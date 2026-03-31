30.03.2026, 16:42
"Казцинк" оштрафовали за превышение нормы выбросов в Усть-Каменогорске
Содержание диоксида серы, оксида углерода и оксида азота оказалось выше допустимых значений в несколько раз
Усть-Каменогорск. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске внеплановая проверка металлургической площадки ТОО "Казцинк" выявила значительные превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ. По данным департамента экологии, содержание диоксида серы, оксида углерода и оксида азота оказалось выше допустимых значений, в связи с чем предприятие оштрафовано почти на 20 млн тенге.
Внеплановая проверка Усть-Каменогорской металлургической площадки металлургического комплекса ТОО "Казцинк" выявила превышения установленных нормативов: по диоксиду серы - в 3,5 раза, по оксиду углерода - в 2 раза, по оксиду азота - в 1,5 раза.
Выявленные факты свидетельствуют о том, что пылегазоулавливающее оборудование функционирует не в полной мере эффективно и не обеспечивает проектную степень очистки отходящих дымовых газов. Кроме того, установлено несоблюдение требований по снижению эмиссий в дни неблагоприятных метеорологических условий, что является нарушением условий экологического разрешения", - пояснили в ведомстве.
По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму порядка 20 млн тенге. Также выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
29.03.2026, 10:09
Четырех краснокнижных амурских тигров привезут в Казахстан из России
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия передаст Казахстану четырех краснокнижных амурских тигров в рамках проекта по восстановлению популяции этого вида, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.
Соглашение о реинтродукции было подписано сторонами еще в 2022 году. Сейчас специалисты на Дальнем Востоке подбирают подходящих животных.
Тигров специально не ловят для этих целей (для переезда. - Прим. ред). Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", - отметил собеседник агентства.
Планы в силах. Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент - это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", - сказал Арамилев.
По его словам, в реабилитационном центре проверят, как тигры охотятся на животных, которые обитают в Казахстане. Также там проведут тесты на реакцию хищников на человека. Если все будет нормально, то тигров выпустят в естественную среду.
Ранее казахстанские специалисты приезжали на Дальний Восток, чтобы перенять опыт местного охотнадзора. Также российская сторона в первое время после передачи тигров будет проводить обучающие семинары для коллег из Казахстана.
Собеседник уточнил, что условия для восстановления популяции тигров в Казахстане активно создают с 2010 года. Для проекта был основан специальный федеральный резерват, в рамках его работы создали центр реабилитации.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей", - пишет источник.
Напомним, в Казахстане также намерены восстановить популяцию вымершего туранского тигра. Несколько особей планируют привезти в страну весной этого года.
25.03.2026, 17:24
На побережье Каспия в Мангистау обнаружены погибшие лебеди
Специалисты заверяют, что массовой гибели птиц не установлено
Актау. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Сайына Шапагатова Мангистауской области на побережье Каспийского моря обнаружены тушки погибших лебедей, сообщает издание Lada.kz.
О страшной находке на побережье Каспийского моря изданию рассказал режиссер Канат Майлыбаев. По его словам, среди обнаруженных птиц были как недавно погибшие, так и те, которые пролежали на берегу уже некоторое время. При этом в районе не было ни людей, ни признаков того, что кто-то ранее обращал внимание на произошедшее.
Ситуацию прокомментировали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
По данным ведомства, 25 марта на береговой линии в селе Сайына Шапагатова было выявлено 11 погибших особей лебедей. Все птицы были утилизированы в установленном порядке. При этом специалисты подчеркнули, что фактов массовой гибели птиц на побережье не установлено.
В настоящее время проводится мониторинг прибрежной территории Тупкараганского района и города Актау. О ситуации уведомлены уполномоченные органы, организована работа профильных служб.
Также уточняется, что на озере Караколь, расположенном на территории заказника Каракия-Караколь, случаев гибели птиц не зафиксировано.
О результатах дальнейшей проверки и мониторинга будет сообщено дополнительно.
Ранее на побережье Каспия был обнаружен мертвый пеликан.
Напомним, в конце 2023 года в Мангистауской области зафиксировали массовую гибель лебедей: первоначально причиной называли птичий грипп, однако позже специалисты указали на комплекс факторов, включая холод и нехватку пищи. На фоне ситуации также проверялись возможные экологические причины - в частности, сброс сточных вод в озеро Караколь отелем Rixos Aktau, за что по итогам проверки был выявлен ущерб свыше 300 млн тенге и демонтирована сточная труба.
Стоит отметить, за последние четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей, что усиливает тревогу по поводу состояния местной природы. Ранее мы писали о том, что известно о массовой гибели краснокнижных животных.
20.03.2026, 15:31
Массовая гибель рыбы произошла на озере Сарыайдын в ЗКО
Причиной называют кислородное голодание в зимний период
Уральск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В озере Сарыайдын, расположенном в Жанаказанском сельском округе Жангалинского района произошла массовая гибель рыбы.
Видео массовой гибели рыбы в водоеме распространилось в соцсетях.
В природоохранной инспекции отдела полиции Жангалинского района рассказали, что о случившемся стало известно 19 марта. Причиной гибели рыбы специалисты назвали кислородное голодание в зимний период, сообщает издание "Казинформ".
Аким Жанаказанского сельского округа Жангалинского района Сакен Губашев уточнил, что зимой в регионе наблюдались сильные морозы, температура опускалась до -28 градусов. В озеро Сарыайдын вода поступает по трубе из протоки протяженностью около одного километра. Рыба, двигаясь против течения, скапливается на мелководье, где из-за сильных морозов происходит замерзание воды.
Причина в том, что лед был очень толстым, достигал 70-80 сантиметров, сверху его покрывал снег. Состояние озера станет ясно после схода льда. В период становления льда жители пытались заниматься рыболовством, однако прекратили это после наложения штрафов со стороны инспекции рыбного хозяйства. При этом бурение лунок во льду во время рыбалки могло бы предотвратить массовую гибель рыбы. Это тоже один из факторов. В прошлом году подобной ситуации не наблюдалось", - пояснил Сакен Губашев.
Напомним, что в Акмолинской области незаконный сброс сточных вод предприятием стал причиной массовой гибели рыбы в реке Айдабулка. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде, после чего предприятие было оштрафовано и получило предписание устранить нарушения.
20.03.2026, 12:02
Проект несет в себе экологические, экономические и социальные риски - активистка о застройке Кок-Жайляу Эксклюзив КТ
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу, передает корреспондент агентства.
Курорт Кок-Жайляу это крупнейший девелоперский проект, подразумевающий строительство большой "деревни", и, не только по моему мнению, новый виток по созданию крупного курорта инициирован именно застройщиками. Они "достучались" до президента. Наша задача сейчас вновь убедить господина Токаева в том, что проект несет в себе экологические, экономические, социальные и репутационные риски для Алматы и региона", - заявила Ажар Джандосова.
Она подчеркнула, что сохранение природы гор Алматы - это важно не только для экологической устойчивости города и сохранения здоровья горожан, но также, по ее мнению, это привлекательный и актуальный в наше время имидж города.
В свое время мы потеряли дикоплодные яблоневые леса, окружавшие город и давшие ему название - Алматы, потом мы вырубили яблоневые сады легендарного алматинского апорта. Это были основы идентичности города. Сейчас такой идентичностью может стать и уже становится неурбанизированная природа в двух шагах от города", - добавила активистка.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
19.03.2026, 21:40
В Мангистауской области обнаружили мертвого пеликана
Пеликан занесен в Красную книгу Казахстана
Актау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На побережье Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили труп пеликана, сообщает МИА Kazinform со ссылкой на экоактивиста, директора Мангистауского областного филиала республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры Qazaq Balyk Данияра Акимжанова.
18 марта, совместно с уполномоченными органами и волонтерами выехали на мониторинг. В ходе проверки на побережье в Тупкараганском районе обнаружили труп пеликана. Данный вид птицы занесен в Красную книгу Казахстана. По факту происшествия соблюден соответствующий алгоритм: информация передана по номеру 102, инцидент официально зарегистрирован", - цитирует издание экоактивиста.
19.03.2026, 14:09
Проект застройки Кок-Жайляу: экоактивистка рассказала об альтернативных территориях Эксклюзив КТ
Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала об альтернативных территориях, где, по ее мнению, можно создать курорт, передает корреспондент агентства.
Сейчас в мире нарастает тенденция не строить новые горнолыжные курорты, а модернизировать, приводить в порядок существующие. Вокруг Алматы давно существуют горнолыжные базы, которые имеют определенный потенциал стать не просто горнолыжным курортом, а доступным местом круглогодичного отдыха для жителей города и туристов. Это такие места как Табаган, Ак булак, база в Каскеленском ущелье. Это реальная альтернатива курорту на Кок-Жайляу", - заявила она.
Также активистка рассказала о том, какие меры, по ее мнению, могли бы помочь сочетать развитие туризма с сохранением природного пространства в Алматы.
В первую очередь должно быть осознание того, что нельзя безудержно эксплуатировать природу. Нацпарк должен защищать интересы природы, для него это должно быть приоритетом, а не получение прибыли от туризма. Город должен понять, чем является окружающая природа для устойчивости его жинедеятельности, для качества жизни горожан. Строгие законы, обеспечение выполнения этих законов. То есть усиление организации туристических потоков, строгий контроль поведения посетителей и туристов. Очень важно препятствование возникновению овер-туризма", - сообщила Ажар Джандосова.
По ее словам, "задача городских управлений туризма - способствовать разведению туристических потоков по другим направлениям от города, задача парка - обеспечить там необходимую минимальную инфраструктуру".
Развивать популярные виды туризма - приключенческие, природные, этнографические, агро - они заинтересованы в сохранении природы, на них нужно ориентироваться в первую очередь. У нас очень экспертное туристическое сообщество, со множеством значимых инициатив. Если направить средства для поддержки этих инициатив, можно получить гораздо более значимый эффект, чем строительство ГЛК на Кок-Жайляу. Это будет по настоящему экологический, устойчивый туризм, сохраняющий природу и развивающий местные сообщества", - добавила активистка.
18.03.2026, 12:15
Общественные слушания по проекту застройки Кок-Жайляу не проводились - активистка Эксклюзив КТ
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и заявила, что общественных слушаний по проекту не проводилось, передает корреспондент агентства.
Общественных слушаний по курорту Almaty Super Ski не проводилось, и пока неизвестно, будут ли проводиться такие слушания, хотя по закону они требуются. На общественные слушания выносятся только вопросы воздействия проекта на окружающую среду, при этом проект может быть разбит на части: отдельно дороги, канализация и так далее. Хотя изначально необходимо давать полностью стратегическую оценку проекта, оценивать его воздействие на город, на регион, включая экономические, социальные вопросы. Глава правительства назвал его "критически важным" в рамках страны, поэтому тем более важна стратегическая оценка", - заявила активистка.
Также она рассказала, насколько, по ее мнению, алматинцы имеют доступ к информации о планировании крупных проектов в горах.
Часто жители города узнают о намечаемых проектах из СМИ, когда тот или иной проект презентуется журналистам и властям, демонстрируются красивые картинки и необоснованные цифры. Инициаторы проектов задействуют свои возможности в продвижении, в рекламе на раскрученных площадках, внушая гражданам "плюшки" от реализации этих проектов. Но реально за всем этим стоит полная закрытость информации. Экспертам и общественным активистам не удается на протяжении долгого времени узнать более подробную информацию, мы пишем письма с запросами в госорганы, но, как правило, письма спускаются по инстанциям, в ответ приходят отписки", - добавила Ажар Джандосова.
17.03.2026, 12:55
Состояние Кок-Жайляу вызывает большую тревогу - экоактивистка Эксклюзив КТ
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала о состоянии Кок-Жайляу с точки зрения экологии и сохранности природы, передает корреспондент агентства.
Кок-Жайляу - это особо охраняемая природная территория в составе Иле-Алатауского национального природного парка. К огромному сожалению, сейчас состояние урочища вызывает большую тревогу. Очень много туристов полюбили Кок-Жайляу, и по выходным дням там бывает больше тысячи человек. И хотя сейчас люди стали более экологичными, все-таки лесники жалуются на мусор, костры, шум. Но это издержки соседства с мегаполисом, необходимо добиваться того, чтобы нацпарк по опыту мировых природных парков имел административную и финансовую возможность организовать контроль над посещением урочища. Для этого вовсе не обязательно строить горнолыжный курорт", - считает Ажар Джандосова.
По ее мнению, уже сама принадлежность территории нацпарку подразумевает ответственность парка не только за сохранение, но и за восстановление охраняемых территорий.
Задача горожан, администрации города, Министерства экологии - помочь парку в этом", - заявила активистка.
Она также рассказала, почему так важно держать баланс между доступностью гор для людей и сохранением природной среды.
Доступность посещения природных мест для людей с ограниченными возможностями, для людей преклонного возраста, родителей с маленькими детьми сейчас считают необходимым условием для строительства дорог и канатных подъемников на Кок-Жайляу, в другие места. К сожалению, это приведет к овер-туризму и , как следствие, к потере ценности этого места, деградации территории. С этим сталкиваются многие туристические локации. Большинство людей поднимутся на Кок-Жайляу, пусть для части это будет испытанием физических возможностей и выносливости, но в целом этот подъем вполне доступен и привлекателен. И при этом мы сохраним главное, для чего люди туда идут, - саму природу", - добавила Ажар Джандосова.
