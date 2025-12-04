03.12.2025, 13:43 33336
В Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством
Подсудимый приговорен к 20 годам тюрьмы
Актобе. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве, совершенном на почве внезапного конфликта в парке.
Следствием и судом установлено, что потерпевший, находясь в парке, обратился к проходившему мимо мужчине с просьбой дать сигарету. Подсудимый отказал, что привело к словесному конфликту. Во время ссоры подсудимый достал из кармана нож и нанес потерпевшему шесть ударов. Позже мужчина скончался в больнице.
При назначении наказания суд учел как смягчающее обстоятельство наличие у подсудимого малолетних детей. Однако отягчающим фактором был признан опасный рецидив преступления. Присяжные единогласно признали подсудимого виновным, суд назначил ему 20 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
04.12.2025, 12:26 811
Оборот свыше $7 млн: в Шымкенте выявили международную наркосеть
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram, сообщил на своей странице в Сети генеральный прокурор страны Берик Асылов.
По его словам, участвовало в преступной схеме более 300 лиц.
Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории", - заявил генпрокурор.
В частности, в них изъято:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
Также следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытауской и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков.
В Улытауской области пресечена работа Telegram-наркомагазина (...) Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 миллиарда тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности", - сообщил Асылов.
Кроме того, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина.
В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов (...) Судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларами", - добавил он.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
04.12.2025, 11:12 3881
Ущерб на 110 млн тенге: в Актюбинской области экс-главу авиаремонтного завода подозревают в хищении
Уголовное дело направлено в суд
Актобе. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы. В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на две квартиры и земельный участок подозреваемого.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
03.12.2025, 14:09 32126
Руководство Озенского машиностроительного завода подозревают в незаконном сборе средств граждан под видом долевого строительства
Жанаозен. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", подозреваемого в незаконном привлечении более 303 млн тенге под видом долевого строительства жилого комплекса в Жанаозене.
По данным АФМ, в течение двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в городе Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь средства граждан, подозреваемые размещали на различных интернет-ресурсах рекламу о продаже квартир по заниженной стоимости. В итоге с 23 людьми были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге.
Как установлено следствием, деньги обналичивались из кассы предприятия под видом закупа строительных материалов, однако фактически тратились на личные нужды руководства. Само строительство жилого дома так и не было завершено.
Для защиты прав пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых - жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела заключен под стражу, второй находится под залогом.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, что в Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков.
В сентябре в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о долевом участии в строительстве.
02.12.2025, 13:37 70071
В Жамбылской области 14-летняя девочка с инвалидностью забеременела после изнасилования
Подозреваемый задержан
Тараз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области мать девочки с инвалидностью заявила о беременности своей 14-летней дочери после неоднократного похищения и изнасилования.
Информация о неоднократном "похищении и изнасиловании" 14-летней девочки с инвалидностью в Кордайском районе появилась в Telegram-канале Egov.press.
Мать пострадавшей заявила, что после изнасилования девочка забеременела.
По заявлению матери о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери полицией незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор доказательств.
Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Напомним, в Мангистауской области известного видеографа задержали по подозрению в насилии над ребенком. В ЗКО в отношении сельского акимата возбуждено дело по статье "Халатность" после изнасилования 10-летней школьницы. Над ребенком надругались, когда она возвращалась домой через рощу. Еще задолго до трагедии родители школьников просили местные власти привести в порядок дорогу, проходящую через рощу, по которой дети идут в школу.
02.12.2025, 12:41 72951
В Астане блогера задержали после резонансного видео с оскорблениями родителей особенных детей
Возбуждено административное производство
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане блогера задержали после резонансного видео, содержащего непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Возбуждено административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. По факту мелкого хулиганства собраны материалы, которые будут направлены в суд для принятия решения", - заявили в пресс-службе.
Между тем в Семее стендап-блогера арестовали за нецензурную брань во время выступления, сообщает пресс-служба ДП Абайской области.
Видео с мероприятия было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Полицейские, изучив опубликованную запись, привлекли нарушителя к административной ответственности за использование нецензурной брани в общественном месте. По итогам рассмотрения административного материала суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - добавили в ДП.
Ранее участника любительских боев арестовали после скандального видео.
02.12.2025, 12:22 74056
В Атырау уголовное дело завели после избиения ученицы частной школы
Школьница разбила голову, ударившись об унитаз
Атырау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау уголовное дело завели после избиения ученицы 11-го класса частной школы "Тагылым", сообщает портал "Мой город".
По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, подозреваемая установлена и она тоже оказалась несовершеннолетней. Ее допросили в присутствии законных представителей.
Выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия. За несвоевременное обращение в правоохранительные органы в отношении классного руководителя и директора школы материалы дела направляются в департамент контроля качества в сфере образования по Атырауской области", - сообщили в полиции.
Уточняется, что ученица 11-го класса получила травму в туалете, ударившись об унитаз. Девочка получила открытую травму, при этом она сама позвонила родственникам и сказала, что "просто поскользнулась".
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
01.12.2025, 17:07 105496
Мошенница получила 6 лет тюрьмы за продажу фиктивного обучения за рубежом
В суде осужденная своей вины не признала
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны под видом предоставления услуг в сфере образования завладела денежными средствами 52 казахстанцев на общую сумму 152 миллиона тенге, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Злоумышленница, будучи учредителем образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и размещая рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом предлагала гражданам оформить курсы, обещая гарантированное поступление в европейские вузы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения", - рассказали в Генпрокуратуре.
При этом отмечается, что обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности. К примеру, одной из потерпевших, пожелавшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 миллионов тенге.
Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры с клиентами заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядилась в личных целях. В суде она вину не признала", - уточнили в прокуратуре.
Сообщается, что приговором суда виновная осуждена на 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
01.12.2025, 16:37 105816
Первое уголовное дело за дропперство возбуждено в Алматинской области
Конаев. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области впервые начато досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса РК за совершение так называемого дропперства, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.
Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о "подработке оператором онлайн-платежей", однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег. С сентября на ее карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве "комиссии". Остальные средства переводились на счета злоумышленников", - проинформировали в ГП.
В прокуратуре отметили, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для дропперов, так и для тех, кто организует их деятельность.
В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
