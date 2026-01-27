26.01.2026, 13:34 46216
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Казтелерадио" предупредила о планово-профилактических работах на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает корреспондент агентства.
Работы будут проводиться 28 января 2026 года в период с 3.00 до 17.00 в соответствии с утвержденным графиком. На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии", - сказано в сообщении.
В Алматы снесли роддом № 1
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание старейшего родильного дома № 1, построенное в 1938 году, передает корреспондент агентства.
Строительство нового здания городского родильного дома № 1 началось на месте прежнего объекта. В акимате города разъяснили причины принятого решения о сносе.
Техническое обследование здания выявило 100-процентный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным требованиям по пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для транспортировки пациентов", - сообщили в акимате.
Также отмечается, что объект расположен в зоне тектонического разлома, при этом сейсмоусиление здания за все время эксплуатации не проводилось. По заключению КазНИИСА, строение не соответствовало действующим сейсмическим нормам.
В акимате добавили, что роддом не отвечал и современным стандартам оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не были предусмотрены условия для triage-сортировки пациентов и инфекционного контроля.
В связи с невозможностью усиления фундамента и экономической нецелесообразностью капитального ремонта было принято решение о сносе здания и строительстве нового корпуса.
Завершить строительство планируется в марте следующего года. На период работ родильный дом продолжит функционировать - подразделения временно размещены в блоке "А" на проспекте Сейфуллина.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.
В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании комиссии по Конституционной реформе предложил закрепить понятие семьи и брака в Конституции, передает корреспондент агентства.
В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное - четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознает стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях четко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", - цитирует zakon.kz депутата.
В этой связи он предложил закрепить в основном законе норму о том, что брак - это исключительно союз мужчины и женщины, который дает будущее детям и государству.
Основа любого государства - человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова - защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", - цитирует tengrinews.kz Елнура Бейсенбаева.
Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На первом заседании комиссии по конституционной реформе председатель Союза юристов Казахстана и член Национального курултая Серик Акылбай выступил с предложением прямо и однозначно закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, сообщает dknews.kz.
По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже заложен в действующем Основном законе, он сформулирован косвенно, что в отдельных случаях допускает разные толкования в правоприменительной практике.
Серик Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ.
Речь идет о том, где заканчивается влияние религиозных объединений на публичную власть и где проходит предел участия государства в религиозной сфере. Это основа нейтрального характера государства и равного отношения ко всем - независимо от вероисповедания или его отсутствия", - отметил он.
По его словам, именно такая нейтральность позволяет государству оставаться арбитром, а не стороной в религиозных вопросах.
Юрист особо отметил, что предлагаемая норма не направлена против свободы совести. Напротив, она является ее прямой правовой гарантией. По мнению Акылбая, отсутствие четкого и прямого положения в Конституции создает риск правовой неопределенности, особенно в столь чувствительной сфере, как религиозные отношения.
Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного или произвольного толкования", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
Не подъехать, не уехать: депутат раскритиковала алматинской аэропорт
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова на заседании общественной палаты по вопросам авиационной деятельности раскритиковала алматинской аэропорт, передает корреспондент агентства.
Алматинский аэропорт - это просто что-то такое страшное, там невозможно просто находиться. Уже сколько времени они там проводят ремонт? (...) Что вы там делаете? К вам не подъехать, не уехать, не пройти, холодина. В общем, это какой-то просто загон, самый настоящий (...) Вы знаете, 12 млн летают не потому, что так хорошо у нас летать, а потому что у нас невозможно ездить. У нас на поездах невозможно ездить. Если раньше мы из Алматы ехали в Астану 12 часов, то сейчас 18 часов. Я из пассажира поезда перешла… вынужденно стала пассажиром авиации", - заявил она.
Кроме того, Ирина Смирнова указала на недопустимое отношение лоукостеров к пассажирам.
Просто на тебя смотрят не как на клиента, пассажира, который принес деньги (...) Вот такое к тебе отношение, понимаете? Ну просто не хочется там летать, честно сказать. Там нужно менять подходы", - добавила депутат.
Напомним, с 1 декабря 2025 года возобновился заезд городских автобусов на территорию Международного аэропорта Алматы.
В Казахстане будут проводить военные сборы для школьников
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения и Министерство обороны Казахстана приняли совместное решение о проведении учебно-тренировочных военных сборов военно-патриотической направленности для школьников, сообщает пресс-служба Минпросвещения страны.
Данная инициатива была одобрена в ходе межведомственной встречи с участием министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой и министра обороны РК Даурена Косанова. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также повышения гражданской ответственности подростков", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской, Абайской и Западно-Казахстанской областях.
По итогам проведения военных сборов инициатива будет поэтапно внедряться и в других регионах страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана.
В KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения двух областей Казахстана
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В компании KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения Атырауской и Мангистауской областей, передает корреспондент агентства.
23-24 января 2026 года ограничения промышленных потребителей и населения не вводились. Были введены ограничения только компаний, осуществляющих цифровой майнинг в Западно-Казахстанской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.
Напомним, ущерб от незаконного майнинга в РК составил 1,3 млрд тенге.
Причиной утечки данных из "Кунделика" назвали человеческий фактор
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на брифинге в СЦК прокомментировал утечку данных школьников из системы "Кунделик".
По словам Дмитрия Муна, согласно проведенному расследованию, как такового взлома системы не было.
Физического либо логического взлома кода не было. Причина - человеческий фактор", - сказал вице-министр.
Он уточнил, что опубликованные денные были актуальны в 2020 году.
Информация была получена из информационных систем людей, у которых были соответствующие учетные записи", - сказал он.
По его словам, разработчик "Кунделик" понес ответственность, компания была оштрафована.
Штрафы за утечки данных и кибербезопасности повышаем каждый год", - добавил спикер.
Из-за непогоды ограничено движение транспорта на участке дороги Сарыозек - Коктал в области Жетысу
Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 23 января 2026 года в 12.00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Сарыозек - Коктал, 45-68-й километр, участок от поселка Сарыозек до перевала Алтын Емел, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытия дороги - 23 января 2026 года в 17.00", - проинформировали в компании.
