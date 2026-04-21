20.04.2026, 17:58
Сайгаки сотнями гибнут в Атырауской области
Специалисты полагают, что это естественная гибель
Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области массово погибают сайгаки. На сегодняшний день собрано более 800 туш, сообщает издание "Ак Жайык".
Местные жители опасаются последствий для скота и предполагают, что причиной массового падежа могли стать клещи.
По данным издания, на сегодня с территории собрано более 800 туш. Павших животных специалисты сжигают и закапывают .
В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира версию с клещами отвергают, уверяя, что происходит естественная гибель.
Возможно, животные ослабли после зимы. В целом продолжительность жизни сайгаков составляет 7-8 лет", - сообщили в ведомстве.
Ранее массовая гибель сайгаков произошла в ЗКО.
Напомним, в декабре 2025 года на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде было принято решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака казахстанской популяции.
Как сообщалось ранее, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
19.04.2026, 11:35
Популярное у алматинцев озеро с лотосами может пострадать из-за строительства новой дороги
Фото: из личного архива Виктории
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Уникальный водоем с лотосами на Первомайских прудах засыпали грунтом и строительным мусором из-за строительства новой дороги от улицы Тлендиева до БАКАД, сообщает BES.media.
Об экологической катастрофе, которая грозит уникальному озеру, рассказала одна из местных жительниц, которая назвалась Викторией.
Тут у нас происходит немножко беспредел. Лотосы растут только на этом озере. И сейчас именно эту зону засыпают грунтом, строительным мусором и разравнивают тяжелой техникой", - рассказала женщина.
По ее словам, растение внесено в список реликтовых и находится под охраной государства, а часть дороги проходит именно там, где растут лотосы.
Дорогу строят уже около двух лет, и ранее власти обещали, что растения не пострадают. Особое беспокойство Виктории вызывает то, что песком засыпали одну из сторон дамбы.
Это грозит тем, что озеро пересохнет и его будет неоткуда наполнять. Тогда катастрофа будет полная", - считает она.
По ее мнению, озеро можно было обогнуть и засыпать дамбу с другой стороны.
А потом, когда дорога будет готова, поставить защитный щит, как это принято в цивилизованных странах", - говорит Виктория.
Она также рассказала, что в озере довольно разнообразная флора и фауна. Здесь обитают ондатры, цапли, выдры, утки, фазаны и бакланы, однажды там даже видели лебедя. Кроме того, с середины июня и до сентября, в период цветения лотоса, озеро посещают туристы. Люди приезжают на фотосессии и снимают здесь видеоролики.
Но сейчас озеро засыпают грунтом, пирс начал рассыпаться, трава и камыши вокруг него не скошены, а территория вокруг завалена мусором, который на несанкционированную свалку выгружают грузовиками.
Запах какой - ужас, и это еще жара не началась. А что будет в июле? У нас же люди такие: если видят мусор, то еще и свой подвезут", - возмущается женщина.
В акимате Алматинской области источнику сообщили, что строительные работы пока полностью не завершены. Заказчиком проекта выступает управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.
Корреспондент BES.media попытался выяснить, согласовывались ли работы с экологическими службами и проводилась ли оценка их воздействия на окружающую среду. Однако в ходе подготовки материала редакцию постоянно перенаправляли из одного ведомства в другое. Сначала редакция обратилась в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, затем - в управление водных ресурсов и ирригации, после чего нас перенаправили в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию. Там один из заместителей сообщил, что находится в командировке и не в курсе ситуации, а другой не вышел на связь. После этого в госструктуры были отправлены соответствующие запросы", - пишет сайт.
Ранее резонанс в соцсетях вызвала новость о том, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй, высаженную в 1965 году. По словам сотрудников Ботсада, деревья поражены вредителем и находятся в критическом состоянии.
В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев в городе. В частности, в центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют плохую экологию Алматы.
17.04.2026, 18:30
В Мангистау обнаружили почти двести мертвых тюленей
К расследованию причин гибели подключены профильные службы
Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На побережье Каспийского моря в Мангистауской области нашли почти 200 тушек тюленей, сообщает Lada.kz.
В ходе мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко обнаружена 191 туша животных. По предварительным данным, тюленей выбросило на берег из-за северо-западного ветра, который наблюдался в течение последних 2-3 дней", - цитирует издание руководителя управления рыбной инспекции региона Конарбая Базарбаева.
Отмечается, что к расследованию причин гибели подключены профильные службы. Специалисты департамента экологии уже отобрали пробы воды и почвы. Сотрудники Института гидробиологии и экологии проводят дополнительные исследования - берут образцы зубов, когтей и внутренних органов животных.
Мониторинг побережья продолжается, окончательные выводы будут сделаны после лабораторных анализов", - пишет издание.
Стоит отметить, за четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей. Ранее мы писали, что известно о массовой гибели краснокнижных животных.
17.04.2026, 16:25
Общественники заявили об очередной незаконной стройке под видом парка на Аль-Фараби
Фото: facebook.com/EcologicalSocietyAlmaty
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы сообщили об очередном факте незаконной застройки в зеленой зоне на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Дулати. По их словам, под видом строительства спортивного парка на участке возводится здание, предположительно, кафе или ресторана.
Как рассказали в Экологическом обществе Алматы, строительные работы начались еще в прошлом году. Территорию огородили высоким глухим забором, что, по мнению жителей, позволило скрыть вырубку и обрезку деревьев, а также прокладку дополнительных дорожек и возведение самого здания.
Активисты подчеркивают, что строительство противоречит нормам: согласно проекту детальной планировки (ПДП) генплана, на данной территории допускается только озеленение - деревья, травянистые растения и цветники. Размещение объектов общепита и торговли не предусмотрено. Кроме того, по словам жителей, общественные слушания по проекту не проводились, а в государственном земельном кадастре отсутствуют данные о передаче участка под застройку.
Активисты также напоминают, что ранее в этой же зеленой зоне, вблизи реки Большая Алматинка, уже располагались незаконные кафе, которые были снесены в апреле 2022 года. Теперь, считают они, аналогичный объект вновь появляется, предположительно с одобрения городских властей.
Мы жители Алматы, Экологическое общество Алматы, требуем от Акимата Алматы незамедлительно снести незаконно построенное строение кафе-ресторана в зеленой зоне. Никакие меморандумы между бизнесом и акиматом, если таковые имеются, недействительны и незаконны! Строительство спортивного парка на месте благоустроенной зеленой зоны за счет частного спонсора, а взамен разрешение на строительство кафе-ресторана и установку торговых киосков недопустимо", - сказано в обращении.
Отметим, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
Также отметим, что в сейсмоопасном городе из-за застройки отсутствует возможность организации мест сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Эту проблему в своем депутатском запросе поднимала Ирина Смирнова. Ранее в МЧС завили о невозможности создания в городе палаточных городков на случай ЧС из-за плотной застройки.
17.04.2026, 15:54
Город тонет в выхлопах: более шести тысяч нарушений нормативов выбросов автомобилей выявили в Алматы
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам трех месяцев текущего года на экологических постах пресечено более 6 тысяч фактов превышения допустимых нормативов выбросов, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В рамках совместной работы с управлением экологии и окружающей среды города Алматы проводятся рейдовые мероприятия с использованием передвижных экологических постов. В ходе одной из таких отработок проверено 619 транспортных средств, по результатам составлен 241 административный протокол", - рассказали в полиции.
В настоящее время в Алматы зарегистрировано свыше 727 тысяч транспортных средств, при этом значительная их часть эксплуатируется более 7 лет, что оказывает дополнительную нагрузку на экологическую ситуацию. Ежесуточно в город въезжает до 230 тысяч автомобилей.
Работа по выявлению и пресечению нарушений экологических норм продолжается и находится на особом контроле.
Проблема выбросов автотранспорта в Алматы на протяжении последних лет остается одной из ключевых экологических угроз мегаполиса. Основной вклад в загрязнение воздуха в городе вносит именно транспорт. По данным властей города, реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей экокласса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год.
Ситуацию усугубляет стремительный рост автопарка и высокая транспортная нагрузка. Ежедневно по городу передвигается свыше 1,1 млн автомобилей, а поток въезжающего транспорта сопоставим с автопарком целой страны. Прогнозы также остаются неблагоприятными: к 2030 году ожидается дальнейший рост числа автомобилей и населения, что усилит давление на экологию.
В ответ предпринимаются различные меры: разработаны правила охраны атмосферного воздуха, которые предусматривают внедрение экологического мониторинга на стационарных и передвижных постах, создание зон с низким уровнем выбросов, снижение эксплуатации автомобилей низких экологических классов и постепенный переход на газовый и электрический транспорт.
13.04.2026, 20:57
Всемирный банк одобрил финансирование экопроекта по Каспию на 11,7 млн долларов
Фото: Правительство РК
Актау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта, связанного с Каспийским морем, сообщает МИА Kazinform со ссылкой на руководителя учреждения "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" в Актау Серика Ахметова.
Проект Азербайджана, Казахстана и Туркменистана под названием "Озеленение Каспия" направлен на борьбу с загрязнением моря и сохранение биоразнообразия. Глобальный экологический фонд выделит на реализацию проекта грант в размере 11,74 млн долларов. Дополнительно предусмотрено еще 8,24 млн долларов. Также на подготовку проекта планируется выделение гранта в размере 183 тыс. долларов", - пишет издание.
Отмечается, что инициатива направлена на укрепление сотрудничества стран региона, а также на выполнение обязательств в рамках Тегеранской конвенции.
Каспийское море на протяжении многих лет остается зоной накопления экологических проблем, которые включают загрязнение воды, сокращение биоразнообразия и ухудшение состояния прибрежных экосистем. Экологи отмечают, что ситуация носит комплексный характер и затрагивает все страны региона.
Одной из наиболее острых проблем остается сокращение популяции каспийского тюленя. Только за последние четыре года в Мангистауской области зафиксировано более 3,4 тысячи погибших животных, причем в отдельные сезоны фиксируются массовые выбросы на берег. На фоне загрязнения фиксируются последствия и для всей морской экосистемы - страдают рыбы, планктон и морские птицы, а нефтяные пленки и токсичные вещества нарушают пищевые цепочки и ухудшают условия обитания видов. По данным исследований, причины гибели носят комплексный характер: от неблагоприятных гидрометеоусловий до антропогенного воздействия и загрязнения среды, включая нефтепродукты и промышленные стоки.
В 2025 году спутниковые наблюдения неоднократно фиксировали нефтесодержащие пятна в Каспийском море. По данным экологических мониторинговых проектов, речь идет о десятках случаев загрязнений в разных секторах моря, включая казахстанский, азербайджанский и туркменский. Экологи отмечают, что такие загрязнения носят регулярный характер и могут быть связаны как с судоходством, так и с нефтедобывающей инфраструктурой региона.
Отдельной проблемой остается снижение уровня Каспийского моря, что приводит к отступлению береговой линии и деградации прибрежных экосистем. В некоторых районах изменения уже измеряются километрами, что влияет на нерестилища и места обитания животных.
11.04.2026, 19:18
Массовая гибель сайгаков произошла на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
Уральск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая гибель сайгаков произошла на реке Сарыозен в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
В настоящее время специалисты проводят работы по сбору и утилизации туш животных. На данный момент обнаружено больше 1600 туш. Подобная ситуация наблюдается ежегодно с наступлением весны", - сообщает "Седьмой канал".
Отмечается, что сейчас специалисты выясняют причину гибели животных. Отобраны соответствующие пробы и направлены в ветеринарную лабораторию.
08.04.2026, 19:49
Жители Шымкента жалуются на вырубку деревьев
По словам очевидцев, деревья спилили прямо в центре города
Шымкент. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте разгорелась общественная дискуссия вокруг вырубки деревьев. Часть жителей недовольна сокращением зелени и нехваткой тени, другие поддерживают работы ради безопасности и благоустройства.
Как сообщает МИА "Казинформ", по словам очевидцев, на проспекте Республики в районе Туран спилили деревья.
Я возмущен вырубкой деревьев в центре города. Зеленые насаждения - это не просто украшение улиц, а важная часть экосистемы, источник чистого воздуха и тени в жаркое время года. Вместо того чтобы сохранять и развивать зеленые зоны, мы наблюдаем их уничтожение. Такие действия наносят ущерб не только природе, но и качеству жизни, - цитирует издание жителя Шымкента.
Горожане также жалуются на нехватку тени, пешеходы и велосипедисты вынуждены передвигаться под открытым солнцем.
В то же время часть жителей поддерживает проводимые работы. По их мнению, старые и аварийные деревья необходимо своевременно убирать - зимой уже фиксировались случаи их падения.
Ситуация вызывает еще большее беспокойство на фоне экологической обстановки: Шымкент вошел в десятку городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Экологи связывают это с ростом числа старых автомобилей, расширением промышленности и развитием индустриальных зон. В таких условиях деревья остаются одним из немногих естественных барьеров, способных улучшать качество воздуха.
Городские службы в свою очередь объясняют происходящее обновлением зеленых насаждений.
В управлении развития комфортной городской среды сообщили, что в рамках благоустройства были удалены засохшие можжевельники. На их месте планируется обустроить клумбы, а также высадить декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и каштаны. Кроме того, ведутся работы по систематизации и унификации зеленых насаждений в соответствии с единым архитектурным обликом города.
Несмотря на это, жители настаивают на высадке лиственных деревьев, дающих тень, таких как дуб, карагач и клен.
Ранее сообщалось, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй.
08.04.2026, 16:31
Гибель рыбы произошла на трех водоемах в СКО
Причину произошедшего установит экспертиза
Петропавловск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Замор рыбы произошел на трех водоемах в Северо-Казахстанской области. Эксперты выясняют причины гибели, сообщает "Первый канал Евразия".
Очевидцы сняли кадры со всплывшими на поверхность многочисленными тушками павшей рыбы. На видео обеспокоенных местных жителей отреагировали специалисты инспекции рыбного хозяйства и экологи.
Прибывшая на место рабочая группа собрала пробы воды и гиблой рыбы. Данные пробы будут направлены на экспертизу для установления причин замора.
Погибшая рыба была утилизирована.
Как заверил руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов, на водоемах ранее проводились мелиоративные работы.
Бурились лунки, ставились мотопомпы. Природные риски существуют всегда, и это неизбежно", - добавил специалист.
Ранее массовая гибель рыбы произошла на озере Сарыайдын в ЗКО.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?