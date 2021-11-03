Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку

ГЛАЗГО. 2 НОЯБРЯ - 100 мировых лидеров, завершая первый день климатического саммита COP26 в Глазго, пообещали, что к 2030 году полностью остановят вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановят лесные массивы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов, сообщает BBC News Русская служба.

Как информирует источник, президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений. Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников. Индия - третья в мире страна по объемам выбросов парниковых газов после США и Китая, и сейчас она впервые обозначила свои цели и временные рамки в борьбе с глобальным потеплением.

Кроме того, Вьетнам обещает сократить выбросы до нуля к 2050 году, Бразилия - на 50% к концу десятилетия.

Однако, как подчеркнул Нарендра Моди, развивающимся странам нужна поддержка, и призвал саммит рассмотреть выделение им одного триллиона долларов.

Также в первый день саммита к его участникам с видеопосланием обратилась королева Елизавета II. Она призвала мировых лидеров забыть на время о политике и сообща проявить истинную государственную мудрость, от которой зависит будущее нашей планеты.