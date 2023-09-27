26.09.2023, 10:05 13461
В перечень животных, подлежащих регулированию, включили сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Внесены изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 258 "Об утверждении перечней видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность, видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности".
Согласно документу, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию, включены:
- Волк
- Шакал
- Сайгак
- Ворон
- Большой баклан
- Змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).
Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
новости по теме
25.09.2023, 13:25 22866
Массовая гибель кефали произошла в Атырауской области
Фото: Комитет рыбного хозяйства
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Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области в местности Севрюжья коса зафиксирована массовая гибель рыбы, сообщает Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Гибель рыбы обнаружили 18 сентября 2023 года при проведении рейдовых мероприятий сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции. Они оповестили местные исполнительные органы, рыбохозяйственные научные организации, ветеринарную службу области, департаменты экологии и полиции и природоохранную прокуратуру.
19 сентября текущего года сотрудники инспекции выехали для проверки информации. По прибытии на место факт гибели рыбы подтвердился. Погибла рыба одного вида - кефаль", - сообщается в информации.
Специалисты департамента экологии Атырауской области отобрали пробы почвы с составлением соответствующего акта. Однако из-за сильного разложения произвести отбор проб для лабораторных исследований не удалось.
Всю погибшую рыбу общим весом 1380 килограммов собрали для дальнейшей утилизации.
По предварительным данным, гибель рыбы произошла в результате сгонно-нагонных явлений в Каспийском море, в результате которых вода уходит на значительные расстояния от берега вглубь моря", - пояснили в комитете.
Там отметили, что на Каспийском море периодически наблюдаются сгонные явления, когда вода отступает на несколько десятков километров от берега (от 5 до 25 км) и рыба остается в углублении с небольшим объемом воды. Аналогичный факт был зафиксирован на Каспийском море в сентябре 2022 года.
Напомним, в июле мертвую рыбу обнаружили на берегу реки в Алматинской области. Местные жители считают, что рыба погибла из-за нехватки воды.
25.09.2023, 11:10 23951
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам весеннего авиаучета этого года в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн.
Наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысяч особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысяч животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года, с учетом весеннего окота, общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных", - сообщает energyprom.kz.
Отмечается, что рост популяции редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.
Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия", - подчеркнули аналитики.
Кроме того, Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам.
Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии", - сообщили аналитики.
По их данным, основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспекторы территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.
Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т.д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.
Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
21.09.2023, 17:10 43011
В Мангистауской области биолог возмутился съемкой фламинго с дрона
Фото: Depositphotos
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Актау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области.
Как сообщает lada.kz, стаю фламинго запечатлели на озере Караколь. Краснокнижных птиц удалось снять на видео местному блогеру. Пользователи Сети посчитали прилет птиц в этом году удивительно ранним. Однако местный биолог Адильбек Козыбаков пояснил, что фламинго посещают регион круглый год.
Также Адильбек Козыбаков подчеркнул, что подобные съемки должны пресекаться государственными органами. По его мнению, в настоящий момент соответствующие органы бездействуют.
Пару раз они отреагировали, наложили штраф и все, по их мнению, их ответственность на этом заканчивается. За повторное нарушение - никакого наказания. То есть любой, у кого есть дрон, может спокойно снимать краснокнижных птиц, отделавшись один раз штрафом. Все это приведет к непредсказуемым последствиям. Дронщики делают плохо не только фламинго, множество других, не менее важных для экосистемы птиц страдают от их действий", - заявил Адильбек Козыбаков.
Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
Годом ранее был зафиксирован факт гибели нескольких фламинго - скорее всего, птицы погибли из-за усталости, которая в свою очередь появилась у них от перелетов с места на места, лишь бы улететь от дрона", - добавил Адильбек Козыбаков.
Напомним, в прошлом году в Актау сняли на видео огромную стаю фламинго.
20.09.2023, 15:26 50191
Камера запечатлела краснокнижных медведей в Жонгар-Алатауском нацпарке
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тянь-шаньские бурые медведи попали на камеру на территории Жонгар-Алатауского национального парка, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
По информации комитета, за полгода в период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали пять взрослых особей тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
18.09.2023, 16:47 66471
"Международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в Казахстане достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование, заявил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Андрей Ким.
По результатам весеннего авиаучета уральская популяция сайгака составила 1 130 000 особей, а по Казахстану достигла 1 915 000 особей, сообщил Андрей Ким на брифинге в СЦК.
По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей", - сказал он.
Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в нашей стране достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Дополнено 18.09.2023, 19.13
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов в ходе экспертного обсуждения ситуации с сайгаками на площадке СЦК рассказал, что крупные эпизоотии среди сайгаков были зарегистрированы на территории Казахстана в 1917-1918 годах, а также в 1927-1928 годах. Он добавил, что в ХХI веке также не обошлось без массового падежа уникальных животных. В 2003 году численность сайгаков упала до 20 тысяч особей.
В Казахстане были приняты беспрецедентные меры по сохранению популяции сайгака. При этом сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана. Во многом из-за способности в короткий срок восстанавливать и приумножать свое поголовье", - сообщил Константин Плахов.
Напомним, в 2014 году экс-министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппаров заявил, что о поголовье этого редкого вида животных у нас растет довольно быстро. И если так пойдет и дальше, то скоро диетическое мясо мы сможем поставлять в лучшие рестораны мира, информирует телеканал КТК.
В какой-то момент мы можем даже перейти на то, что это можно будет уже как бизнес поставить, когда будет достаточное поголовье, часть продукции может поставляться на рынок", - сообщил он.
В мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
16.09.2023, 18:06 81826
В Акмолинской области, запутавшись в проволоке электропастуха, погиб олень
Фото: ГНПП Бурабай
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Кокшетау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи территории Катаркольского лесничества в Акмолинской области погиб олень, запутавшийся в проволоке электропастуха.
15 сентября на территории Бурабайского района Акмолинской области была обнаружена туша асканийского оленя. Олень погиб от удушья, запутавшись в проволоке так называемого электропастуха - ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству", - приводит сообщение нацпарка "Бурабай" издание 716.kz.
В пресс-службе отметили, что данный участок не относится к территории ГНПП "Бурабай". Расследованием занимаются сотрудники отдела полиции Бурабайского района.
В мае в ГНПП "Бурабай" сообщили, что численность асканийского оленя в Боровом превысила полторы тысячи.
15.09.2023, 18:10 91396
В Ботаническом саду Алматы посетители вытоптали газон
Фото: botsad.kz
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду города Алматы посетители вытоптали газон, сообщает пресс-службе в сада.
Огромный ажиотаж сейчас вызывают цветущие гортензии. В погоне за эффектными кадрами многие из посетителей ходят по газону, наступают и садятся на растения, заходят в середину клумбы, чтобы сделать фото или видео. Люди не задумываясь уничтожают красоту и результаты нелегкого труда", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что таких нарушителей не останавливают никакие запрещающие таблички и охранники.
Свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете сколько угодно рассматривать цветы, вдыхать их аромат и делать фотографии и ролики на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено, и на это есть веские причины", - подчеркнули в Ботаническом саду.
По данным пресс-службы Главного ботанического сада, газон посажен в 2020 году.
Он еще совсем молодой, и поэтому его нельзя сравнивать с газонами в зарубежных парках. Газону в ботсаду нужно как минимум еще лет 10, чтобы сформировался крепкий слой дерна, которому не страшно вытаптывание. К тому же в естественном составе почвы в нашем регионе содержится много глины, и, если по ней пройдется большое количество человек, она вытаптывается и утрамбовывается так, что становится твердой, как бетон (так называемый такыр), через который потом ни одно растение не сможет прорасти", - пояснили в пресс-службе.
В ботсаду Алматы поблагодарили всех неравнодушных посетителей, которые делают замечания нарушителям.
Ранее мы никогда не прибегали к наказанию нарушителей, поскольку не хотели, чтобы у посетителей осталось негативное впечатление о ботсаде. Но последние выходные дни показали, что другого выхода нет и нам придется прибегнуть к привлечению к ответственности за несоблюдение правил и причинение вреда", - добавили в пресс-службе.
Ранее акимат Алматы ответил на самые частые вопросы горожан по поводу высадки деревьев и уходу за саженцами.
15.09.2023, 14:36 86861
Вредные выбросы в ВКО: Антикор вернул в реестр заболеваний химожоги дыхательных путей
Проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Химические ожоги дыхательных путей возвращены в реестр заболеваний после антикоррупционного анализа в Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Там отметили, что отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.
По результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз "химический ожог дыхательных путей" возвращен в реестр заболеваний. Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий", - подчеркнули в ведомстве.
Экологическая ситуация в ВКО и реализация карты коррупционных рисков обсуждались на выездном заседании общественного совета Антикора.
На заседании было заявлено, что проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков ВКО.
В частности, Антикор обнаружил факты подачи заведомо фиктивного геологического отчета. Этот отчет был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.
Согласно геологическому отчету разведано якобы наличие 26,6 млн кубических метров полезного ископаемого в виде материала "суглинки". При этом весь объем разведанного и утвержденного материала суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн кубических метров. Фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объем планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов", - рассказали в ведомстве.
По итогам мониторинга уполномоченным органам были внесены соответствующие рекомендации.
Антикор также отметил в ВКО проблемы с нехваткой угля и пастбищных угодий.
По рекомендации агентства в области уже функционируют два дополнительных железнодорожных угольных тупика. В них имеется более 5 тысяч тонн запасов угля. Средняя стоимость за тонну составляет 16 тысяч тенге.
По вопросам нехватки пастбищ обеспечен возврат земельных участков общей площадью 32,3 тысячи га", - отметили в Антикоре.
Всего за 8 месяцев Антикоррупционная служба провела более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране, по итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений.
Напомним, в июне этого года экологи выявили значительное превышение содержания нефтепродуктов в Бухтарминском водохранилище ВКО.
А в июле в ВКО произошел выброс в реку Филипповка из-за прорыва пульпопровода на хвостохранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?