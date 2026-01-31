Испанским парламентариям представлен курс конституционных реформ Казахстана

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин принял участие в международном форуме Athens Energy Summit - 2026, который собрал свыше 3000 представителей государственных органов, энергетических компаний, международных организаций, аналитических центров и дипломатических кругов. Среди участников - представители Министерства окружающей среды и энергетики Греции, Европейской комиссии, Международного энергетического агентства, а также руководители ведущих энергетических компаний и профильных ассоциаций, сообщает МИД РК.





В своем выступлении посол подчеркнул, что энергетика является ключевым элементом устойчивого развития Казахстана и важной составляющей глобальной энергетической безопасности. Он отметил, что Казахстан последовательно выступает за стабильность и предсказуемость мировых энергетических рынков, а также остается надежным и ответственным партнером для Европы в условиях растущих геополитических и климатических вызовов.





Тимур Султангожин проинформировал участников, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая обозначил приоритетные направления модернизации энергетической политики страны. В их числе - развитие традиционной угольной и газовой генерации, рациональное использование водных ресурсов, а также диверсификация маршрутов экспорта энергоресурсов, включая продвижение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).





Особое внимание в выступлении было уделено вопросам обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры. Посол подчеркнул, что устойчивость и защищенность энергетических объектов имеют критическое значение для сохранения бесперебойных поставок и стабильности международных рынков.





Отмечалось, что Казахстан занимает ведущие позиции в мире по запасам и добыче угля, а также по производству урана, активно развивает возобновляемые источники энергии и приступил к реализации проектов в сфере атомной энергетики. Страна также придает приоритетное значение цифровизации энергетической инфраструктуры и развитию трансграничной транспортной связанности как фактору укрепления региональной и глобальной энергетической устойчивости.





В ходе выступления посол проинформировал участников форума о масштабных политических и экономических реформах, реализуемых в Казахстане, направленных на укрепление институциональной устойчивости, технологическую модернизацию и формирование справедливой и сбалансированной экономической модели.





В завершение Тимур Султангожин выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетической сфере, подчеркнув, что Казахстан рассматривает Грецию как важного партнера на пространстве Европейского Союза и Восточного Средиземноморья.