.2026, 10:49
В Казахстане мясо дороже, чем в ряде стран Европы и Ближнего Востока - аналитики
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Ranking.kz сравнили мировые цены на говядину и выяснили, что Казахстан не относится к числу стран с самым дешевым мясом: по данным портала Global Product Price, в январе 2026 года республика занимала 42-е место в рейтинге по дороговизне говядины среди 76 государств. Цена, указанная глобальной платформой данных для РК, очень близка к реальным ценникам, которые казахстанцы видят не "на бумаге", а на рынках и в магазинах: $15,1, или 7,4 тыс. тенге за килограмм говядины. Казахстан находится в середине рейтинга, а говядина в РК стоит дороже, чем в отдельных странах Европы, Азии и Ближнего Востока, сообщают аналитики.
Например, в Объединенных Арабских Эмиратах килограмм говядины оценивается в $12,5 - почти на 17% меньше, чем в Казахстане. Между тем казахстанские производители намереваются наладить импорт мяса в ОАЭ и Индию. Дешевле, чем в РК, говядина также стоит в Словении ($14,6), Румынии ($14,2), Сингапуре ($13,7), Мексике ($12), Саудовской Аравии ($9,9)", - говорится в сообщении.
Судя по международным данным, последние несколько лет Казахстан не принадлежит к числу стран с самыми низкими ценами на мясо.
По данным Бюро национальной статистики, средняя цена говядины без костей в первой декаде февраля 2026 года составила 4,9 тыс. тенге, конины - 4,1 тыс. тенге, баранины - 3,9 тыс. тенге за кг. Аналитики отмечают, что указанные цены - средние, рассчитанные как средневзвешенные из уровня цен столицы, городов республиканского значения и областных центров.
Например, в Алматы средняя стоимость килограмма говядины без костей составляет 5,1 тыс. тенге, а на сайтах алматинских магазинов цены варьируются от 5 тыс. тенге за грудинку с косточкой до 11 тыс. тенге за вырезку. Среди всех крупных казахстанских городов наибольшие средние цены на говядину, судя по данным БНС, в феврале текущего года наблюдались в Астане (6,1 тыс. тенге за кг), Петропавловске (5,6 тыс. тенге) и Конаеве (5,2 тыс. тенге), наименьшие - в Павлодаре (4,1 тыс. тенге), Семее и Талдыкоргане (по 4,2 тыс. тенге в каждом из городов).
Серьезное удорожание мяса и мясных продуктов - одна из главных тем продовольственной инфляции последних нескольких месяцев. Например, в феврале стоимость говядины в крупных городах увеличилась в среднем на 26,8% в годовом выражении. В отдельных городах рост был куда более ощутимым: в Жезказгане - на 48,2%, в Кокшетау - на 40,9%, в Туркестане - на 37,2%.
Помесячная динамика индекса потребительских цен на мясо за последний год показывает, что рост стоимости этого важнейшего для казахстанских семей продукта начал ускоряться еще в сентябре, составив 19,1% за год, и к концу декабря достиг 22,6%. Заметнее всего менялись ценники на говядину (до 32,1%) и баранину (до 28,8%).
Важно отметить: рост стоимости мясных продуктов - глобальная тенденция. Мясо дорожает не только в Казахстане, но и во всем мире, по объективным причинам - из-за увеличения стоимости кормов, ветеринарных препаратов, логистических услуг. Оказывает влияние на себестоимость и инфляционное давление на сопутствующие товары и услуги. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), весь прошлый год в мире наблюдались высокие годовые индексы цен на мясо: от 116,7% до 127,9%. В январе 2026-го индекс цен ФАО в мире составлял 123,8%.
По данным БНС, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в сфере животноводства вырос на 47,4%, до 32,7 млрд тенге. Правда, эта динамика основана на низкой базе 2024-го, когда объем капвложений в животноводство сократился почти вдвое. Так что динамика 2025 года выглядит как возвращение к более стабильным временам.
Почти 73% всех инвестиций в животноводстве пришлось на деньги, которые фермеры вкладывали в развитие комплексов по выращиванию крупного рогатого скота. И именно в этой категории в прошлом году наблюдалась тенденция резкого увеличения объема инвестиций: с 13,6 млрд до 23,8 млрд тенге.
19.02.2026, 15:31
Товарооборот Казахстана и Индии достиг $923,3 млн
Казахстан готов нарастить поставки продукции по 40 товарным позициям на $150 млн
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Нью-Дели провел двустороннюю встречу с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди и принял участие в работе международного саммита India AI Impact Summit 2026, сообщили в пресс-службе правительства РК.
В ходе встречи было отмечено, что по итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил $923,3 млн. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, АПК, цифровизации и ИИ. Казахстан готов нарастить поставки продукции по 40 товарным позициям на $150 млн.
Премьер-министр принял участие в India AI Impact Summit 2026, собравшем делегации из более чем 50 стран мира, включая глав государств, правительств, представителей экспертного и научного сообщества в области IT. Он пригласил мировые технологические компании к сотрудничеству в области развития передовых технологий.
По итогам форума главы делегаций посетили международную выставку India AI Impact Expo 2026, где были представлены практические решения, технологии и прикладные разработки в сфере искусственного интеллекта. Экспозиция охватила широкий спектр отраслей, включая промышленность, финансы, здравоохранение, безопасность и др.
Ранее сообщалось, что Индия вводит бесплатные визы до 30 дней для граждан Казахстана.
19.02.2026, 12:25
В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4%
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году потребление электроэнергии в Республике Казахстан выросло на 4%, сообщил в кулуарах сената вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.
В 2025 году у нас рост потребления на 4% по сравнению с 2024 годом. По регионам, если в условно Восточно-Казахстанской области на 1% выросло потребление, в Кызылординской - на 6%, в Атырауской области - вообще на выросло потребление 13%. Это не зависит от потребления населения, у нас промышленность, бизнес развиваются", - заявил он.
По словам Есимханова, в общем объеме потребление электроэнергии населением составляет только 10-12%.
Напомним, 1 марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
18.02.2026, 21:41
В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы
Фото: Пресс-служба премьер-министра
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось совещание по реализации программы "Заказ на инвестиции" в приоритетных направлениях экономики, направленной на импортозамещение, расширение внутреннего производства и снижение инфляционного давления, сообщили в пресс-службе правительства.
В рамках программы определены 12 приоритетных направлений в продовольственном секторе и 4 в непродовольственном сегменте", - проинформировали в правительстве.
Как сообщил первый заместитель председателя правления АО "НИХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов, в рамках формирования сводного пула инвестиционных проектов на 2026-2030 годы холдинг совместно с акиматами, профильными государственными органами и дочерними структурами провел комплексную работу по сбору и актуализации инициатив.
По итогам сформирован предварительный пул из 1501 проекта общей стоимостью порядка 85 трлн тенге, включая 567 проектов в агропромышленном комплексе, 464 - в обрабатывающей промышленности и 458 - в инфраструктуре. В числе проектов АПК - строительство молочно-товарных ферм, переработка молочной продукции, мясоперерабатывающие предприятия, откормочные площадки по МРС, объекты по глубокой переработке шкур, тепличные комплексы, переработка плодоовощной продукции, строительство сахарных заводов, переработка зернобобовых культур, овощехранилища и другие инициативы", - рассказали в правительстве.
В промышленности предусмотрены проекты по созданию текстильного кластера, производству бытовой химии, строительству прядильных фабрик и заводов по переработке хлопка-сырца, выпуску санитарно-гигиенических средств, бумажных изделий, обуви, картонной и композитной упаковки, керамической плитки и других строительных материалов, а также производству бытовой техники.
Финансовым фундаментом реализации данных инициатив определено АО "НИХ "Байтерек", обеспечивающее консолидацию инструментов институтов развития и координацию финансирования, уточнили в пресс-службе.
Проекты стоимостью до 7 млрд тенге предлагается финансировать банками второго уровня, с применением инструментов Фонда "Даму", Фонда развития промышленности и Аграрной кредитной корпорации. Крупные проекты свыше 7 млрд тенге, планируется направлять на рассмотрение в Банк развития Казахстана, Qazaqstan Investment Corporation и иные институты развития", - говорится в сообщении.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил АО "НИХ "Байтерек" совместно с Министерством промышленности и строительства и Министерством сельского хозяйства до марта текущего года обеспечить проведение детальной оценки проектов с последующей оптимизацией перечня с учетом их соответствия приоритетам программы, уровня готовности и финансовой устойчивости для последующего приоритетного финансирования.
18.02.2026, 15:40
В авиакомпании FlyArystan назначен новый президент
Должность займет экс-управляющий директор авиакомпании Wizz Air Йохан Эйдхаген
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщили о назначении Йохана Эйдхагена на должность президента FlyArystan с 1 марта 2026 года.
Сообщается, что Йохан Эйдхаген переходит во FlyArystan из авиакомпании Wizz Air в Абу-Даби, где он в последнее время занимал позицию управляющего директора.
Йохан Эйдхаген сменит Ричарда Леджера, который перейдет на новую руководящую должность в группе Air Astana - вице-президента по партнерствам и альянсам. Кодшеринговые соглашения, включая недавно подписанные с авиакомпаниями China Southern Airlines и Air India, играют важную роль в расширении международного присутствия группы. Ричард будет курировать и расширять эти возможности для обеспечения доступа к крупнейшим рынкам региона", - проинформировали в компании.
Напомним, в отношении FlyArystan проводится расследование из-за платы за перевес багажа.
17.02.2026, 12:15
Когда построят новый НПЗ в Казахстане Дополнено
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе заседания правительства рассказал, когда построят новый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, передает корреспондент агентства.
В рамках исполнения поручения главы государства предусмотрены в 2026-2033 годах работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год с доведением перерабатывающих мощностей в стране до 40 млн тонн нефти год. На сегодня министерством, как координатором проекта, начата подготовка исходных данных по источникам сырья и линейки продукции нового НПЗ в зависимости от прогнозов спроса и потенциальных рынков сбыта горюче-смазочных материалов", - заявил он.
По словам вице-министра, в дальнейшем это позволит выбрать конфигурацию завода, лицензиара технологии и местоположение нового завода.
Такая комплексная работа потребует времени, и, следовательно, результаты будут представлены дополнительно в течение нескольких месяцев. Реализация проектов расширения и строительства нового НПЗ позволит поэтапно снизить нехватку нефтепродуктов на внутреннем рынке. В 2028-2030 годах за счет трех НПЗ снизится нехватка авиакеросина с 500 до 300 тыс. тонн/год и будет исключен дефицит дизтоплива. В 2033 году за счет 4-го НПЗ будет исключен дефицит авиакеросина и начнется экспорт дизтоплива и бензинов в соседние страны. Глубина переработки нефти на действующих НПЗ увеличится с 89% до 94%, а на новом заводе составит 95%, также повысится качество топлив с класса К4 до К5", - добавил Кайырхан Туткышбаев.
Дополнено 17.02.2026, 14.35
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе заседания правительства рассказал о проектах нефтегазохимической отрасли в Казахстане, передает корреспондент агентства.
По проекту Карбамид в декабре 2025 года завершена разработка технико-экономического обоснования. В настоящее время ведется работа по созданию нового совместного предприятия между "СНПС-Актобемунайгаз" и KMG PetroChem, завершение которой планируется до конца 2 квартала. Проект по производству бутадиена и его производных находится на стадии проектирования. В настоящее время ведется отбор ЕРС-подрядчика на первый технологический блок. По проекту Полиэтилен ведутся активные строительные работы и размещены заказы на оборудование длительного цикла. Общий прогресс по EPC-договору по установки пиролиза составляется 35,2%, по установке полимеризации 6,9%", - добавил он.
Дополнено 17.02.2026, 17.40
В кулуарах правительства Кайырхан Туткышбаев озвучил примерную стоимость строительства нового НПЗ.
Предварительно это будет 10-миллионник, то есть он будет в год перерабатывать порядка 10 млн тонн нефти. Предварительная стоимость составляет порядка 10 млрд долларов", - сказал спикер.
Ранее вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить четвертый казахстанский нефтеперерабатывающий завод.
17.02.2026, 10:39
В Казахстане 8 трлн тенге направят на поддержку реального сектора экономики
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для снижения импортозависимости и насыщения рынка отечественными товарами правительство применяет новые инструменты финансовой поддержки. О деталях внедрения механизма "Заказ на инвестиции" и планах по капитализации холдинга "Байтерек" до 1 трлн тенге сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства.
По его словам, совокупный объем мер для развития реального сектора экономики будет доведен до 8 трлн тенге.
Основной упор делается на устранение дефицита базовых товаров, который является одной из причин инфляции. В частности, определено 12 ключевых направлений в продовольственном секторе (от переработки мяса и молока до сахара и плодоовощной продукции) и 24 - в непродовольственном (бытовая техника, стройматериалы, химия). До 2030 года через структуры холдинга "Байтерек" планируется профинансировать промышленные проекты на сумму порядка $100-120 млрд.
Суть механизма "Заказ на инвестиции" - в системном насыщении внутреннего рынка отечественными товарами. Сегодня одной из ключевых причин инфляционного давления является дефицит ряда базовых товаров. Наша цель - обеспечить рынок своей продукцией и снизить импортозависимость. Проактивная политика станет ключевым инструментом индустриализации и диверсификации экономики, обеспечивая выполнение стратегических задач, поставленных главой государства", - сообщил Серик Жумангарин.
Кроме того, по его словам, правительство обеспечит переход к новой модели экономического роста через привлечение $400 млрд совокупных инвестиций до 2029 года.
Согласно национальному плану развития, доля инвестиций в ВВП увеличится с текущих 14-15% до 23%, что позволит к 2029 году нарастить объем инвестиций в основной капитал в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2024 года.
Основной упор будет сделан на развитие металлургии, нефтехимии, производства газа и фармацевтики. Вместо пассивного ожидания инвесторов государство внедряет проактивную политику экономического роста. То есть правительство само будет формировать "заказы на инвестиции" под нужды местного бизнеса и привлекать зарубежных партнеров с готовыми технологиями для запуска новых производств.
Суть этой политики заключается в переходе от модели, где государство лишь приглашает инвесторов, к модели активного государственного участия в формировании и запуске конкретных инвестиционных проектов. Данный подход сфокусирован на конкретных потребностях отраслей экономики. Обозначенные проекты увеличат среднюю производительность труда в стране, что является необходимым компонентом для преодоления "ловушки средних доходов" и дальнейшего роста подушевого ВВП", - сообщил вице-премьер Серик Жумангарин.
