22.08.2023, 11:46 47841
Массовую гибель сайги прогнозируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую гибель сайгаков прогнозируют в Республике Казахстан.
Потенциальным фактором, лимитирующим численность популяции сайгаков, могут быть вспышки различных патологий. Болезни могут уничтожить значительную часть популяции. В анализе динамики численности сайгаков с 1980 года было отмечено 11 случаев массового падежа животных с периодичностью раз в 3,6 года. В среднем погибало 34% всей популяции. Общеизвестно, что высокая плотность диких животных увеличивает вероятность эпизоотии. Исследованиями установлено, что превышение численности популяции сверх допустимой нормы чревато как заболеваниями внутри охраняемого вида, так и переносом этих болезней на домашний скот и даже на людей", - цитирует агентство "АПК Новости" председателя общественного объединения "Ветеринарные врачи ЗКО", директора НИЦ ветеринарии и биотехнологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, доктора ветеринарных наук, профессора Гайсу Абсатирова.
В настоящее время в связи со стремительным ростом численности популяции сайгаков также возрастают ветеринарные риски возникновения и распространения различных заболеваний инфекционной и паразитарной этиологии, считает он.
Этот процесс может обостриться, так как сайгаки тесно соприкасаются с домашними и сельскохозяйственными животными, эпизоотическая ситуация среди которых не совсем благополучна.
Следует подчеркнуть, что наш регион неблагополучен по таким особо опасным заболеваниям как бруцеллез, ящур, паразитарные болезни - эхинококкоз, ценуроз, кровепаразитарные болезни и тесный контакт диких животных с домашними, с учетом их миграции на значительные территории, распространение заболеваний может принять угрожающие размеры", - отметил Гайса Абсатиров.
Ранее в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
В конце мая Минсельхоз заявил, что планирует выплачивать фермерам субсидии за урон от сайгаков к концу 2023 года.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
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25.08.2023, 16:00 21186
Алматинцы могут сдавать пластик за бонусы
Баллы можно обменять на полезные экотовары в онлайн-магазине
Фото: Coca-Cola Icecek Kazakhstan
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Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - У жителей города Алматы есть возможность сдавать пластик и другие отходы за бонусы, информирует пресс-служба компании Coca-Cola Icecek Kazakhstan.
Сообщается, что Coca-Cola Icecek Kazakhstan вместе со своим партнером, компанией Ecosen, открыла экостанцию на территории своего офиса.
Для удобства людей, ведущих экологичный образ жизни, авторы идеи решили принимать как можно больше видов отходов, что заметно облегчит процесс сбора и сортировки пластика, а также других отходов. Новая экостанция принимает 11 видов вторсырья: пластик с маркировкой PET 1, HDPE 2, LDPE 4, PP 5; бесцветное стекло маркировки GL 70; металл; консервные банки (ALU 41); крупную и мелкую электронику; батарейки; макулатура (PAP 20, PAP 21, PAP 22, PAP 23); картон и гофрированный картон", - проинформировали в пресс-службе.
Также компания Ecosen разработала одноименное мобильное приложение, где фиксируется объем отходов, который сдает пользователь, и за них начисляются баллы. Баллы можно обменять на полезные экотовары в онлайн-магазине.
Например, экосумки, авоськи, многоразовые стаканы и многое другое. Тем самым мотивируя население собирать больше и привлекать новых пользователей. А до конца августа эти баллы можно обменять на билеты на Coke Studio Festival, который состоится 2 сентября на Центральном стадионе Алматы", - проинформировали в компании.
Как отметил руководитель Ecosen Айбек Рахим, такого рода проекты очень нуждаются в финансировании.
Одной экостанции в Алматы недостаточно. И мы очень рады тому, что компания CCI Kazakhstan, которая известна своими экоинициативами и программой переработки пластика, не только предоставила возможность открыть новую точку сбора отходов у себя на территории, но финансирует открытие еще одной", - заявил он.
Подчеркивается, что это важный с социальной и экологической точки зрения проект для Алматы - города, который занимает первое место в Казахстане по объему коммунальных отходов.
Ранее сообщалось, что объем отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 3%.
24.08.2023, 17:00 27451
МИД Китая призвал Японию прекратить сброс радиоактивно загрязненной воды в океан
Фото: Синьхуа
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Пекин. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай решительно выступает против и резко осуждает сброс Японией в океан радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1", а также требует от японского правительства прекратить такое противоправное действие, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР, сообщает агентство "Синьхуа".
Проигнорировав резкую критику и возражения со стороны международного сообщества, правительство Японии 24 августа в одностороннем порядке приступило к сбросу в океан загрязненной в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" воды.
Китай решительно выступает против этого и резко осуждает это. Мы сделали японской стороне строгое представление и требуем прекратить такие ошибочные действия", - говорится в заявлении ведомства.
Отметив, что сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" является серьезным вопросом в сфере ядерной безопасности, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что его последствия выходят за пределы границ Японии и этот вопрос ни в коем случае не является ее личным делом.
С тех пор как человечество начало использовать ядерную энергию в мирных целях, не было ни прецедента, ни общепризнанных стандартов сброса радиоактивно загрязненной воды в океан, отметили в ведомстве.
Авария на АЭС "Фукусима-1", произошедшая 12 лет назад, стала крупной катастрофой, которая уже привела к утечке большого количества радиоактивных веществ в океан", - сказал официальный представитель, добавив, что японская сторона не должна причинять вторичный вред как местному населению, так и народу во всем мире, исходя из личных интересов.
Официальный представитель МИД КНР отметил, что японское правительство не смогло доказать законность решения о сбросе воды в океан, долгосрочную надежность очистных сооружений, а также подлинность и точность данных о радиоактивно загрязненной воде, добавив, что ему также не удалось доказать, что сброс такой воды в океан безопасен для морской среды и здоровья людей и что план мониторинга является совершенным и эффективным.
По его словам, Япония также не провела тщательных консультаций с другими заинтересованными сторонами.
Отметив, что океан принадлежит всему человечеству, официальный представитель заявил, что сброс загрязненной воды в океан является крайне эгоистичным и безответственным актом, игнорирующим глобальные общественные интересы.
Сбрасывая загрязненную воду в океан, Япония перекладывает риски на весь остальной мир и наносит открытую рану будущим поколениям человечества", - сказал официальный представитель МИД КНР, добавив, что, поступая таким образом, Япония превратила себя в разрушителя экологической системы и загрязнителя глобальной морской среды.
Он добавил, что подобные действия ущемляют права народов различных стран на здоровье, развитие и здоровую окружающую среду, в результате чего Япония уходит от своей моральной ответственности и нарушает свои обязательства по международному праву.
С того момента как Япония начала сброс загрязненной воды в океан, она посадила себя на скамью подсудимых перед международным сообществом и непременно будет подвергаться международному осуждению на протяжении длительного времени. Китайское правительство всегда придерживается принципа "народ превыше всего" и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности пищевых продуктов и здоровья китайского народа", - заверил официальный представитель.
В другом сообщении агентства также подчеркивается, что решение Японии о сбросе радиоактивной воды в океан осудили лидеры стран Тихоокеанского региона.
Согласно сообщениям СМИ, министр иностранных дел Вануату Матаи Серемайя заявил, что решение Японии требует решительных действий, и призвал японские власти "серьезно рассмотреть другие варианты".
Лидеры Вануату, Папуа - Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Фиджи и правящей партии Новой Каледонии, которые являются членами Меланезийской передовой группы (MSG), встречаются в Порт-Виле, столице Вануату, на 22-м саммите лидеров MSG.
По словам Серемайи, они добиваются принятия декларации всех членов MSG, осуждающей Японию за любые выбросы в Тихий океан до тех пор, пока они не убедятся, что опасности нет.
Напомним, из-за мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление ядерного топлива и при охлаждении реакторов образовалось огромное количество радиоактивно загрязненной воды.
Два дня назад в Японии назвали дату начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Его планируется начать сегодня, 24 августа.
Решение о сбросе было принято еще в 2021 году. Тогда власти Японии заявили, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности. Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения. Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде. 6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.
Намерение Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах. Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь.
Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея.
22.08.2023, 19:17 44311
В Мангистауской области на месторождении Каратурун Южный второй месяц продолжается пожар
Фото: департамент экологии Мангистауской области
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Актау. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Второй месяц на месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области продолжается пожар. Горит аварийная скважина № 303, сообщает mangystaumedia.kz.
По словам экологов, ущерб от пожара будет рассчитан после ликвидации аварии. Однако уже сейчас анализы воздуха на месте происшествия показывают превышение предельно допустимой концентрации метана. Она составляет - 2540 мг/м3.
Экологи периодически отбирают пробы атмосферного воздуха на месте происшествия. После ликвидации аварии будет назначена проверка, чтобы оценить объем ущерба нанесенного окружающей среде", - рассказал руководитель департамента экологии региона Руслан Тукенов.
Ранее в Минэкологии заверили, что утечка метана не несет риска для населения.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. Пожар не могут потушить из-за угрозы взрыва.
22.08.2023, 15:44 45956
Знаменитое розовое озеро в Павлодарской области не включили в список уникальных водных объектов Эксклюзив КТ
Фото: instagram/live_feel_travel
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Павлодар. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Знаменитое розовое озеро Коряковка, расположенное в Павлодарской области, не включили в список уникальных водных объектов и отдали на откуп недропользователям. Об этом стало известно из ответа управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области на запрос информационного агентства Kazakhstan Today.
Данное озеро не состоит в перечне уникальных водных объектов (...) Вместе с тем на основании рекомендации научной организации Алтайского филиала ТОО "НЦП рыбного хозяйства" из-за отсутствия цист рачка артемии салина горько-соленое озеро Коряковское в 2019 году признан неперспективным для ведения рыбного хозяйства", - сообщили в управлении.
Также в ведомстве сообщили, что в 2020 году водоем был передан под недропользование под добычу соли ТОО "Мультисервис".
В этой связи озеро Коряковское не включено в перечень рыбохозяйственных водоемов Павлодарской области", - добавили в управлении.
Стоит отметить, что озеро Коряковка стало излюбленным местом среди отдыхающих, сообщает tengritravel.kz. Несмотря на отсутствие условий для отдыха, люди приезжают за красивыми кадрами.
Особенностью озера являются остовы моста - разрушенные остатки железнодорожного пути, по которому в свое время транспортировали соль на берег.
В разгар летнего сезона в выходные количество автомобилей, приезжающих к озеру, составляет от 30 до 50.
Между тем казахстанцы опасаются, что розовое озеро Коряковка может ждать незавидная участь Кобейтуза.
Напомним, казахстанский блогер Денис Денски рассказал, что в Павлодарской области высохло знаменитое розовое озеро Коряковка.
Местные жители Коряковки рассказали мне, что якобы розовое озеро, которое расположено недалеко от их поселка, сдано в аренду организации по добыче соли", - написал блогер. Видео вызвало возмущение Казнета.
В областном управлении недропользования пояснили, что специалисты выезжали на место.
Факт незаконной добычи соли подтверждается, указанное место по описанию в видео соответствует действительности. Однако в промышленных объемах добыча не наблюдается, предположительно, добыча производится местным населением для удовлетворения собственных нужд примитивными способами (в ванночках)", - отмечает ведомство.
В госоргане также сообщили, что озеро обмелело из-за малоснежной зимы и отсутствия талых вод.
Стоит отметить, что у Коряковки нет естественной подпитки, в озеро не впадают реки и речушки. Все это привело к падению уровня воды в озере". Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдаются засуха и высокая погодная температура. Для пресечения незаконной добычи районным акиматом совместно с правоохранительными органами будут проводится рейдовые мероприятия", - дополнили в ведомстве.
Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова отреагировала на видео, на котором запечатлено сильно обмелевшее знаменитое в Павлодарской области розовое озеро близ села Коряковка.
Позже представители Минэкологии посетили озеро Коряковка. По приезде сотрудники министерства представители акимата, экологи, местное население провели смотр озера, отмечен факт добычи соли, но не в промышленных объемах. По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам - по усилению контроля за въездом на автотранспорте на территорию озера.
20.08.2023, 20:16 57831
Температура воды в Средиземном море поднялась до 28 градусов, побив все рекорды
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу в Иордании зафиксировали высочайшую за всю историю температуру Средиземного моря - 28 градусов по Цельсию, что является тревожной и растущей тенденцией, которую можно объяснить изменением климата.
Изменение климата привело к повышению температуры воздуха в Средиземноморье, что повышает температуру поверхности воды и испарение", - цитирует отчет правительства Иордании news.am.
Ссылаясь на различные мировые СМИ, такие как Всемирный фонд природы, официальное информационное агентство Иордании Petra сообщило, что температура воды в пятницу была "беспрецедентной".
СМИ также отметило, что воды из Атлантики поступает в Средиземное море не так много, как в прошлом, речной сток сокращается, и в результате морские воды становятся более горячими и солеными.
Быстрое потепление Средиземного моря привело к тому, что температура Атлантического океана за последний год взлетела до беспрецедентного уровня. Воды земного шара могут поглощать тепло и распределять его с помощью естественных течений, хотя планетарное потепление за последние 20 лет привело к потеплению морей.
Морские ученые отследили несколько рекордных периодов жары в регионе с лета 2022 года, поскольку Средиземное море прогревалось быстрее, чем в среднем по миру, с тех пор как более 40 лет назад начались спутниковые записи.
Метеорологи, внимательно отслеживающие морскую жару с начала июля, назвали температуру беспрецедентной, заявив, что океаны никогда не были такими горячими за всю историю наблюдений.
Ранее сообщалось, что температура океана вокруг штата Флорида достигла рекордных 38 градусов. В 41 километре от этого места ученые наблюдали разрушительные последствия длительного воздействия теплой воды - обесцвечивание кораллов и гибель части из них.
17.08.2023, 11:36 74036
Китай занимает первое место в мире по площади рукотворных лесов
Страна также лидирует в мире и по площади пастбищ - 264,5 млн га
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Пекин. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай за последние годы внес значительный вклад в глобальное увеличение зеленых зон, достиг заметных успехов в борьбе с опустыниванием и строительстве национальных парков, сообщает bigasia.ru.
По данным Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР, площадь искусственных лесопосадок в Китае сейчас составляет 87,6 млн га. Страна также лидирует в мире и по площади пастбищ - 264,5 млн га. На значительной их части перестали выпасать скот.
Китай реализует масштабную программу по сокращению пустынных территорий. Например, благодаря ключевому проекту "Три северных защитных пояса" удалось остановить опустынивание на площади 20,3 млн га.
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подготовил проект постановления "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан". Средства планируют выделить для охраны лесов от пожаров.
16.08.2023, 15:06 81066
Около 30 тонн мусора вывезли с плато Ассы в Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Около 30 тонн мусора вывезли с территории плато Ассы близ обсерватории в Алматинской области, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
Там рассказали, что плато пользуется большой популярностью у туристов, которые ставят там кемпинги.
В выходные дни, с 11 по 13 августа, на плато был организован масштабный тур, который и привел к загрязнению.
15 августа в целях уборки мусора, оставленного туристами, акиматом Енбекшиказахского района совместно с представителями ГНПП "Иле-Алатау" в количестве 43 человека проведен субботник с обеспечением соответствующей техники в количестве 4 единиц. В итоге вывезли 28 тонн мусора и вся территория очищена", - сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что ущелье Кок-Лай-Сай возле Алматы заваливают мусором. Свалку устроили жители садоводческих товариществ.
С начала года алматинцев оштрафовали более чем на 90 млн тенге за мусор на улицах.
15.08.2023, 21:03 84236
ТОО "Тенгизшевройл" оштрафовано на 2,8 млрд тенге
Компания оштрафована за самовольные эмиссии в окружающую среду
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Атырау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в департамент экологии по Атырауской области от специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области поступило представление, сообщает пресс-служба ведомства.
В представлении предложено привлечь ТОО "Тенгизшевройл" к административной ответственности в связи с допущением нарушения экологического законодательства, связанного с осуществлением самовольных эмиссий в окружающую среду, превышением допустимых нормативов и загрязнением земель.
В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" департаментом составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статями 328 и 337 КоАП РК, и материалы направлены в Жылыойский районный суд для рассмотрения.
Жылыойским районным судом вышеуказанные дела рассмотрены в объединенном порядке, и постановлением суда от 27.07.2023 года на ТОО "Тенгизшевройл" наложены административные штрафы на общую сумму более 2,8 млрд тенге.
Отметим, что усредненные данные по выбросам на душу населения ничего не говорят о реальном экологическом состоянии казахстанских городов. При рассмотрении влияния экологии на человека нередко упоминаются данные подушевых объемов выбросов в атмосферу. В частности, по данным за 2021 год, на каждого жителя нашей страны приходится 126,7 кг загрязняющих веществ. Значит ли это, что, грубо говоря, каждый казахстанец вдыхал в день 347 г различных растворенных в воздухе вредных химических соединений? Разумеется, нет. В этом вопросе необходимо понимать, что означает тот или иной показатель и зачем он нужен.
Аналитики проанализировали методологию экологических индикаторов и выделили основные факторы, которые сильнее всего влияют на чистоту воздуха в крупных городах. Если рассматривать ключевые индикаторы загрязнения атмосферного воздуха, которые отслеживает Бюро национальной статистики АСПиР РК, можно выделить четыре наиболее значимых. Это суммарное значение эмиссий, а также выбросы на душу населения, на единицу площади и на единицу ВВП. И если показатели в первой категории - это абсолютные данные, то в остальных трех - расчетные. Это значит, что они вычислены математически, по сути, для "сферической единицы населения/площади/денег в вакууме" и не учитывают экологической нагрузки на крупные города, демографической концентрации и т. д.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?