В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений

Cостоялась встреча Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с Заместителем министра иностранных дел Армении Мнацаканом Сафаряном.

В ходе переговоров стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год, отметив устойчивую положительную динамику и практическую ориентированность казахско-армянских отношений. Подчёркнуто, что регулярный политический диалог и последовательная реализация достигнутых договорённостей способствовали расширению взаимодействия по широкому кругу направлений и выводу отношений на уровень стратегического партнёрства.

Посол Казахстана представил ключевые направления конституционной реформы, отметив их ориентированность на модернизацию системы государственного управления и укрепление устойчивости государственных институтов.

Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимного товарооборота, стимулирование инвестиционной активности, расширение промышленной и технологической кооперации, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере. Сторонами был рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан. В данном контексте подтверждена актуальность возобновления прямых авиарейсов между странами, как важного элемента активизации деловых, гуманитарных и туристических контактов.

Стороны обсудили план совместных мероприятий в текущем году и подтвердили готовность продолжить регулярные контакты и практическую работу, направленную на дальнейшее укрепление и поступательное развитие казахско-армянских отношений.

Источник: МИД РК






