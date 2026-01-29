28.01.2026, 10:05 53456
Военнослужащий погиб в Жамбылской области: генпрокурор взял дело на личный контроль
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Тараз. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели военнослужащего срочной службы в Жамбылской области, получившего 27 января текущего года смертельное ранение при обращении с оружием, военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Отмечается, что по делу создана следственно-оперативная группа, ход расследования находится на личном контроле генерального прокурора.
Наряду с этим в целях объективного и всестороннего (комиссионного) выяснения обстоятельств, предшествующих происшествию, направлены заместитель министра обороны, главный военный прокурор и начальник военно-следственного департамента МВД. Одновременно перед данной группой поставлена задача обеспечить проверки соответствующих воинских частей страны на предмет соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности личного состава", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, вопросы сохранения жизни и здоровья, безопасности прохождения срочной службы военнослужащими будут в ближайшее время рассмотрены на специальной коллегии Генеральной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года президент поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.
Напомним, срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона.
13 января срочник ранил себя во время учебной стрельбы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
Также ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау.
29.01.2026
В Караганде скончались двое пострадавших при взрыве газового баллона в киоске
В киоске взорвался 17-литровый газовый баллон
Караганда. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газового баллона в киоске, сообщает телеканал КТК.
Оба пациента были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, с обширными ожогами. С момента поступления им была оказана вся необходимая специализированная помощь, в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведенный комплекс мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались", - заявила руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.
По данным телеканала, мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека - это владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент. Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвертого пострадавшего уже выписали из больницы. В реанимации остается еще один пациент.
Ранее в Кентау произошел взрыв газа в заведении общепита, погиб один человек.
29.01.2026
В Алматы подросток скончался после падения с высоты
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появились сообщения о гибели 16-летнего подростка после падения с высоты. Трагедия произошла в районе улиц Розыбакиева - Сатпаева.
В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске.
28.01.2026
Дома жителей микрорайона Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В жилом массиве микрорайона Нур Алатау отключено газоснабжение, дома жителей остались без отопления, горячей воды и газа в кухонных плитах для приготовления пищи, передает корреспондент агентства.
Жители сообщили, что с утра сегодняшнего дня без предупреждений и объявлений была перекрыта подача газа в магистральной трубе. Как удалось выяснить после обращения в службу газа, ведутся работы по замене оборудования. Почему это происходит зимой при отрицательной температуре на улице и в условиях полного отсутствия информации для граждан, объяснения нет.
Можно себе представить, с какой проблемой мы и наши дети столкнулись сегодня утром, оказавшись в холодных неотапливаемых домах, без возможности даже знать о происходящем заранее! В связи с отключением для непонятной и необъяснимой замены оборудования среди зимы - это все, что сообщил газовый инспектор в ответ на запросы людей - есть угроза разморозки систем отопления в домах, что может обернуться катастрофой для жилого массива. Несложно представить себе, какие могут быть последствия от подобных "мер благоустройства" коммунальных служб города Алматы", - рассказали агентству жители района.
Редакция Kazakhstan Today обратилась в акимат города за разъяснением ситуации.
26.01.2026
В Алматы водитель автобуса скончался за рулем во время движения
Утром того дня водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель автобуса маршрута № 92 скончался за рулем после резкого ухудшения состояния здоровья, передает корреспондент агентства.
25 января в 14.35 в диспетчерскую службу поступило сообщение о внезапном ухудшении состояния здоровья водителя автобуса маршрута № 92. Инцидент произошел на проспекте Абая, на пересечении с улицей Саина, в момент остановки автобуса на запрещающий сигнал светофора. Водителю стало резко плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза, что позволило предотвратить возможные последствия. Пассажирами была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. По прибытии медбригада констатировала смерть водителя. Предварительный диагноз - острый инфаркт миокарда", - проинформировали в ТОО "АлматыЭлектроТранс".
Как отметили в компании, утром того дня водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр, автобус также успешно прошел техническую проверку. Согласно графику 2/2 25 января был его первым рабочим днем на линии.
Автобус не получил технических повреждений, пострадавших среди пассажиров нет. После завершения необходимых следственных действий транспортное средство доставили в автопарк", - уточнили в компании.
25.01.2026
Пятеро человек погибли в ДТП в Жетысуской области
Фото: polisia.kz
Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуском районе области Жетысу на четвертом километре автодороги Көшкентал - Қапал произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и Toyota Camry. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. В результате ДТП погибли пять человек. Два пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также проверяются все версии.
25.01.2026
Срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона
Фото: gov.kz
Усть-Каменогорск. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий срочной службы скончался в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВС РК.
23 января в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона при несении караульной службы военнослужащий срочной службы совершил самовыстрел из закрепленного за ним оружия. От полученных ран он скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий был направлен на срочную воинскую службу в апреле прошлого года. По данному факту региональным военно-следственным управлением МВД РК по Усть-Каменогорску возбуждено уголовное дело.
Досудебное расследование находится на контроле военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В целях объективного и всестороннего выяснения обстоятельств на место происшествия направлена специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков", - уточнили в пресс-службе.
Ранее срочник в Алматинской области ранил себя во время учебной стрельбы.
В начале января Нацгвардия сообщила о гибели военнослужащего в Шымкенте.
22.01.2026
В Жамбылской области 22 подростка госпитализировали после тренировочных сборов по борьбе
Тараз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области 22 подростка, прибывшие из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе, госпитализированы в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха "Туран", сообщает пресс-служба акимата региона.
Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии. В целях установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований. По данному факту областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся соответствующие проверочные мероприятия. Также указанный факт 21 января 2026 года зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции", - говорится в сообщении.
В акимате заверили, что по результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.
Также на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов, проведено заседание оперативного штаба.
Все дети находятся под медицинским наблюдением, со стороны компетентных органов принимаются необходимые меры. Следует отметить, что в указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведен медицинский осмотр - признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
22.01.2026
Девятиклассник скончался в одной из школ Каскелена
Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В средней школе имени Сатпаева в Каскелене скончался ученик 9-го класса, сообщили в управлении образования Алматинской области.
К сожалению, 21 января 2026 года после первого урока ученику 9-го класса школы имени К. Сатпаева стало плохо. Администрацией школы незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Рядом с учащимся находилась его бабушка по материнской линии, которая работает педагогом в этой же школе. Несмотря на проведенные бригадой скорой медицинской помощи реанимационные и медицинские мероприятия, спасти жизнь ребенка не удалось - он скончался на месте", - проинформировали в управлении.
26 февраля текущего года подростку исполнилось бы 16 лет.
В настоящее время по данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что "на момент прибытия скорой медицинской помощи в школе находились представители местных исполнительных органов, правоохранительных структур, отдела образования, а также специалисты психологической поддержки".
