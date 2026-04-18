Город тонет в выхлопах: более шести тысяч нарушений нормативов выбросов автомобилей выявили в Алматы

Фото: facebook.com/EcologicalSocietyAlmaty

Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы сообщили об очередном факте незаконной застройки в зеленой зоне на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Дулати. По их словам, под видом строительства спортивного парка на участке возводится здание, предположительно, кафе или ресторана.





Как рассказали в Экологическом обществе Алматы, строительные работы начались еще в прошлом году. Территорию огородили высоким глухим забором, что, по мнению жителей, позволило скрыть вырубку и обрезку деревьев, а также прокладку дополнительных дорожек и возведение самого здания.





Активисты подчеркивают, что строительство противоречит нормам: согласно проекту детальной планировки (ПДП) генплана, на данной территории допускается только озеленение - деревья, травянистые растения и цветники. Размещение объектов общепита и торговли не предусмотрено. Кроме того, по словам жителей, общественные слушания по проекту не проводились, а в государственном земельном кадастре отсутствуют данные о передаче участка под застройку.





Активисты также напоминают, что ранее в этой же зеленой зоне, вблизи реки Большая Алматинка, уже располагались незаконные кафе, которые были снесены в апреле 2022 года. Теперь, считают они, аналогичный объект вновь появляется, предположительно с одобрения городских властей.





Мы жители Алматы, Экологическое общество Алматы, требуем от Акимата Алматы незамедлительно снести незаконно построенное строение кафе-ресторана в зеленой зоне. Никакие меморандумы между бизнесом и акиматом, если таковые имеются, недействительны и незаконны! Строительство спортивного парка на месте благоустроенной зеленой зоны за счет частного спонсора, а взамен разрешение на строительство кафе-ресторана и установку торговых киосков недопустимо", - сказано в обращении.





Отметим, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.





В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.





По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.





Ранее премьер-министр Бектенов отметил , что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.





По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.





Также отметим, что в сейсмоопасном городе из-за застройки отсутствует возможность организации мест сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Эту проблему в своем депутатском запросе поднимала Ирина Смирнова. Ранее в МЧС завили о невозможности создания в городе палаточных городков на случай ЧС из-за плотной застройки.

