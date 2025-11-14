Обрушение фасада в Астане: застройщика могут привлечь к ответственности

В 2008 году вместе с сообщником он убил представителя криминальной среды

Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





Как рассказали в Генпрокуратуре, в 2007 году подозреваемый вместе с сообщником прибыл в Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили устранить.





19 мая 2008 года злоумышленники подкараулили потерпевшего во дворе его дома и произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.









После убийства один из участников преступления был задержан и осужден, а второй сумел скрыться. Его объявили в международный розыск.





Скрываясь от наказания, фигурант изменил личные данные и проживал в странах Европы. В августе 2025 года он был задержан при пересечении границы Литовской Республики. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.





В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.





За инкриминируемые преступления Уголовный кодекс РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненного заключения с конфискацией имущества.



