29.07.2024, 18:33 7211
В Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки Дополнено
Фото: Экологическое Общество Алматы
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы на своей странице в Facebook сообщило о поврежденных деревьях вдоль реки Малая Алматинка.
Неизвестные срубили и повредили около шести молодых деревьев вдоль природной зеленой зоны реки Малая Алматинка в ООПТ ГРПП "Медеу". Судя по повреждениям, при помощи топора", - сообщили в обществе.
Дополнено 29.07.2024, 20.50
Вдоль русла реки Малая Алматинка южнее ресторана Bellagio при обходе территории 24 июля инспекторами ГРПП "Медеу" установлен факт вырубки и повреждения зеленых насаждений в количестве четырех штук. По данному факту был составлен акт обследования. Для принятия соответствующих мер и установления виновных лиц направлено письмо в департамент полиции. Дополнительно сообщаем, что вышеуказанный участок расположен на особо охраняемой природной территории и находится в ведомстве Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР", - прокомментировали ситуацию в управлении экологии и окружающей среды.
Это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.
О десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщают очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
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25.07.2024, 19:00 47231
Завод по переработке ТБО начали строить в Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
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Конаев. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На базе ТОО "ADC TAZA А'Lem", доверительного управляющего полигоном твердых бытовых отходов Илийского района Алматинской области, состоялась церемония закладки фундамента комплекса завода по переработке твердых бытовых отходов, крупногабаритных материалов, железобетонных изделий и выработке электроэнергии путем сжигания мусора, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.
Общая стоимость проекта составляет около 32,6 млрд тенге. При запуске этого проекта будет создано около 70 новых рабочих мест.
АО "Жасыл даму" реализует несколько программ. Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Финансирование предусмотрено через АО "Фонд развития промышленности" со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. Общий объем выделяемых средств составляет порядка 185 млрд тенге на 3 года.
По данным акиматов, в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн (24%) (в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, из них переработано 25%), остальной объем захоронен на полигонах ТБО.
По информации, в Алматинской области в 2023 году образовано 440 тыс. тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 92 тыс. тонн, что составляет 21,1%.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.
25.07.2024, 15:43 49696
Десятки человек пострадали от укусов каракуртов в Шымкенте
Врачи связывают увеличение количества пострадавших от "черной вдовы" с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области
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Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 20 человек, среди которых есть дети, обратились к медикам после укусов "черной вдовы".
В этом году в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте с укусами каракуртов обратились 20 человек - 14 мужчин, четыре женщины и двое детей. В прошлом году за весь сезон ядовитые пауки покусали 17 человек. Сезон этого года еще продолжается, а значит, укушенных может быть еще больше, сообщает издание "Отырар".
Врачи связывают увеличение количества пострадавших от "черной вдовы" с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области. Рабочие устраивают место для сна прям на земле, подстелив коробки и одеяла.
Нельзя лежать на земле, железная кровать или топчан соорудить, и там надо спать", - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.
По словам медиков, за помощью важно обратиться в первый час после укуса. Пациенту ставят вакцину, которая останавливает интоксикацию. В ином случае лечение займет определенное время. Сейчас одна из жертв черной вдовы находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Каракурты выделяют один из сильнейших ядов. Сам укус черной вдовы незаметен, но уже через время появляется болевой синдром. Боль бывает настолько сильной, что может привести к смерти от болевого шока. Надрезать место укуса ножом нельзя, как и перетягивать жгутом укушенную конечность. Главное незамедлительно обратиться к врачам. Если ничего не предпринять, то в течение двух суток человек может погибнуть.
Чтобы избежать укуса, специалисты рекомендуют надевать на природу закрытую обувь, не спать на улице, особенно вблизи степей и стройки, а отдыхая ночью на природе, закрывать палатку так, чтобы паук не смог в нее пробраться.
Напомним, в Атырауской области два ребенка попали в реанимацию после укуса каракурта. Также сообщалось, что от укуса ядовитых пауков в регионе гибнут верблюды.
Ученый, эксперт в области животноводства и ветеринарии Дастанбек Баймуканов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today назвал причины нападения ядовитых каракуртов на верблюдов на западе страны.
Это нарушение экологического баланса животного мира. Во времена Союза на прикаспийской территории образовалось каракульское овцеводство. Сейчас в Прикаспийском регионе, в Атырауской и Мангистауской областях поголовье овец значительно ниже, чем было раньше. А поголовье верблюдов за это время увеличилось в разы (...) Пока овцеводство развивалось, каракурты никогда не нападали на крупных животных - овец, верблюдов и лошадей. Пауки всегда соблюдали дистанцию (...) Специфический запах овечьей шерсти, их пота, жира, причем конкретных пород - каракульской, казахской курдючной, сараджинской, гиссарской породы овцы. Их шерсть ужасно пахнет, такие насекомые, как "черная вдова" (или каракурты. - Прим. ред.), всегда убегали и не приближались к овцам", - рассказал эксперт.
24.07.2024, 17:37 62811
В ЗКО предприятие оштрафовали на более чем 2 млн тенге за выброс загрязняющих веществ в атмосферу
Фото: Depositphotos
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Уральск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана" оштрафовали на более чем 2 млн тенге за самовольный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сообщает прокуратура региона.
По результатам предприятие подвергнуто к административному штрафу по части 1 статьи 328 КоАП (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду) на сумму 2 млн 351 тысяч 522 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что на данный момент штраф полностью погашен.
Установлено, что предприятие в период с 5 по 10 июня 2021 года самовольно осуществляло выбросы загрязняющих веществ, при этом разрешение на эмиссию предприятием было получено 11 июня 2021 года", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ.
24.07.2024, 14:43 64846
Каким регионам угрожает засуха в августе, рассказали синоптики
Атмосферная засуха ожидается на территории Мойынкумского района Жамбылской области
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно предварительному расчету на август и учитывая накопленные за последние месяцы осадки, условия атмосферного увлажнения ожидаются преимущественно близкими к норме, а в отдельных районах зерносеющего региона условия прогнозируются умеренно влажными, говорится предварительном прогнозе засухи, подготовленном РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, в августе атмосферная засуха ожидается на территории Мойынкумского района Жамбылской области.
Умеренная влажность в августе ожидается:
- в Тайыншинском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области; в Карасуском районе Костанайской области;
- в Зерендинском, Сандыктауском, Бурабайском, Атбасарском, Астраханском, Егиндыкольском и Ерейментауском районах Акмолинской области и в городе Степногроске;
- в Актогайском, Иртышском, Железинском, Кашырском, Екибастузском, Шарбактинском районах Павлодарской области и городе Павлодаре;
- в Айтекебиском, Алгинском, Каргалинском и Мугалжарском районах Актюбинской области;
- в Катон-Карагайском районе и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
23.07.2024, 19:08 75471
В ЗКО на берегу Урала нашли свалку нефтеотходов
Фото: istockphoto.com
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Уральск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На берегу Урала в Акжаикском сельском округе образовалась свалка нефтеотходов, сообщает "Мой город".
Рядом с рекой незаконно сливают нефтяные отходы. Может, экологи или правительство примет меры? Там лощина 200-300 квадратных метров, залитая отходами. На наш взгляд, там все свежее, новая трава в мазуте. Это экологическое преступление", - рассказала обнаружившая кучу черной вязкой жижи Ольга Герасимова.
Обнаруженная женщиной свалка находится на территории ГЛФ Акжаикского КГУ по охране лесов и животного мира в Теректинском районе. Руководитель учреждения Нурлыбек Науханов рассказал, что на берегу реки находится старое захоронение битума, которое в народе называют смолой.
Раньше у нас был асфальтный завод, еще до девяностых годов. Тогда при строительстве автодороги Барбастау - Индер смолу и битум перевозили баржами, старшее поколение хорошо это помнит. Со слов местных жителей, захоронение образовалось в девяностых годах. Затем в 2024 году участок был затоплен. В ходе мониторинга при затоплении загрязнения реки Урал не наблюдалось. Само загрязнение небольшое, находится в лощине. Оно не мешает экосистеме. За все это время никоим образом загрязнение никак не повлияло на растения или животных. Случаев, чтобы умирали деревья, тоже не было. Из-за паводка смола немного вышла из лощины, но на окружающую среду это не повлияло", - сказал Нурлыбек Науханов.
При этом он затруднился ответить, кто должен заниматься уборкой загрязнения.
В свою очередь председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев считает, что загрязнения влияют на биоту. Однако чтобы определить это наверняка, нужно выезжать на местность и делать замеры. Чтобы определить влияет это на воду или нет, нужно следить несколько лет.
Нужно изучить этот вопрос. Если это историческая свалка, то нужно внести ее в реестр и требовать деньги на устранение", - рассказал Дархан Сариев.
Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова на вопрос, кто будет убирать многолетние залежи свалки, ответила, что на сегодня местным исполнительным органом ведется работа по определению объекта бесхозным.
23.07.2024, 16:17 77801
Китай поможет Казахстану создать искусственные лесные насаждения на дне Аральского моря
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые готовы оказать поддержку Казахстану по созданию искусственных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Глава Минэкологии РК Ерлан Нысанбаев провел совместную встречу с учеными Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук по созданию искусственных лесных насаждений.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы посадки лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря для снижения негативного воздействия на экологию региона.
Министр отметил о важности укрепления взаимного сотрудничества по обмену опытом в научных исследованиях по воспроизводству лесов с учеными Китайской Народной Республики, учитывая, что Китай является мировым рекордсменом по размеру искусственных лесных насаждений.
Также было предложено создать совместный казахстанско-китайский центр по решению экологических вопросов на осушенном дне Аральского моря.
Для более подробного ознакомления с работой, проводимой на осушенном дне Арала, китайские ученые выехали в Кызылординскую область.
Напомним, Китай за последние годы внес значительный вклад в глобальное увеличение зеленых зон, достиг заметных успехов в борьбе с опустыниванием и строительстве национальных парков.
20.07.2024, 15:49 101886
Министр экологии распорядился относительно зеленой зоны вокруг Астаны
Состояние насаждений зеленой зоны стабильное
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев совместно с представителями Комитета лесного хозяйства и животного мира, Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана и РГП на ПХВ "ЖасылАймак" произвел облет и осмотр насаждений, созданных в зеленной зоне вокруг Астаны, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Во ходе облета министр дал поручения по вопросам дальнейших работ по уплотнению существующих посадок, реконструкции угнетенных насаждений. Особое внимание необходимо уделить применению посадочного материала более ценных пород, в том числе полученных микроклональным способом, при этом особое внимание необходимо уделить научному сопровождению этих работ.
В целом состояние насаждений зеленой зоны стабильное.
На сегодняшний день общая площадь зеленой зоны вокруг столицы составляет 102,3 тыс. га, в том числе на территории РГП "Жасыл Аймак" - 87,6 тыс. га, на территории ТОО "Астана орманы" - 14,7 тыс. га.
17.07.2024, 18:53 118976
Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщает пресс-служба министерства.
На данный момент за счет гранта Всемирного банка идет разработка необходимой документации по проекту.
Проект состоит из трех основных компонентов. Первый - развитие инфраструктуры и улучшение гидрологического состояния Северного Арала и дельты реки Сырдарьи. Второй - поддержка стабильной экономической, социальной и экологической обстановки в Кызылординской области. Третий - обновление информационной базы и систем управления водными ресурсами.
По итогам первой стадии проекта была построена Кокаральская плотина, а объем воды в Северном Арале достиг 27,1 млрд кубометров. Вторая фаза призвана улучшить управление водными ресурсами, помочь в развитии рыбного хозяйства и экотуризма, улучшить экологическое состояние региона и увеличить объемы и эффективность накопления воды в Северном Аральском море", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, 6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств заявил о необходимости объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.
1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?